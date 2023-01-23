Сосед (опытный автомобилист) добавляет в топливо...

Керосин! Причем машина у него дизельная. Для чего это нужно и не навредит ли мотору? Эксперт «За рулем» все объяснил.

В былые времена такое практиковалось, но тогда и дизтопливо, и дизели были иными.

Например, отечественное ДТ отличало повышенное содержание серы. Она несколько снижала «энергетические» показатели горючего, однако способствовала его смазывающей способности, что важно для нормальной работы ТНВД.

Сегодня же содержание серы в дизтопливе сильно ограничено, а потому добавление в него «разжижающего» керосина чревато негативными последствиями в виде ускоренного износа ТНВД и форсунок.

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Фото: Dawn McDonald / Unsplash