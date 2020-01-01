Расход снизился, разгон улучшился: сосед добавил в бак...

Часто владельцы стремятся улучшить работу автомобиля, добавляя нестандартные жидкости (и не только жидкости) в систему питания. А потом еще и соседям по гаражу советуют. «За рулем» выяснил, какие приемы бывалых реально работают, а какие приведут к ремонту.

Керосин в бензобак (не повторять!)

В интернете встречается множество странных советов. Например, один гаражный специалист рекомендует добавить к топливу смесь из полулитра керосина и ста миллилитров ацетона. Залив ее в бензобак, взамен якобы получите улучшенную динамику (из-за очищенных форсунок), да еще и расход топлива почему-то должен снизиться. По утверждениям автора совета, его снадобье превосходит все фирменные средства как по эффективности, так и по соотношению цена/качество. И еще он пишет вот что:

Керосин используется в качестве авиационного топлива. Но для двигателя в чистом виде он не подойдет, так как имеет высокое октановое число и может произойти избыточная детонация.





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Если октановое число высокое, то откуда детонация? На самом деле ОЧ керосина около 45 единиц. Тех самых единиц, которых в современном топливе должно быть не меньше 92! На керосине кое-как могли работать двигатели со степенью сжатия не больше 4,5. Сравните с современными значениями, всегда превышающими 10. Кроме того, керосин очень плохо испаряется и может в жидком виде смывать пленку масла со стенок цилиндров. На самом деле керосин мотору не нужен и даже вреден. Как и ацетон — сильный растворитель, который может повредить элементы системы питания. Ведь большинство деталей и узлов этой системы у современных автомобилей из различных пластмасс. Также возможно повреждение резиновых уплотнительных колец.

Для современной машины попытка использовать керосин в качестве добавки к топливу — почти то же самое, что залить в бензобак солярку. О последствиях мы рассказывали. Для борьбы с отложениями в топливной системе рекомендую хотя бы каждую пятую заправку заливать дорогой бензин с моющими присадками на брендовых АЗС. Ну и перед зимой следует добавить осушитель топлива, избавляющий от воды, скапливающейся на дне бака.

Масло в бак (не повторять!)

Другой распространенный миф среди владельцев дизельных автомобилей: если в бак добавить масло, машина начинает «ехать лучше». Считается, что это улучшит холодный пуск и защитит уплотнения от преждевременного износа. Дозировку советуют по формуле: 10–25 г масла на 10 л дизельного топлива.

А вам не кажется, что это будет называться «масложором»? Если посчитать, то это около полулитра масла (или 250 рублей) на 1000 км пробега. И весь нагар будет оставаться в камере сгорания. Люди при таком расходе масла начинают задумываться о капиталке двигателя, а тут мы сами засоряем двигатель и его систему снижения токсичности.

Если у вас совсем древний мотор без системы Common Rail, то в критической ситуации, если в баке почти нет топлива, а по случайности в багажнике оказалась емкость с маслом, добавить его можно. Разбавив маслом остатки топлива, сможете дотянуть до цивилизации. Но — только если от этого зависит жизнь или здоровье. В любых других случаях так делать не следует.

В бак любого дизельного автомобиля (хоть с современным мотором, хоть с древним, родом из 90-х) заливать масло ради улучшения характеристик точно не следует. Есть смысл добавлять лишь осушители топлива и, если осенью резко ударили морозы, то депрессорные присадки. Ну или при риске замерзания топлива можно (в критической ситуации!) добавить немного керосина (не более 10% от имеющегося топлива).

А к горловине бензобака с маслом даже не приближайтесь. Последствия окажутся гораздо хуже.

Магнит для топлива

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Уже много лет «За рулем» выводит на чистую воду «изобретателей», которые разводят автолюбителей на покупку омагничивателей. Такие устройства якобы изменяют физико-химические свойства топлива после прохождения через магнитное поле. Ну а дальше топливо в таком измененном состоянии способно гореть столь эффективно, что мощность растет, расход топлива падает и т.д. Конечно, в ходе испытаний никакого положительного эффекта отмечено не было. И тем не менее магнит в машине может приносить пользу, но по-другому.

Давайте вспомним, что нужно чистить, забираясь в автоматическую коробку передач для замены жидкости и фильтра. Правильно: магниты, которые собирают довольно много металлической пыли. Магниты аналогичным образом используют и в механических коробках передач, и в редукторах. В двигателях, правда, магниты встречать не приходилось, но зато выпускаются тюнинговые сливные пробки с магнитами. И, по моим наблюдениям, на них тоже скапливаются продукты износа. Железосодержащие частицы, которые прилипли к магниту, уже не циркулируют по системе, а значит не вредят мотору.

Параметры резьбы пробки можно подобрать под любые встречающиеся агрегаты. Цены на магнитные пробки начинаются со 120 рублей.

Но что может дать магнит топливной системе? Да все то же самое — очистку от железосодержащей стружки, которая попадает в топливо при износе насосов, перекачивающих топливо на разных стадиях его перевозки и продажи. Конечно, бак ради установки магнита демонтировать мало кто решится. Но при пробеге около 100 000 км обычно требуют замены фильтры, расположенные в топливном модуле. Для этого вынимаем модуль, разбираем его, промываем или меняем входной сетчатый топливозаборник. Меняем топливный фильтр. Протираем бак, где сможем, безворсовым материалом. И… не спешите все ставить на место. Рекомендую разместить в топливном баке не очень большой, но мощный неодимовый магнит. Он будет постоянно очищать топливо от магнитящейся стружки, а также облегчать работу входной сетки и топливного фильтра. Кстати, частицы ржавчины, которых много болтается в старых емкостях АЗС, магнит тоже отловит.

Напомню, что магнитофонные ленты покрыты, по сути, тончайшим слоем мелкодисперсной ржавчины Fe2O3. Так что ржавчина магнитится — даже не сомневайтесь.

Если бак вашего автомобиля стальной, то проблем нет. «Прилепляете» магнит на дне, вдали от топливного модуля, чтобы он не мешал работе поплавка датчика уровня топлива, и забываете о нем. Хуже, если бак пластмассовый. Магнит — здесь уже важна форма — можно закрепить внутри бака за перегородки или трубки так, чтобы, опять же, исключить его приближение к топливному модулю, но он должен располагаться на дне. Здесь надо подойти творчески. Кстати, если у бака имеется выемка под карданный вал, которая по сути разделяет его на две емкости, есть смысл в каждую секцию положить по магниту.

Очень мощный магнит можно достать, разобрав старый жесткий диск для компьютера. У такого магнита есть отверстия, которые позволят закрепить его в пластмассовом баке.

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Из трех советов «знающего» соседа по гаражу, которые мы проверили в этом тексте, только один имеет право на существование, и то с ограничениями. Напомню старый девиз «Не мешай машине работать». Всем удачи на дорогах!