Как водители губят дизельный двигатель зимой

Каждая зимняя заправка для дизельного автомобиля — русская рулетка.

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Рейды по АЗС эксперты «За рулем» проводят не первый год и уже убедились, что после выдержки в морозильнике часть взятых образцов зимнего по чеку дизельного топлива (ДТ) превращается в подобие густой сметаны, а то и вовсе теряет текучесть. Случись такое с реальным автомобилем после первой же ночевки на морозе… В общем, сами понимаете.

На этот раз мы решили проверить, чем торгуют зимой в популярных туристических местах Тверской области — пробы собирали на маршруте из Москвы через Торжок, Осташков, Пено, Андреаполь, Нелидово, Ржев и Волоколамск.

Нас интересовали в первую очередь малоизвестные бренды АЗС. Несколько солидных имен добавили как «свадебных генералов», с которыми обычно всё в порядке.

Откуда зимой берется «не зимнее» ДТ?

Оказывается, оно имеет право на существование.

Дизелеводов «оберегают» сразу четыре нормативных документа: по ГОСТ Р 52368 и ГОСТ 32511 выпускают дизтоплива Евро, по ГОСТ Р 55475 — топлива для холодного и арктического климата, по ГОСТ 305 — остальные. Зимнее дизтопливо разбито на четыре класса (не путать с экологическим классом!) с предельными температурами фильтруемости от —20 ºC до —38 ºC.

На этой заправке нас честно предупредили, что продаваемое ДТ — межсезонное, с температурой фильтруемости —26 °С. Зимнее завезут завтра…

Требования к зимнему дизтопливу (классы 0, 1, 2, 3) и арктическому (класс 4)

Параметры и классы 0 1 2 3 4 Предельная температура фильтруемости, °С, не выше —20 —26 —32 —38 —44 Температура помутнения, °С, не выше —10 —16 —22 —28 —34

НАША СПРАВКА

Низкотемпературные свойства дизтоплива определяются тремя температурами — помутнения, застывания и предельной фильтруемости.

Температура помутнения характеризует точку начала кристаллизации парафинов, входящих в состав топлива.

Температура предельной фильтруемости указывает на температурный порог работоспособности двигателя. При температуре ниже этой фильтры топливной системы перестают пропускать топливо.

Температура застывания — температура, при которой топливо теряет подвижность. Обычно она ниже температуры предельной фильтруемости на 5–7 ºС.

На что ориентироваться?

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Сезонность применения зимнего дизтоплива является не обязательной, а всего лишь рекомендуемой. В частности, ГОСТ Р 52368 сообщает, что с 1 ноября по 31 марта в Центральном регионе рекомендуется использовать зимнее топливо 1 класса с предельной температурой фильтруемости не выше —26 ºC.

В обозначении топлива никакие классы не упоминаются — вот примеры из разных стандартов:

Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 0 (1, 2, 3), экологического класса К5 по ГОСТ 32511–2013: ДТ‑3‑К5 по ГОСТ 32511–2013.

А вот условное обозначение дизельного топлива марки З с температурой фильтруемости минус 25, экологического класса К5 согласно ГОСТ 305–2013:

ДТ-З‑минус 25‑К5 по ГОСТ 305–2013.

Будьте готовы к тому, что на кассовых чеках обозначения топлива будут совсем иными.

Согласно вывеске, это «Сургутнефтегаз». А вот по чеку — «Тверьнефтепродукт». Впрочем, одно из самых дорогих дизтоплив в нашей выборке (59,22 руб за литр) в морозильнике не замерзло, так что цепляться к названиям не будем.

Итоги рейда

Разброс цен составил от 48,00 до 59,22 руб — аж 23%! Прямой корреляции стоимости топлива с его морозостойкостью мы не обнаружили .

Откровенно негодной оказалась только одна проба топлива из пятнадцати — по цене 49,00 рублей за литр.

Часть проб на морозе помутнела, однако сохранила текучесть. Поэтому в целом можно утверждать, что ситуация по сравнению с прошлыми годами улучшилась.

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Но проблема замерзания ДТ не исчезла. Какое дизтопливо вам зальют и что при этом будет указано на кассовом чеке — лотерея: в этом мы убеждаемся много лет подряд.

Конечно, можно посмотреть паспорт качества, но это скорее средство самоуспокоения. Кто знает, в какой емкости топливо после экспертизы привезли на АЗС? А не протекает ли резервуар на самой заправке?

На одной из АЗС в Зубцовском районе нам предъявили паспорт качества с «Газпромнефти», согласно которому топливо является зимним, хотя кассовый чек при этом говорил о том, что топливо — летнее. Оно, как ни странно, не замерзло. Еще на двух АЗС паспортов вообще не оказалось.

Радует то, что нигде просьба показать паспорт (или подарить копию — многие запросто это делают!) не вызвала какого-то негатива. С приходом холодов подобная просьба стала нормой, а потому сотрудники АЗС к ней привыкли.

В ходе рейда пожилому редакционному Ларгусу пришлось намотать почти 900 км. Ничего — справился.

Советы экспертов «За рулем»

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Отправляясь в дальний путь на дизельном автомобиле, обязательно продумайте вопрос с его заправками.

Наш рейд показал, что ситуация улучшается, однако мы по-прежнему советуем заправляться на хорошо известных АЗС, не рассчитывая на «авось». Еще и потому, что при большом «трафике» на заправке топливо в ее резервуарах обновляется чаще — меньше вероятность напороться на остатки летних сортов или откровенную воду.

Никакие антиразмораживатели не смогут «растопить» застывшую топливную магистраль — такой дизель спасут только эвакуатор и теплое помещение.

Помните о том, что топливо, залитое где-то в теплом регионе, может ночью окаменеть при поездке в северные края.

Настоятельно рекомендуем всем ­владельцам дизельных автомобилей заправляться только на брендовых АЗС.

Результаты испытаний дизельных топлив при температуре —30 °С

Данные по кассовому чеку Обозначение согласно чеку Цена за литр на момент покупки, руб. Итоги проверки ООО «Мираж», Тверская обл., г. Торжок, ул Кожевников, д. 1, АЗС № 8 ДТ-Е-К5 54,10 помутнело, сохранив текучесть ООО «СО» «Тверьнефтепродукт», г. Торжок, АЗС № 91 ДТ-З-К5 59,22 замечаний нет ООО «Русойл», Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 201 дизельное топливо 54,50 помутнело, сохранив текучесть ООО «Осташковнефтепродукт», Тверская обл, г.о. Осташковский, а/д Торжок-Осташков, 122 км, АЗС № 1 ДТ кл.5 57,90 замечаний нет ООО «Осташковнефтепродукт», а/д Осташков-Пено Осташков-Замошье 4 км АЗС № 2 ДТ (зима) кл.5 57,90 замечаний нет ООО «СО»Тверьнефтепродукт», Тверская обл, п. Пено, ул. Жагренкова, д. 2б, АЗС № 31 ДТ-З-К5 59,22 замечаний нет ООО «Андреапольнефтепродукт» ДТ класс 5 59,10 замечаний нет ИП Сыроежкин С.Н., Тверская обл., Нелидовский р-н, д. Подберезье, Автодорога Земцы-Подберезье, д.1, АЗС № 3 ДТ евро 48,00 помутнело, сохранив текучесть АЗС «НТК» Есинка, Тверская обл, Ржевский р-н, п. Есинка, 232 км М9 ДТ ф 49,00 полностью замерзло ООО «АРИС-АЗС, АЗС № 29 (Ржев) ДТЗ 57,00 замечаний нет ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Есинка», 223 км автодороги «Балтия», д. Захарово, АЗС № 69469 топливо дизельное ЭКТО Diesel ДТ-З-К5 56,20 замечаний нет АО «РН-Тверь», Тверская обл, Зубцовский р-н, Ширкино, 202 км+800м а/д Москва-Рига (слева), АЗК TN007 ДТ-З-К5 57,30 замечаний нет ООО «Тебойл Рус», Тверская обл, Зубцовский р-н, 187 км трассы М9, д. Носово, АЗС 11021 НОСОВО ДТ-З-К5 55,79 замечаний нет ООО «Стимул Трак», Тверская обл, Зубцовский р-н, с. Княжьи горы, АЗС Княжьи горы ДТ-Л-К5 53,20 помутнело, сохранив текучесть ООО «Газпромнефть-центр», Московская обл., р.п. Шаховская, Рижское ш. 147 км, АЗС 12181 ДТ ОПТИ зимнее ДТ-З-К5 56,65 замечаний нет