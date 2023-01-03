Как водители губят дизельный двигатель зимой — журнал За рулем

Как водители губят дизельный двигатель зимой

Каждая зимняя заправка для дизельного автомобиля — русская рулетка.

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Рейды по АЗС эксперты «За рулем» проводят не первый год и уже убедились, что после выдержки в морозильнике часть взятых образцов зимнего по чеку дизельного топлива (ДТ) превращается в подобие густой сметаны, а то и вовсе теряет текучесть. Случись такое с реальным автомобилем после первой же ночевки на морозе… В общем, сами понимаете.

На этот раз мы решили проверить, чем торгуют зимой в популярных туристических местах Тверской области — пробы собирали на маршруте из Москвы через Торжок, Осташков, Пено, Андреаполь, Нелидово, Ржев и Волоколамск.

Нас интересовали в первую очередь малоизвестные бренды АЗС. Несколько солидных имен добавили как «свадебных генералов», с которыми обычно всё в порядке.

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Откуда зимой берется «не зимнее» ДТ?

Оказывается, оно имеет право на существование.

Дизелеводов «оберегают» сразу четыре нормативных документа: по ГОСТ Р 52368 и ГОСТ 32511 выпускают дизтоплива Евро, по ГОСТ Р 55475 — топлива для холодного и арктического климата, по ГОСТ 305 — остальные. Зимнее дизтопливо разбито на четыре класса (не путать с экологическим классом!) с предельными температурами фильтруемости от —20 ºC до —38 ºC.

Как водители губят дизельный двигатель зимойНа этой заправке нас честно предупредили, что продаваемое ДТ — межсезонное, с температурой фильтруемости —26 °С. Зимнее завезут завтра…
На этой заправке нас честно предупредили, что продаваемое ДТ — межсезонное, с температурой фильтруемости —26 °С. Зимнее завезут завтра…

Требования к зимнему дизтопливу (классы 0, 1, 2, 3) и арктическому (класс 4)

Параметры и классы

0

1

2

3

4

Предельная температура фильтруемости, °С, не выше

—20

—26

—32

—38

—44

Температура помутнения, °С, не выше

—10

—16

—22

—28

—34

НАША СПРАВКА

Низкотемпературные свойства дизтоплива определяются тремя температурами — помутнения, застывания и предельной фильтруемости.

  •  Температура помутнения характеризует точку начала кристаллизации парафинов, входящих в состав топлива.
  •  Температура предельной фильтруемости указывает на температурный порог работоспособности двигателя. При температуре ниже этой фильтры топливной системы перестают пропускать топливо.
  •  Температура застывания — температура, при которой топливо теряет подвижность. Обычно она ниже температуры предельной фильтруемости на 5–7 ºС.

На что ориентироваться?

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Сезонность применения зимнего дизтоплива является не обязательной, а всего лишь рекомендуемой. В частности, ГОСТ Р 52368 сообщает, что с 1 ноября по 31 марта в Центральном регионе рекомендуется использовать зимнее топливо 1 класса с предельной температурой фильтруемости не выше —26 ºC.

В обозначении топлива никакие классы не упоминаются — вот примеры из разных стандартов:

  • Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 0 (1, 2, 3), экологического класса К5 по ГОСТ 32511–2013: ДТ‑3‑К5 по ГОСТ 32511–2013.

А вот условное обозначение дизельного топлива марки З с температурой фильтруемости минус 25, экологического класса К5 согласно ГОСТ 305–2013:

  • ДТ-З‑минус 25‑К5 по ГОСТ 305–2013.

Будьте готовы к тому, что на кассовых чеках обозначения топлива будут совсем иными.

Как водители губят дизельный двигатель зимойСогласно вывеске, это «Сургутнефтегаз». А вот по чеку — «Тверьнефтепродукт». Впрочем, одно из самых дорогих дизтоплив в нашей выборке (59,22 руб за литр) в морозильнике не замерзло, так что цепляться к названиям не будем.
Согласно вывеске, это «Сургутнефтегаз». А вот по чеку — «Тверьнефтепродукт». Впрочем, одно из самых дорогих дизтоплив в нашей выборке (59,22 руб за литр) в морозильнике не замерзло, так что цепляться к названиям не будем.

Итоги рейда

Разброс цен составил от 48,00 до 59,22 руб — аж 23%! Прямой корреляции стоимости топлива с его морозостойкостью мы не обнаружили.

Откровенно негодной оказалась только одна проба топлива из пятнадцати — по цене 49,00 рублей за литр.

Часть проб на морозе помутнела, однако сохранила текучесть. Поэтому в целом можно утверждать, что ситуация по сравнению с прошлыми годами улучшилась.

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Но проблема замерзания ДТ не исчезла. Какое дизтопливо вам зальют и что при этом будет указано на кассовом чеке — лотерея: в этом мы убеждаемся много лет подряд.

Конечно, можно посмотреть паспорт качества, но это скорее средство самоуспокоения. Кто знает, в какой емкости топливо после экспертизы привезли на АЗС? А не протекает ли резервуар на самой заправке?

На одной из АЗС в Зубцовском районе нам предъявили паспорт качества с «Газпромнефти», согласно которому топливо является зимним, хотя кассовый чек при этом говорил о том, что топливо — летнее. Оно, как ни странно, не замерзло. Еще на двух АЗС паспортов вообще не оказалось.

Радует то, что нигде просьба показать паспорт (или подарить копию — многие запросто это делают!) не вызвала какого-то негатива. С приходом холодов подобная просьба стала нормой, а потому сотрудники АЗС к ней привыкли.

Как водители губят дизельный двигатель зимойВ ходе рейда пожилому редакционному Ларгусу пришлось намотать почти 900 км. Ничего — справился.
В ходе рейда пожилому редакционному Ларгусу пришлось намотать почти 900 км. Ничего — справился.

Советы экспертов «За рулем»

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Отправляясь в дальний путь на дизельном автомобиле, обязательно продумайте вопрос с его заправками.

Наш рейд показал, что ситуация улучшается, однако мы по-прежнему советуем заправляться на хорошо известных АЗС, не рассчитывая на «авось». Еще и потому, что при большом «трафике» на заправке топливо в ее резервуарах обновляется чаще — меньше вероятность напороться на остатки летних сортов или откровенную воду.

Никакие антиразмораживатели не смогут «растопить» застывшую топливную магистраль — такой дизель спасут только эвакуатор и теплое помещение.

Помните о том, что топливо, залитое где-то в теплом регионе, может ночью окаменеть при поездке в северные края.

Как водители губят дизельный двигатель зимойНастоятельно рекомендуем всем ­владельцам дизельных автомобилей заправляться только на брендовых АЗС.
Настоятельно рекомендуем всем ­владельцам дизельных автомобилей заправляться только на брендовых АЗС.

Результаты испытаний дизельных топлив при температуре —30 °С

Данные по кассовому чеку

Обозначение согласно чеку

Цена за литр на момент покупки, руб.

Итоги проверки

ООО «Мираж», Тверская обл., г. Торжок, ул Кожевников, д. 1, АЗС 8

ДТ-Е-К5

54,10

помутнело, сохранив текучесть

ООО «СО» «Тверьнефтепродукт», г. Торжок, АЗС 91

ДТ-З-К5

59,22

замечаний нет

ООО «Русойл», Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 201

дизельное топливо

54,50

помутнело, сохранив текучесть

ООО «Осташковнефтепродукт», Тверская обл, г.о. Осташковский, а/д Торжок-Осташков, 122 км, АЗС 1

ДТ кл.5

57,90

замечаний нет

ООО «Осташковнефтепродукт», а/д Осташков-Пено Осташков-Замошье 4 км АЗС № 

ДТ (зима) кл.5

57,90

замечаний нет

ООО «СО»Тверьнефтепродукт», Тверская обл, п. Пено, ул. Жагренкова, д. 2б, АЗС № 31 

ДТ-З-К5

59,22

замечаний нет

ООО «Андреапольнефтепродукт»

ДТ класс 5 

59,10

замечаний нет

ИП Сыроежкин С.Н., Тверская обл., Нелидовский р-н, д. Подберезье, Автодорога Земцы-Подберезье, д.1, АЗС № 3

ДТ евро

48,00

помутнело, сохранив текучесть

АЗС «НТК» Есинка, Тверская обл, Ржевский р-н, п. Есинка, 232 км М9

ДТ ф 

49,00

полностью замерзло

ООО «АРИС-АЗС, АЗС № 29 (Ржев)

ДТЗ

57,00

замечаний нет

ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Есинка», 223 км автодороги «Балтия», д. Захарово, АЗС 69469

топливо дизельное ЭКТО Diesel ДТ-З-К5

56,20

замечаний нет

АО «РН-Тверь», Тверская обл, Зубцовский р-н, Ширкино, 202 км+800м а/д Москва-Рига (слева), АЗК TN007

ДТ-З-К5

57,30

замечаний нет

ООО «Тебойл Рус», Тверская обл, Зубцовский р-н, 187 км трассы М9, д. Носово, АЗС 11021 НОСОВО

ДТ-З-К5

55,79

замечаний нет

ООО «Стимул Трак», Тверская обл, Зубцовский р-н, с. Княжьи горы, АЗС Княжьи горы

ДТ-Л-К5

53,20

помутнело, сохранив текучесть

ООО «Газпромнефть-центр», Московская обл., р.п. Шаховская, Рижское ш. 147 км, АЗС 12181

ДТ ОПТИ зимнее ДТ-З-К5

56,65

замечаний нет
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Как водители губят дизельный двигатель зимой

Каждая зимняя заправка для дизельного автомобиля — русская рулетка.

Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380981Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380980Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380983Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380982Как водители губят дизельный двигатель зимой
Как водители губят дизельный двигатель зимой

Каждая зимняя заправка для дизельного автомобиля — русская рулетка.

Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380983Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380982Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380981Как водители губят дизельный двигатель зимой — фото 1380980Как водители губят дизельный двигатель зимой
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