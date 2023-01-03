Как водители губят дизельный двигатель зимой

Рейды по АЗС эксперты «За рулем» проводят не первый год и уже убедились, что после выдержки в морозильнике часть взятых образцов зимнего по чеку дизельного топлива (ДТ) превращается в подобие густой сметаны, а то и вовсе теряет текучесть. Случись такое с реальным автомобилем после первой же ночевки на морозе… В общем, сами понимаете.
На этот раз мы решили проверить, чем торгуют зимой в популярных туристических местах Тверской области — пробы собирали на маршруте из Москвы через Торжок, Осташков, Пено, Андреаполь, Нелидово, Ржев и Волоколамск.
Нас интересовали в первую очередь малоизвестные бренды АЗС. Несколько солидных имен добавили как «свадебных генералов», с которыми обычно всё в порядке.
Откуда зимой берется «не зимнее» ДТ?
Оказывается, оно имеет право на существование.
Дизелеводов «оберегают» сразу четыре нормативных документа: по ГОСТ Р 52368 и ГОСТ 32511 выпускают дизтоплива Евро, по ГОСТ Р 55475 — топлива для холодного и арктического климата, по ГОСТ 305 — остальные. Зимнее дизтопливо разбито на четыре класса (не путать с экологическим классом!) с предельными температурами фильтруемости от —20 ºC до —38 ºC.
Требования к зимнему дизтопливу (классы 0, 1, 2, 3) и арктическому (класс 4)
|
Параметры и классы
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше
|
—20
|
—26
|
—32
|
—38
|
—44
|
Температура помутнения, °С, не выше
|
—10
|
—16
|
—22
|
—28
|
—34
НАША СПРАВКА
Низкотемпературные свойства дизтоплива определяются тремя температурами — помутнения, застывания и предельной фильтруемости.
- Температура помутнения характеризует точку начала кристаллизации парафинов, входящих в состав топлива.
- Температура предельной фильтруемости указывает на температурный порог работоспособности двигателя. При температуре ниже этой фильтры топливной системы перестают пропускать топливо.
- Температура застывания — температура, при которой топливо теряет подвижность. Обычно она ниже температуры предельной фильтруемости на 5–7 ºС.
На что ориентироваться?
Сезонность применения зимнего дизтоплива является не обязательной, а всего лишь рекомендуемой. В частности, ГОСТ Р 52368 сообщает, что с 1 ноября по 31 марта в Центральном регионе рекомендуется использовать зимнее топливо 1 класса с предельной температурой фильтруемости не выше —26 ºC.
В обозначении топлива никакие классы не упоминаются — вот примеры из разных стандартов:
- Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 0 (1, 2, 3), экологического класса К5 по ГОСТ 32511–2013: ДТ‑3‑К5 по ГОСТ 32511–2013.
А вот условное обозначение дизельного топлива марки З с температурой фильтруемости минус 25, экологического класса К5 согласно ГОСТ 305–2013:
- ДТ-З‑минус 25‑К5 по ГОСТ 305–2013.
Будьте готовы к тому, что на кассовых чеках обозначения топлива будут совсем иными.
Итоги рейда
Разброс цен составил от 48,00 до 59,22 руб — аж 23%! Прямой корреляции стоимости топлива с его морозостойкостью мы не обнаружили.
Откровенно негодной оказалась только одна проба топлива из пятнадцати — по цене 49,00 рублей за литр.
Часть проб на морозе помутнела, однако сохранила текучесть. Поэтому в целом можно утверждать, что ситуация по сравнению с прошлыми годами улучшилась.
Но проблема замерзания ДТ не исчезла. Какое дизтопливо вам зальют и что при этом будет указано на кассовом чеке — лотерея: в этом мы убеждаемся много лет подряд.
Конечно, можно посмотреть паспорт качества, но это скорее средство самоуспокоения. Кто знает, в какой емкости топливо после экспертизы привезли на АЗС? А не протекает ли резервуар на самой заправке?
На одной из АЗС в Зубцовском районе нам предъявили паспорт качества с «Газпромнефти», согласно которому топливо является зимним, хотя кассовый чек при этом говорил о том, что топливо — летнее. Оно, как ни странно, не замерзло. Еще на двух АЗС паспортов вообще не оказалось.
Радует то, что нигде просьба показать паспорт (или подарить копию — многие запросто это делают!) не вызвала какого-то негатива. С приходом холодов подобная просьба стала нормой, а потому сотрудники АЗС к ней привыкли.
Советы экспертов «За рулем»
Отправляясь в дальний путь на дизельном автомобиле, обязательно продумайте вопрос с его заправками.
Наш рейд показал, что ситуация улучшается, однако мы по-прежнему советуем заправляться на хорошо известных АЗС, не рассчитывая на «авось». Еще и потому, что при большом «трафике» на заправке топливо в ее резервуарах обновляется чаще — меньше вероятность напороться на остатки летних сортов или откровенную воду.
Никакие антиразмораживатели не смогут «растопить» застывшую топливную магистраль — такой дизель спасут только эвакуатор и теплое помещение.
Помните о том, что топливо, залитое где-то в теплом регионе, может ночью окаменеть при поездке в северные края.
Результаты испытаний дизельных топлив при температуре —30 °С
|
Данные по кассовому чеку
|
Обозначение согласно чеку
|
Цена за литр на момент покупки, руб.
|
Итоги проверки
|
ООО «Мираж», Тверская обл., г. Торжок, ул Кожевников, д. 1, АЗС № 8
|
ДТ-Е-К5
|
54,10
|
помутнело, сохранив текучесть
|
ООО «СО» «Тверьнефтепродукт», г. Торжок, АЗС № 91
|
ДТ-З-К5
|
59,22
|
замечаний нет
|
ООО «Русойл», Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 201
|
дизельное топливо
|
54,50
|
помутнело, сохранив текучесть
|
ООО «Осташковнефтепродукт», Тверская обл, г.о. Осташковский, а/д Торжок-Осташков, 122 км, АЗС № 1
|
ДТ кл.5
|
57,90
|
замечаний нет
|
ООО «Осташковнефтепродукт», а/д Осташков-Пено Осташков-Замошье 4 км АЗС № 2
|
ДТ (зима) кл.5
|
57,90
|
замечаний нет
|
ООО «СО»Тверьнефтепродукт», Тверская обл, п. Пено, ул. Жагренкова, д. 2б, АЗС № 31
|
ДТ-З-К5
|
59,22
|
замечаний нет
|
ООО «Андреапольнефтепродукт»
|
ДТ класс 5
|
59,10
|
замечаний нет
|
ИП Сыроежкин С.Н., Тверская обл., Нелидовский р-н, д. Подберезье, Автодорога Земцы-Подберезье, д.1, АЗС № 3
|
ДТ евро
|
48,00
|
помутнело, сохранив текучесть
|
АЗС «НТК» Есинка, Тверская обл, Ржевский р-н, п. Есинка, 232 км М9
|
ДТ ф
|
49,00
|
полностью замерзло
|
ООО «АРИС-АЗС, АЗС № 29 (Ржев)
|
ДТЗ
|
57,00
|
замечаний нет
|
ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Есинка», 223 км автодороги «Балтия», д. Захарово, АЗС № 69469
|
топливо дизельное ЭКТО Diesel ДТ-З-К5
|
56,20
|
замечаний нет
|
АО «РН-Тверь», Тверская обл, Зубцовский р-н, Ширкино, 202 км+800м а/д Москва-Рига (слева), АЗК TN007
|
ДТ-З-К5
|
57,30
|
замечаний нет
|
ООО «Тебойл Рус», Тверская обл, Зубцовский р-н, 187 км трассы М9, д. Носово, АЗС 11021 НОСОВО
|
ДТ-З-К5
|
55,79
|
замечаний нет
|
ООО «Стимул Трак», Тверская обл, Зубцовский р-н, с. Княжьи горы, АЗС Княжьи горы
|
ДТ-Л-К5
|
53,20
|
помутнело, сохранив текучесть
|
ООО «Газпромнефть-центр», Московская обл., р.п. Шаховская, Рижское ш. 147 км, АЗС 12181
|
ДТ ОПТИ зимнее ДТ-З-К5
|
56,65
|
замечаний нет
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