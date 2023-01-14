12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo

На ходу он напоминает рамный внедорожник, неспешно реагируя на руль и толерантно относясь к сильно разбитой дороге. Хотя в городе подвеска уже кажется грубоватой, а вместо не всегда прогнозируемого робота характеру машины лучше подошла бы «гидромеханика». Но дизайн салона с поручнями и толстыми передними стойками — чисто внедорожный.
Спасает дистанционный запуск двигателя и активация всяких теплых опций через приложение My Haval. Правда, и тут есть оговорка — наш Dargo из первых, еще тульской сборки. Сейчас, в основном, продаются машины с китайского завода, и почти у всех нет блока телематики T‑Box — а значит, нет и возможности управлять машиной со смартфона.
Турбомотор греется не медленно, набор подогревов — полный. Правда, передние кресла отходят неспешно и неравномерно. А сразу после холодного пуска их обогрев не включить — медиасистема грузится долгие 20 секунд!
Зима в этом году пришла рано, и Dargo оказался к ней вполне готов. Нравится, что боковые стекла и зеркала не забрасываются реагентной жижей. А от подножек, полагающихся топ-версии Tech Plus, я бы избавился — они узкие и бестолковые, только брюки пачкают.
Штатные щетки стеклоочистителя скрипят, но пока трут приемлемо. Глядя на сложную форму лобового стекла, предсказываю, что Dargo будет требователен к их качеству — видимо, придется чаще их менять.
Молодцы, что для России увеличили бачок омывателя до 4,5 литров — но где датчик уровня? Сильнее удивляет только отсутствие подсветки бардачка — и это на машине за 3,0–3,7 млн рублей.
Тем более что различной электроникой Dargo насыщен от души. Возможности настроек, персонализации, водительских ассистентов поражают — расскажу отдельно, когда по-настоящему проверим русской зимой. Да, не всё работает идеально.
И что-то надо делать с расходом топлива. Потребляя в смешанном цикле 12 л/100 км, Dargo, видимо, действительно мнит себя Ленд Крузером. Как ни «тошни» по шоссе, меньше 10 л/100 км не выходит. Лить 92‑й бензин в турбомотор 6W4N20 со степенью сжатия 12,0 рука не поднимается — хотя производитель вроде как разрешает. Но это надо совсем не любить машину. Dargo — вовсе не тот случай.
Haval Dargo, 2,0T (192 л.с.), Р7
- Изготовитель — ООО «Хавейл Мотор Рус»
- Год выпуска — 2022
- Пробег на момент отчета — 8000 км
- В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2022 года
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (6000–8000 км)*, ₽
- Расходы на содержание (6000–8000 км) — 12 475
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,95 л/100 км) — 12 475
- Стоимость 1 км пробега — 6,23
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
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