12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo

Реальная эксплуатация подтверждает выводы наших первых тест-драйвов: Haval Dargo - самый харизматичный китайский автомобиль. Он необычен, но именно поэтому его любишь как-то по-особенному.

Материалы по теме Купил нового «китайца» и часто вспоминал старый Touareg

На ходу он напоминает рамный внедорожник, неспешно реагируя на руль и толерантно относясь к сильно разбитой дороге. Хотя в городе подвеска уже кажется грубоватой, а вместо не всегда прогнозируемого робота характеру машины лучше подошла бы «гидромеханика». Но дизайн салона с поручнями и толстыми передними стойками — чисто внедорожный.

Спасает дистанционный запуск двигателя и активация всяких теплых опций через приложение My Haval. Правда, и тут есть оговорка — наш Dargo из первых, еще тульской сборки. Сейчас, в основном, продаются машины с китайского завода, и почти у всех нет блока телематики T‑Box — а значит, нет и возможности управлять машиной со смартфона.

Haval Dargo

Материалы по теме Гарантия на авто в 2023-м: как не переплатить?

Турбомотор греется не медленно, набор подогревов — полный. Правда, передние кресла отходят неспешно и неравномерно. А сразу после холодного пуска их обогрев не включить — медиасистема грузится долгие 20 секунд!

Зима в этом году пришла рано, и Dargo оказался к ней вполне готов. Нравится, что боковые стекла и зеркала не забрасываются реагентной жижей. А от подножек, полагающихся топ-версии Tech Plus, я бы избавился — они узкие и бестолковые, только брюки пачкают.

Штатные щетки стеклоочистителя скрипят, но пока трут приемлемо. Глядя на сложную форму лобового стекла, предсказываю, что Dargo будет требователен к их качеству — видимо, придется чаще их менять.

Зачем попрятали все кнопки включения подогревов в сенсорный экран? Пока он загрузится — околеешь. Да и на пальцы в перчатках дисплей почти не реагирует.

Определить наличие блока телематики T‑Box можно по кнопке «связи с космосом». Если ее нет — не удастся и подключить приложение My Haval. Фары только выглядят большими, но ближним светят всего четыре светодиода на очень малой площади. Пучок и так не самый мощный, так еще и мгновенно тускнеет при загрязнении стекла. Противотуманки — ­бутафория.

В 10‑градусный мороз достаточно 10–15 минут работы дистанционно запущенного двигателя, чтобы отогреть стекла. Электрообогрев лобового со смартфона, увы, не включить.

Материалы по теме Москвич 3: все подробности и первый тест!

Молодцы, что для России увеличили бачок омывателя до 4,5 литров — но где датчик уровня? Сильнее удивляет только отсутствие подсветки бардачка — и это на машине за 3,0–3,7 млн рублей.

Тем более что различной электроникой Dargo насыщен от души. Возможности настроек, персонализации, водительских ассистентов поражают — расскажу отдельно, когда по-настоящему проверим русской зимой. Да, не всё работает идеально.

И что-то надо делать с расходом топлива. Потребляя в смешанном цикле 12 л/100 км, Dargo, видимо, действительно мнит себя Ленд Крузером. Как ни «тошни» по шоссе, меньше 10 л/100 км не выходит. Лить 92‑й бензин в турбомотор 6W4N20 со степенью сжатия 12,0 рука не поднимается — хотя производитель вроде как разрешает. Но это надо совсем не любить машину. Dargo — вовсе не тот случай.

Haval Dargo, 2,0T (192 л.с.), Р7

Изготовитель — ООО «Хавейл Мотор Рус»

Год выпуска — 2022

Пробег на момент отчета — 8000 км

В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2022 года

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (6000–8000 км)*, ₽

Расходы на содержание (6000–8000 км) — 12 475

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,95 л/100 км) — 12 475

Стоимость 1 км пробега — 6,23

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .