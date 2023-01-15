Что будет, если написать «не согласен» в протоколе

Считается, что подобным действием водитель подталкивает провоцирует инспектора ГИБДД. Узнали на этот счет мнение юриста.

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Опытным автовладельцам хорошо известно, что в случае согласия с предъявленным нарушением рассмотрение протокола происходит на месте «автоматически».

Когда водитель «не согласен» ― это означает, что он намеревается обжаловать действия сотрудника ГИБДД. Инспектору в этом случае придется более тщательно собирать доказательную базу, чтобы административное дело в процессе рассмотрения «не развалилось».

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Молодым водителям бывалые автомобилисты при этом рассказывают, что в случае несогласия с протоколом инспекторы из вредности могут пытаться создавать лишние проблемы водителям.

Так ли это на самом деле?

Мнение эксперта

, юрист:

— На самом деле инспектору все равно, что пишет водитель. Согласен или нет — неважно. В любом случае инспектор в протоколе указывает свою позицию.

Каких-то механизмов, чтобы из вредности наказать водителя за строптивость, тоже нет. Инспектору это не нужно. Дело будет рассматриваться в группе административной практики, если это ГИБДД, или в суде, если правонарушение предусматривает лишение права управления.

Более того, писать, согласен или нет, вообще не имеет смысла. Если у водителя есть какие-то доводы или доказательства, которые помогли бы ему защитить свои права, он, конечно, в протоколе должен все написать. Свидетельские показания, видеодоказательства с регистратора или еще что-то подобное — все это надо тщательно зафиксировать. А согласен/не согласен — роли не играет.