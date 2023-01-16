5 недорогих и популярных кроссоверов 4х4 (и полный список неисправностей)

Это самые доступные полноприводные модели. Не российские и не китайские. В возрасте 8-10 лет.

Первичный отбор

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У RAV4 первого поколения, который иногда называют первым в мире кроссовером-паркетником, был постоянный полный привод с межосевым дифференциалом. Конструкторы и маркетологи поработали хорошо — у современных кроссоверов подобную схему трансмиссии придется плотно поискать. Подавляющее большинство располагает вискомуфтой, которая плохо переносит длительные пробуксовки. Впрочем, у первого RAV4 была и моноприводная версия, так что традиции жанра (с виду внедорожник, но для вне дорог малопригоден), в целом, соблюдаются.

Тем не менее, перед выбором не повредит подумать, много ли у кроссовера весомых преимуществ над универсалом или хэтчбеком. Которые, кстати, тоже встречаются и с полным приводом, и с увеличенным просветом — концептуально не отличимые от того, что сегодня принято называть кроссовером. Volvo XC70, например.

Появились кроссоверы, у которых вообще не бывает полного привода, а также кроссоверы с «асфальтовым» просветом 150–170 мм.

Иногда это совмещено. Если стоит задача найти именно «полный привод и большой просвет», то половина машин на вторичке отпадает. К примеру, среди Кашкаев две трети проданы у нас с передним приводом — то есть покупали-то именно что универсал, а не кроссовер.

Далее отсеиваем все российские полноприводные модели — кроссоверами-паркетниками они не являются и не воспринимаются.

Вычеркиваем всех «китайцев». Во-первых, модели периода до 2015 года, за редким исключением, не отличались высокой надежностью. И вдобавок склонны к быстрой коррозии, часто к 4–5 годам железо у них цветет.

Во-вторых, у китайских кроссоверов, проданных заметными тиражами, полный привод — редкость. У Лифанов X50 и Х60, Geely Emgrand X7 такового не предусмотрено, Chery Tiggo T11 большей частью представлен на вторичке в версии 4х2. Клон его Vortex Tingo — только переднеприводный.

Выпадает и кое-что ценное — например, Ford EcoSport, который продавался только с приводом на одну ось.

Посмотрим, что остается из массового.

Renault Duster

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Цена не особо зависит от пробега и комплектации, в большей степени от реального состояния. Стабильно высоко ценятся только экземпляры с малым километражем — за набегавшие не более 50 тысяч км просят от 1,1 млн рублей.

Причем 1.6 с механикой может стоить столько же, сколько и 2.0 с автоматом.

Самое дорогое предложение в январе: 1,4 млн за восьмилетку с мотором 2.0 и МКП при заявленном пробеге 24 тысячи км.

Возможности всех агрегатов досконально изучены. Кузов достаточно стойкий. Машина очень живучая и недорога в содержании, что важно по нынешним временам.

Наилучшей с точки зрения ресурса комбинацией выглядит 2-литровый мотор F4R (143 л.с.) с механической коробкой. Автомат DP8 — спорный выбор. Несомненно, он выдержит 150–200 тысяч км, но затем потребует переборки.

Двигатель с чугунным блоком спокойно ходит 300 тысяч км с плюсом, после чего возможен капитальный ремонт.

Примерно за эти же деньги на вторичке идет и Nissan Terrano — по сути, интереснее оснащенный клон.

Восьмилетний полноприводный Duster — от 650 тысяч рублей. Но хорошо сохранившиеся машины начинаются после 800 тысяч рублей.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Renault можно тут.