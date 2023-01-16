95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

В апреле 1928 года вышел первый номер журнала «За рулем». Тогда никто не знал, что журнал побьет все рекорды по популярности и продолжительности жизни. Хотя и 95 лет назад было понятно, что это не просто журнал, а явление!

Ровесник первой пятилетки

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В 1928 году в СССР издавали около 2000 газет и журналов суммарным тиражом 9,5 миллионов экземпляров. В апреле того же года вышел первый номер журнала «За рулем», входившего в акционерное общество «Огонек» (позже журнально-газетное объединение «Жургаз»).

Журнал появился по инициативе общественной организации «Автодор», целями которой было строительство автодорог и автомобилизация страны.

В первую пятилетку (1928–1932 гг.) в стране построили 90 тыс. км дорог, из них 12,5 тыс. км — с твердым покрытием! Для сравнения: в 2022 году в России построили 16,6 тыс. км дорог — и этот год называют лучшим по темпам дорожного строительства со времен СССР.

Обложка номер 1

Обложка самого первого номера «За рулем» была тщательно продумана и с художественной точки зрения, и по смыслу. А какой ракурс выбрал фотограф для первого советского грузовика! Классная работа!

На обложке первого номера «За рулем» красовался первый советский грузовик АМО-Ф15, созданный на базе итальянского FIAT 15-Ter. АМО выпускали в Москве с 1924 года. Темпы производства сильно отличались от современных: под фото на обложке подпись «З0-го марта завод „АМО“ выпустил свою тысячную машину».

В первой статье первого номера говорилось: «Мы имеем по статистике 19 000 машин, из которых 6–7 тысяч — жалкие инвалиды, которые числятся машинами только номинально».

В США уже к 1925 году выпустили больше 25 миллионов автомобилей, и ежегодно, как было указано в 6-м номере «За рулем» 1928 года, производили по 4 миллиона. СССР же по количеству автомобилей стоял на 11-м месте среди европейских стран, опережая только Венгрию и Данию.

Но к началу Великой Отечественной войны СССР занимал уже второе место в мире по числу грузовиков (после США)!

В 1928 году СССР катастрофически отставал от США по автомобилизации. В первом номере „За рулем“ писали: „Для заграницы, для Америки, например, 10 тысяч машин — это продукция одного дня выработки заводов Форда

Главные статьи

Внимания стоит и последний абзац программной статьи первого номера:

Наш журнал является первым и пока единственным опытом издания массового популярного журнала, посвященного автомобилям и дорогам. Мы надеемся, что читатели своими указаниями помогут редакции создать наилучший тип журнала.

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Редакция и сама шла в правильном направлении. Следующая статья — на 6 полос, «Будущее автомобильной промышленности в СССР», за ней — «Автомобильная война в Соединенных Штатах», затем — «Новый автомобиль Форда» и «Стекло, не дающее осколков». Проблемная статья «Барахло на ходу» со словами «Мы не представляем себе, на чем мы ездим и какой музей на колесах является автопарком СССР» — это о тех машинах, которые являются ими номинально.

В этом же номере — репортаж с одного из первых автосалонов, выставки грузовиков и автомобилей специального назначения в Лейпциге, обзор мотоциклетной промышленности, отчет о пробеге через Сахару на мотоциклах, заметки о многоэтажных гаражах и рекордном автомобиле англичанина Малькольма Кемпбелля (так тогда писали), развившем скорость 330 км/ч! Представляете, как все это было интересно советским читателям 1928 года, для которых сам современный (им) автомобиль был диковиной?

«За рулем» выпускали два раза в месяц тиражом 25 тысяч экземпляров. Вот это старт!

Редакция: Шкловский, Погодин, Кольцов, Беляев, Осинский…

Журнал создавали лучшие журналисты и публицисты тех лет: писатель Виктор Шкловский, драматург Николай Погодин, прославленный советский журналист Михаил Кольцов, инженер Наум Беляев. Но, наверное, наибольший вклад внес зампред «Автодора», автомобильный энтузиаст Валериан Валерианович Оболенский. Он выбрал себе псевдоним Николай Осинский и стал первым ответственным (главным) редактором «За рулем».

Одним из создателей нашего журнала был знаменитый журналист Михаил Кольцов. Именно он придумал название «За рулем». Именно из-под пера Николая Осинского, первого главного редактора «За рулем», выходили лучшие статьи того периода. Он руководил изданием до ареста в 1937 году. Реабилитирован посмертно в 1957-м.

Булгаковский адрес

Первым адресом редакции «За рулем» значился тот же, что и у «Огонька» — Страстной бульвар, 11. Интересно, что этот дом сохранился до сих пор как объект культурного наследия. Это особняк, построенный в 1889 году по проекту архитектора Дарницына для потомственного почетного гражданина Сергея Ивановича Елагина в редком для кирпичных домов стиле «неогрек», с заметной асимметрией.

Именно этот дом послужил прообразом ресторана Грибоедова из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»! И это только один из многих интересных фактов о нашем журнале.

Фасад особняка Елагина на Страстном декорирован растительным орнаментом и львиными масками. У входа висит мемориальная доска в память о первом главном редакторе «Огонька» Кольцове.

У нас работал даже Маяковский!

В 6-м номере «За рулем» за 1928 год было опубликовано стихотворение Владимира Маяковского «Рассказ об одной мечте». Его герой мечтал выиграть автомобиль в лотерею, но прежде предлагал заняться строительством дорог. И Маяковский стал одним из первых в СССР частных автовладельцев, привезя из Франции Renault 6CL 4 cyl type NN для Лили Брик. Сам машину не водил, ездил с Лилей или профессиональными шоферами.

А о своей покупке поэт сообщил общественности в январе 1929 года со страниц «За рулем» в стихотворении «Ответ на будущие сплетни»:

Знаменитая «лесенка» Маяковского узнается даже без подписи автора. То, что он придумал ее ради больших гонораров (по рублю за строчку) — ложь, главными были ритм и смысл. Хотя зарабатывал хорошо: за Renault заплатил 20 000 франков, шоферам Афанасьеву и Гамазину платил по 350 рублей.

Но и это только самая малость из интересного, что можно рассказать о «За рулем». Весь 2023 год мы будем рассказывать об истории становления «За рулем». Продолжение следует…