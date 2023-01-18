Назван кроссовер, который потеснит «китайцев»

Его уже можно купить в России по цене новой Лады Весты.

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Схема параллельного импорта работает отлично — в Россию тысячами завозятся автомобили, которые раньше к нам не поставлялись. Нашлась и идеальная для вывоза машин страна — Китай, на рынке которого представлен не только местный автопром, а всего мира. Есть Volkswagen, Mazda, BMW, Audi, Toyota, Ford… Любые марки и модели.

Несмотря на пошлины и сборы, ввозимые автомобили оказываются дешевле тех, что остались на складах официальных дилеров и отягощены различными допами. Например, VW Tiguan из-за этого может стоить 7 млн рублей.

Так, может, стоит обратить внимание на прочий мировой автопром? Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев указывает на очень интересный и уже знакомый российским автомобилистам кроссовер. Когда-то он был у нас бестселлером. Сегодня же он стоит 1,95 млн рублей — сопоставимо с ценами на, например, новый Hyundai Solaris или Lada Vesta NG с дилерскими допами. Цена оказалась даже ниже, чем стоимость китайских кроссоверов того же класса.

Это Chevrolet Captiva. Вспомнили? Но не та Каптива начала 2000-х годов, а новая, с современным уровнем оснащения. К тем Каптивам новинка имеет уже отдаленное отношение.

Производят этот кроссовер на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling в Китае, и с 2017 года его продавали в Поднебесной под названием Baojun 530. Тем не менее, создавался автомобиль под эгидой GM со всеми вытекающими.

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Предлагаемый в России Chevrolet Captiva имеет передний привод и оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 149 л.с. У этого мотора, на секундочку, чугунный блок! Следовательно, он прослужит очень и очень долго. К сожалению, сведений о его болезнях в Сети нет.

В паре с двигателем работает вариатор. И это тоже не чисто китайская разработка, а продукт сотрудничества со знаменитой компанией Bosch.

Если вас смущает турбированный мотор, то можете выбрать его атмосферный аналог мощностью 105 л.с. Его устанавливают на Chevrolet Groove (модель с чилийского рынка, известная в Китае как Baojun 510). Этот кроссовер тоже завозят в Россию и продают по цене от 2,1 млн рублей.

Еще 3 модели, которые потеснят «китайцев», по этой ссылке.

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России. Этот автомобиль является флагманом модельного ряда компании, но стоит как среднеразмерный Kia.

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Фото: Chevrolet