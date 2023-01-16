Каждую неделю на российском рынке появляются все новые модели автомобилей, завозимые по схеме параллельного импорта. Многие из них, останься в России только официальные каналы поставок, никогда бы не появились у нас в продаже.
Главная отличительная особенность этих машин — умеренная по сегодняшним меркам стоимость. Если остатки со складов, оснащенные многочисленными навязанными опциями и аксессуарами, а также предлагаемые с услугами, от которых невозможно отказаться, стоят невероятных денег, то «параллельные» автомобили обходятся в гораздо меньшие суммы.
Например, в России можно найти VW Tiguan за 7 млн рублей. А можно приобрести вот такой Changan CS95 за 4,2 млн рублей.
Флагман Changan имеет длину 4949 мм и по этому параметру превосходит Kia Mohave (на 19 мм) или VW Touareg (на 71 мм). Ширина китайского кроссовера составляет 1930 мм, а высота — 1790 мм. Колесная база достигает 2810 мм.
Changan CS95 оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 233 л.с. (360 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод у кроссовера может быть как передним, так и полным.
При снаряженной массе чуть более двух тонн расход топлива — 9–10 литров на 100 км в смешанном режиме.
В салоне кроссовера три ряда сидений, а уровень оснащения полностью соответствует современным запросам покупателей: цифровая панель приборов, большой экран мультимедиа, электрорегулировки сидений, системы помощи водителю и многое другое.
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Фото: Changan