Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — журнал За рулем

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России

Этот автомобиль является флагманом модельного ряда компании, но стоит как среднеразмерный Kia.

Материалы по теме
В России появилась новая корейская модель

Каждую неделю на российском рынке появляются все новые модели автомобилей, завозимые по схеме параллельного импорта. Многие из них, останься в России только официальные каналы поставок, никогда бы не появились у нас в продаже.

Главная отличительная особенность этих машин — умеренная по сегодняшним меркам стоимость. Если остатки со складов, оснащенные многочисленными навязанными опциями и аксессуарами, а также предлагаемые с услугами, от которых невозможно отказаться, стоят невероятных денег, то «параллельные» автомобили обходятся в гораздо меньшие суммы.

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России

Например, в России можно найти VW Tiguan за 7 млн рублей. А можно приобрести вот такой Changan CS95 за 4,2 млн рублей.

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России

Флагман Changan имеет длину 4949 мм и по этому параметру превосходит Kia Mohave (на 19 мм) или VW Touareg (на 71 мм). Ширина китайского кроссовера составляет 1930 мм, а высота — 1790 мм. Колесная база достигает 2810 мм.

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России

Changan CS95 оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 233 л.с. (360 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод у кроссовера может быть как передним, так и полным.

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России

Материалы по теме
Бестселлер Lexus возвращается — названы цены

При снаряженной массе чуть более двух тонн расход топлива — 9–10 литров на 100 км в смешанном режиме.

В салоне кроссовера три ряда сидений, а уровень оснащения полностью соответствует современным запросам покупателей: цифровая панель приборов, большой экран мультимедиа, электрорегулировки сидений, системы помощи водителю и многое другое.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Changan

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России

Этот автомобиль является флагманом модельного ряда компании, но стоит как среднеразмерный Kia.

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384445Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384444Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384443Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384442Новый кроссовер Changan — начались продажи в России
Новый кроссовер Changan — начались продажи в России

Этот автомобиль является флагманом модельного ряда компании, но стоит как среднеразмерный Kia.

Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384443Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384442Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384444Новый кроссовер Changan — начались продажи в России — фото 1384445Новый кроссовер Changan — начались продажи в России
Наше новое видео
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ
12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo
Москвич 3: все подробности и первый тест!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров440
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: