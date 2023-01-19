Какие авто выпустит АВТОВАЗ в 2023-м

Чтобы поездить на электрическом Ларгусе, я слетал на Ижевский автозавод, который в структуре АВТОВАЗа давно уже принято называть «Лада Ижевск». В гигантском прессовом цехе машину представил президент ­АВТОВАЗа Максим Соколов.

Платформу — то есть электрическую начинку этой машины — показали еще в августе. А теперь готов весь электромобиль. Пока это лишь прототип: ему предстоят испытания и доводка, которые займут ­практически год.

Компоненты машины меняются. Например, на показанной в августе платформе стояли фосфатные тяговые аккумуляторы, а на ходовом прототипе — уже никель-кобальт-марганцевые, которые выгоднее в пересчете на цену одного киловатт-часа запасенной энергии. Общая емкость трех батарей (они расположены под капотом, в центральном тоннеле и под задним сиденьем) — 60 кВт·ч. По идее, этого запаса должно хватить примерно на 400 км в идеальных условиях. Думаю, что в реальных хватит на 300 км.

Что еще изменилось в e‑Largus?

Переводишь шайбу в положение «драйв». Снимаешь машину с ручника. Давишь на газ — и Ларгус срывается с места с резвостью спорткара. Потому что электромотор тянет как зверь — с самых малых оборотов.

Я не просто поездил, но еще и прокатил с ветерком президента АВТОВАЗа Максима Соколова. Пронеслись с пробуксовкой колес — и по прямой, и в поворотах. Аж паленой резиной запахло.





А затем мы поменялись местами. Как в том анекдоте: не знаю, кто там пассажир, но водитель у него — сам глава АВТОВАЗа!





И знаете что? После этой моей поездки вазовцы решили перенастроить логику управления тягой — слегка придушить динамику ради увеличения запаса хода. Так что, если кому-то вдруг не хватит этой самой динамики, вы знаете, кого винить.

Когда наладят производство?





Первую партию электрических Ларгусов соберут в конце 2023 года. Серийное производство на заводе в Ижевске планируют запустить в начале 2024 года. Максим Соколов осторожно предположил, что в 2024 году можно будет сделать до 10 тысяч машин.





О ценах говорить пока рано. Но уникальность электрического Ларгуса в том, что конструкторам удалось сохранить абсолютно все кузовные детали бензинового Ларгуса. Это значит, что не нужно заказывать новые дорогостоящие штампы и выпускать специфические кузовные детали именно для электромобиля. Да еще и делать специфические запчасти. Кузова и бензинового, и электрического Ларгуса — абсолютно идентичные. Интерьер тоже. И шасси! Значит, e‑Largus будет самым локализованным российским электрокаром. Это я недвусмысленно намекаю на то, что цена должна быть ­приемлемой.

Тольяттинская Веста





Тестовая сборка Весты NG на конвейере в Тольятти уже ведется. Машины собирают, затем разбирают — или отправляют на испытания, на замеры. Контролируют всё — от «ровности» кузовов до крепежа панелей салона и работы электрики.





Не исключено, что когда вы будете читать эти строки, первые товарные машины уже сойдут с конвейера. Цена? Полагаю, что если дилеров смогут держать в узде, цены будут начинаться с 1,6 млн рублей.





Гонка чемпионов





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А пока новую Весту, уже тольяттинской сборки, можно лицезреть только на гоночных трассах. На ледовой трассе заводского полигона в Сосновке 14 января состоялась юбилейная, уже 25‑я по счету, Гонка чемпионов, в которой приняли участие 16 лучших гонщиков страны из разных дисциплин — от первого российского пилота в Формуле-1 Виталия Петрова до короля дрифта Аркадия Цареградцева.





Гонка удалась! Построенные фирмой «Лада Спорт» одинаковые Весты NG со 170‑сильными атмосферными моторами и на «боевых» шипах высотой 4,5 мм управляются фантастически! Да и сама идея гениальна — выяснить, кто сильнее в равных условиях.





До сегодняшнего дня равных не было Кириллу Ладыгину — он 8‑кратный победитель Гонки чемпионов! Но на сей раз удача улыбнулась его напарнику по команде «Лада Спорт Роснефть» и лучшему другу Владимиру Шешенину.

Важный «инсайд»





За несколько дней до гонки я подошел к Максиму Соколову с одним-единственным, но важным вопросом: какую все-таки автоматическую трансмиссию будут ставить на Лады — гидромеханику, вариатор или робот? Максим Юрьевич впервые ­раскрыл карты:





— Это будет вариатор.





— Когда ждать?





— Процесс испытаний мы должны закончить до конца 2023 года. С 2024 года машины пойдут в серию.





— И этот вариатор будут ставить на разные модели Лада?





— Это же логично — обеспечивать унификацию. Ведь всё это большие инвестиции — в том числе и в доработку наших платформ. И экономически эффективнее использовать один агрегат на разных моделях.





Понятно, что вариатор будет китайский. Но один из возможных сценариев — организация лицензионной сборки в России или в странах СНГ.

Перспективы Duster





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А вот Duster в исполнении АВТОВАЗа можно уже не ждать. Я вам рассказывал, что освоение его производства слишком затратно, заместить все импортные комплектующие в короткие сроки по приемлемым ценам невозможно. Да еще за каждую проданную машину нужно платить фирме Renault немалое вознаграждение. Прикинули — получается невыгодно.





Поэтому АВТОВАЗ будет развивать свой модельный ряд. В планах по-прежнему остается кроссовер на базе Весты. Он появится в 2025 году и будет изначально с вариатором, АБС и системой стабилизации.





А уже в 2024 году должна появиться новая Гранта — это будет чуть более крупная машина с новым именем. На реношной платформе CMF-B. Машину разработали еще в бытность Renault, и теперь задача АВТОВАЗа — по максимуму адаптировать конструкцию под независимое от французов ­производство.





Скорее всего, старая Гранта останется на конвейере как самая дешевая модель, а новая машина займет промежуточное положение между Грантой и Вестой — и по престижу, и по цене. Выпускать будут седан, универсал и универсал-кросс. Эти машины я видел еще год назад: очень красивая получилась модель, явно будет пользоваться спросом.

Еще одна модель, о которой мало кто слышал





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Для тех, кому и Веста мала, АВТОВАЗ со второй половины этого года начнет выпускать принципиально новые для нас машины на заводе Nissan в Петербурге. Это будут седаны и кроссоверы классов С и D — то есть более крупные и более дорогие машины, которые не будут конкурировать с нынешними Ладами. Фактически, это китайские машины с эмблемой Лада.





Максим Соколов подтвердил, что поначалу это будет простейшая крупноузловая сборка. В 2023 году хотят сделать около 10 тысяч машин. План на 2024 год — уже 60–70 тысяч машин, причем с постепенной локализацией. А вообще, мощности завода Nissan позволяют выпускать до 110 тысяч машин в год, но о таких объемах говорить пока рано.





Если действительно всё пойдет по такому плану, то ­перспектива вырисовывается неплохая. Главное, чтобы у АВТОВАЗа хватило на всё это денег — только в этом году планируется инвестировать в производство 40 млрд рублей. И чтобы у нас хватило денег всё это купить.





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