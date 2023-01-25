Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер — журнал За рулем

Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

Имя, цена и полный привод приманивают к нему покупателей, которые потом расплачиваются за такую необдуманную покупку.

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Среди самых доступных на вторичном рынке полноприводных кроссоверов есть несколько моделей, которые могут не оправдать ожиданий владельцев из-за большого количества проблем. Несмотря на доброе имя и низкую цену, их содержание будет обходиться слишком дорого.

На один из таких кроссоверов указывает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. Это хорошо всем известный Skoda Yeti.

Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

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К сожалению, этот кроссовер с пробегом менее 100 тысяч км на вторичке не так-то просто найти. Стоят же такие экземпляры 1,1–1,5 млн рублей, что в современное понимание «недорогого автомобиля» не вписывается. Нам интересны машины по цене до 1 млн рублей, а значит, в возрасте более 8 лет и с пробегом от 100 тысяч км.

Среди Yeti лучше выбрать вариант с мотором 1.6 и классическим гидроавтоматом — он самый ресурсный. Но тогда у вас не будет полного привода. То есть, гоняясь за 4х4, покупатель приходит к машине 1.8 TSI (152 л.с.) и DSG-6 (DQ250) — турбомотор и робот.

Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

Этот двигатель доставлял хлопот владельцам даже в гарантийный период. Сочетание прямого впрыска, облегченных поршней и тонких маслосъемных колец приводит к необычайному масложору. При этом в двигатель заливается масло 0W-30, которое не бывает дешевым. Доливать же порой приходится 1 литр каждые 1000 км.

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Цепь ГРМ двигателя долго не служит, нередки неполадки впускного коллектора, из строя выходят маслоотделитель и некоторые датчики. И устранение любой из этих проблем дороговато для кроссовера, купленного по цене до 1 млн рублей.

А ведь у полноприводного Йети еще и роботизированная коробка, которая работает без проблем только первые 120–150 тысяч км.

Но есть у машины и плюсы. Владельцы Skoda Yeti не знают проблем, связанных с подвеской, коррозией и муфтой Haldex в системе полного привода.

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Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Yeti (1)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Комфорт, прекрасная управляемость, динамика, абсолютная надёжность, неугоняемая — мизерная цена КАСКО, адекватная цена ТО.

Недостатки:

Мал ход отбоя подвески.

Комментарий:

За 80000км пробега пришлось заменить одну лампу подсветки номера (20 рублей и минута работы) А больше и комментировать нечего — идеальный автомобиль для своего класса!

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