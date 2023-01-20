Geely выпустит 10 новинок в 2023 году

Многие из них могут продаваться в России.

Материалы по теме Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила

Geely Automobile, чтобы достичь объемов продаж в 1,65 миллиона автомобилей в 2023 году, выпустит более 10 новых моделей. Выпускаться новинки будут под брендами Geely, Lynk & Co, Jikrypton, Geometry, Smart и Ruilan.

Что касается бренда Geely, в ближайшее время в продаже появится новый компактный кроссовер, рабочее название которого — G426. Под каким именем он будет продаваться, пока неизвестно.

Кроссовер G426

Также в продаже появится новое поколение Geely Emgrand — версия L Raytheon Hi·P, о которой мы уже писали.

Geely Emgrand L Raytheon Hi•P

Еще одна новинка Geely носит рабочее название FX12. Предположительно и наиболее вероятно, что это купе-версия кроссовера Boyue L, который в России известен под названием Atlas. Дело в том, что рабочим названием Boyue было FX11.

У бренда Lynk & Co появится новый среднеразмерный кроссовер и среднеразмерный седан — оба на платформе CMA.

Smart Elf #3

Материалы по теме Новый большой Hyundai в продаже — названы цены

Бренд Jikr выпустит небольшой электрический кроссовер под кодовым названием BX1E в первой половине 2023 года, а во второй половине года появится компактный электрический автомобиль в кузове седан или хэтчбек.

Бренд Geometry начнет продажи Panda, показанного на автосалоне в Гуанчжоу, а Smart — кроссовера Elf #3. Кроме того, в 2023 году будет официально представлен новый Ruilan 7.

Geely