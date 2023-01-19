Ford обвинили в связях с коммунистами…

…и не позволили построить новый завод в США.

Материалы по теме В США запретят электромобили. И вот почему

Правительство штата Вирджиния отказалось от строительства завода Ford стоимостью 3,5 миллиарда долларов, поскольку он «служил бы прикрытием для Коммунистической партии Китая».

Вместе с заводом били потеряны примерно 2500 рабочих мест. Виной всему стал губернатор Вирджинии Гленн Янгкин.

«Хотя Ford является культовой американской компанией, стало ясно, что это предложение послужит прикрытием для Коммунистической партии Китая, что может поставить под угрозу нашу экономическую безопасность и личную жизнь жителей Вирджинии», — заявила изданию The Detroit News пресс-секретарь губернатора Маколей Портер.

Она добавила, что как только «были осознаны потенциально деструктивные последствия сделки», от нее отказались.

«Вирджинцы могут быть уверены, что компании, имеющие связи с Коммунистической партией Китая, не получат поддержки», — обнадежила безработных жителей штата Портер.

В итоге правительство штата упустило завод по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов (CATL), в который Ford собирался вложить 3,5 миллиарда долларов. Вместе с этим исчезли и 2500 потенциальных рабочих мест, которые пришлись бы весьма кстати «в одном из беднейших районов Вирджинии».

Материалы по теме Новый кроссовер Mitsubishi привезли в Россию

Это привело в ярость демократов, а сенатор штата Газала Хашми заявила:

«Решение губернатора вывести Вирджинию из конкурса на строительство нового завода Ford ставит Содружество (содружество штатов Вирджиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания — прим. ред.) в крайне невыгодное положение».

Также поступок Гленна Янгкина назвали «злоупотреблением служебным положением губернатора».

Теперь завод Ford, скорее всего, будет построен в Мичигане и расположится либо в Маршалле, либо в городке Манди.

Фото: Bruce Warrington / Unsplash