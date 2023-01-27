Своих денег стоит! Назван лучший (ну, почти!) кроссовер с пробегом

По цене выгоднее немецкого «премиума», по оснащению почти равен, по ресурсу и надежности — превосходит.

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Lexus RX III — близкий родственник кроссовера Toyota Highlander — схожесть в конструкции, общие агрегаты. При этом продан гораздо большим тиражом.

Сборка — японская. Есть переднеприводная и гибридная версии. Рестайлинг 2015 года серьезных изменений не внес: точечно освежили снаружи и внутри.

Lexus RX III

Достоинства

Очень надежная комфортная машина.

Живучие главные агрегаты.

Ржавеет медленно и неохотно.

Высокий уровень безопасности.

Недостатки

Большой расход топлива.

Дорогое обслуживание, высокий налог.

Посредственная обзорность.

Моторы

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Версия 4×2 с базовым атмосферником 1AR-FE 2.7 (188 л.с.) — около трети машин на вторичке. Прекрасный мотор с ресурсом, уходящим за 300–350 тысяч км. Приемлет АИ‑92. Слабое звено — водяная помпа, меняют каждые 50–80 тысяч км. Цепь привода ГРМ выдерживает до 250 тысяч км, но сдастся намного раньше, если постоянно грузить ее активной ездой.

Для старшего мотора 2GR-FE V6 3.5 (277 л.с.) родное топливо — АИ‑95. Есть вопросы к смазке системы газораспределения — к 100 тысячам км изнашивается и шумит запорный штифт муфты. Муфту модернизировали, но проблему не изжили. Водяная помпа также умирает слишком рано. Цепь ГРМ выдерживает до 300 тысяч км, весь мотор — свыше полумиллиона. Главное — менять масло: по регламенту Тойоты каждые 10 тысяч км, а лучше чаще.

Шестая часть машин — гибриды (паспортные 249 л.с.), все 4×4. Тот же мотор V6 в модифицированном виде, тяговая высоковольтная батарея, два электромотора, бесступенчатый редуктор. Всё надежно и долговечно, хотя здесь чаще встречаются различные течи, трудности с пуском в морозы и задиры в пятом цилиндре. Батарея не любит долгие простои. На моторах V6 во всех версиях желательно мыть радиатор хотя бы раз в два года.

Коробка передач

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Механики нет. Мотору V6 полагается автомат U660E, младшему — U760E, конструктивные отличия между ними незначительные. При бережном отношении какие-либо вмешательства требуются не ранее 200 тысяч км. Ресурс до капремонта — 250–350 тысяч км. Оба шестиступенчатые и практически лишены врожденных недостатков. Уязвимое место — главный подшипник корпуса, который держится на тонком стопорном кольце в мягком алюминии.

Некоторые владельцы до 200 тысяч км не меняют масло. При выборе на вторичке не помешает специализированная диагностика автомата.

У полноприводной системы паркетный характер — автоматическая муфта подключает заднюю ось. К внедорожным подвигам непригодна. Нареканий по надежности нет.

Багажник глубокий, но невысокий — заявлено всего 446 л, маловато для машины такого размера. Правда, есть резервные емкости под полом.

Эксплуатационные болячки

Оригинальные передние амортизаторы часто начинали течь к 50–70 тысячам км, задние позже. Заменителей много, и они заметно дешевле. К ресурсу прочих элементов подвески нареканий нет.

Версия с пневмоподвеской редка, но встречается. Дарит высочайший комфорт, но к 120–150 тысячам км требует разорительного восстановления.

Тормозные диски часто приходится менять вместе с колодками — перегреваются, начинается биение.

Много жалоб на слишком нежную кожу в салоне — сиденье водителя порой неприлично протирается к 100 тысячам км.

На вторичке немало машин с туманной историей, скрученным пробегом и ограничениями на регистрационные действия — будьте бдительны и пользуйтесь проверками по электронным базам.

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