Лада Веста после 138 тыс км: новые проблемы

Рассказываем, как ведет себя редакционная Веста после изрядных вложений на пробеге от 100 до 125 тысяч км.

Лада Веста, 1.6 (106 л.с.), Р5

Изготовитель — АвтоВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — 138 000 км

Траты только на бензин и расходники для очередного ТО. Явных проблем, которые нужно было неотложно продиагностировать в условиях сервиса не было, поэтому масло, фильтры и тормозную жидкость (это весь объем работ на ТО — 135 тысяч км) я поменял сам на даче.

Правда, набор расходников пришлось подкорректировать. Мне совсем не понравилось, как взлетели в цене привычные позиции (см. таблицу). Сменив бренды трех фильтров, сэкономил около 500 рублей: за масляный, воздушный и салонный заплатил 850 рублей. Вместо оригинального масла Lada Ultra взял Rolf GT. Оно и дешевле, и в нашем ресурсном тесте показало себя очень достойно.

Лада Веста

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Я давно и окончательно разочаровался в качестве щеток стеклоочистителя. Какой смысл отваливать несколько тысяч, если соответствующего увеличения ресурса не будет? Попробовал два комплекта разных гибридных щеток. Чистой воды маркетинг: зимой все минусы каркасников, зато платишь наценку за модность.

В итоге пришел к самым дешевым каркасным. Год назад купил комплект Lecar чуть дороже 200 рублей, в этом году — какие-то безымянные за 310 рублей. Если менять дворники под зиму, то самый проблемный сезон они отработают хорошо, а за лето вы их добьете. Жаль, с иномарками нельзя так же: из-за особенностей длины и креплений совсем дешевый комплект на многие модели не собрать.

Проблемы с электрикой (и не только)

Серьезных неисправностей у Весты не случилось, а вот мелочи множатся. Перестал работать выкидной механизм ключа. Пропадают контакты в подсветке топливомера и у левого переднего габарита.

В ключе стала подклинивать кнопка выкидного механизма жала. Пару раз пришлось поломать голову, чем бы его поддеть, чтобы завести машину. Сборка-разборка не помогла, визуально всё цело. Новый корпус стоит 1000–1500 рублей.

Отказал обогрев левого зеркала. Скорее всего, как и год назад с поворотником, перетерся провод. Проблема проявилась уже с наступлением морозов, когда разбирать хлипкий пластик рискованно. Но придется: с неработающей грелкой за пару поездок понимаешь, сколь ценна эта опция.

Ходовая часть

Радуюсь стойкости подвески. Ее упругость по сравнению с новой Вестой растерялась еще до 100 тысяч км. Однако на одометре скоро 140 тысяч, а ни одна деталь на замену не просится: не стучит, не течет, машина на неровностях не раскачивается и не «плавает».

Периодически пропадает подсветка шкалы остатка бензина. Надо снимать комбинацию приборов и смотреть на качество контакта соответствующего светодиода. Пока руки не доходят, а ориентироваться в темноте помогает стрелка (ее подсветка работает исправно).

Коробка АМТ

Самую интересную задачку подкинула роботизированная коробка передач АМТ. Паркуясь, я перевел рычаг на задний ход, но машина осталась на месте. Вперед — тоже отказ. Неожиданно: сцепление хотя и прошло на тот момент 42 тысячи км (для робота нашей Весты это много, рекорд пока — 55 тысяч км), но признаков кончины не подавало. Перегрева нет, масло не вытекло. После нескольких прогазовок и попыток тронуться хоть в каком-нибудь направлении на панели высветились ошибка по сцеплению и check engine. В надежде на электронный глюк сбросил на несколько минут клемму с аккумулятора. После этой процедуры вернулась способность ехать вперед. А к утру — и задний ход. Ошибка коробки погасла сама, «чек» погасили примитивным сканером (почему-то ругался на бедную топливную смесь). И вот уже 3000 км никаких повторов этой странной болячки.

Проблемы с шинами

Шины GT Radial Champiro FE1, которые мы поставили на Весту сразу после покупки, после пяти сезонов и примерно 60 тысяч км по протектору выглядели отлично (на фото).

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Я радовался и лелеял надежду проездить еще как минимум пару лет на этом комплекте шин. Но в один момент они вдруг стали очень «скользкими». По прохладной или влажной погоде ездить опасно: как будто стерся слой нормальной резины, и осталась жесткая «пластмасса». С таким эффектом я прежде не сталкивался. Чаще или протектор изнашивается, или корд сдается от возраста. С тех пор уже два года отъездил на Nokian Hakka Green 2. Претензий к ним нет, износ идет неспешно.

Выводы эксперта, а также о том, как изменились цены на расходники для Весты — читайте на следующей странице