6 важных недостатков переднеприводных Лад (от ВАЗ-2108 до Весты)

Все сконцентрированы в одном агрегате — коробке передач. Она устанавливается на автомобили на протяжении нескольких десятилетий. Но ни время, ни многочисленные модернизации не вылечили некоторые детские болячки.

Что за агрегат?

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Коробку передач для автомобиля с поперечно расположенным двигателем впервые представили на выставке «Автопром-84». Она была установлена в подкапотном пространстве ВАЗ-2108, являвшимся главным экспонатом.

И с тех пор все коробки передач для переднеприводных автомобилей сконструированы по одной и той же схеме.

Коробка передач — двухвальная. Первичный вал представляет собой набор из четырех косозубых шестерен переднего хода и одной прямозубой заднего, выполненных заодно с валом. Впоследствии на свободном конце первичного вала стали устанавливать ведущую шестерню пятой передачи.

Вторичный вал несет на себе синхронизированные муфты включения всех передач переднего хода и соответствующие шестерни. На переднем конце вала расположена ведущая шестерня главной передачи. Она приводит ведомую шестерню, установленную на коробке дифференциала.

Конструкция коробки по большому счету не менялась 40 лет.

Недостатков у великовозрастной коробки много. Некоторые устранены при модернизациях, другие с появлением более мощных двигателей усугубились.

Неудобный механизм управления

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До модернизации в приводе управления коробкой были тяги. И он не отличался удобством и четкостью переключения.

В частности, водители по ошибке включали заднюю передачу вместо первой, что приводило к обидным авариям.

Кроме того, на рычаг приходили все вибрации и колебания силового агрегата.

Все проблемы ушли, когда появился новый тросовый привод.

Старый механизм управления коробкой с тягами. Вал управления коробкой старого образца выходил из картера в самой нижней части, и его уплотнение часто давало течь.

Нельзя добавить передачу

Сделать «шестиступку» не позволяют архитектура и малое межцентровое расстояние между первичным и вторичным валами коробки, спроектированной для маломощных моторов.

Шестиступенчатые коробки давно устанавливают даже на недорогие автомобили. Нужен такой агрегат и перспективным Ладам. Растут мощности и скорости, появляется все больше дорог, по которым можно ездить быстро. Повышающая передача помогает снизить расход топлива, шум и вредные выбросы на высоких скоростях.

Слабая для современных двигателей

Малое межцентровое расстояние валов обуславливает применение шестерен небольшого диаметра и слабых подшипников. Из-за повышенных нагрузок подшипники ходят порой не более 50–70 тысяч км.

Задние подшипники первичного и вторичного валов стоят почти вплотную друг к другу. При этом их несущая способность недостаточна.

Проблемным стал и дифференциал. На старых карбюраторных моторах его ресурс был достаточным. А сегодня из-за большей мощности порой лопаются сателлиты, срезает ось дифференциала и даже раскалывается картер.

Дифференциал в коробках, работающих в паре с современными моторами мощностью более 100 л.с., будет долго служить только в условиях спокойной езды.

Повышенный износ синхронизаторов

Быстрее всего изнашиваются синхронизаторы второй передачи.

Причина — большой разрыв в передаточных отношениях первой и второй передач. И синхронизатор вынужден выравнивать серьезную разницу в оборотах первичного и вторичного валов.

Особенно у водителей, любящих интенсивные разгоны со светофора.

При очередной модернизации коробки завод внедрил двухконусные синхронизаторы. Стало лучше, но кардинально ресурс не увеличился.

Элементы синхронизатора с двумя конусными кольцами.

Шум при работе

Коробки передач, установленные на товарные автомобили, порой сильно различаются по уровню шума при работе. Некоторые экземпляры просто изводят при движении на некоторых передачах. Чаще всего — на пятой.

Но встречаются и относительно тихие экземпляры. Все это свидетельствует о невысоком уровне производства деталей коробки передач и нестабильности качества.

Улучшения не на пользу

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В последних модификациях коробки передач пропал маслоизмерительный щуп — контролировать уровень стало сложнее. А значит, и выполняют эту операцию реже.

А от недостатка смазки в первую очередь страдают шестерни и подшипники пятой передачи.

Вместо стальных вилок включения передач стали применять силуминовые с пластиковыми накладками. Эти накладки при низком уровне масла и высокой температуре почти мгновенно «сгорают».

Кстати, вилки новой конструкции втрое дороже прежних.

Силуминовая вилка переключения передач с пластиковыми накладками стала дороже, но не улучшила потребительские качества.

Чтобы избежать подобных неисправностей, можно посоветовать держать уровень масла в агрегате чуть выше рекомендованного.

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