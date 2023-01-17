Для Весты готовят новую трансмиссию - какой она будет?

Сейчас АВТОВАЗ выпускает только машины с механической коробкой передач. Более комфортные «двухпедальные» версии вернутся в линейку моделей Lada в 2024 году.

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Но что это будет за коробка — классическая АКП с гидротрансформатором, робот или же вариатор? Из какой страны будут поставляться эти агрегаты? И для каких моделей? На традиционной январской конференции с журналистами многие из этих моментов прояснились.

«Это будет вариатор от китайских партнеров АВТОВАЗа. Во всяком случае, это тот агрегат, над которым завод сейчас активно работает. Все процессы испытаний и доводки должны быть завершены до конца 2023 года, и это по меркам автопрома очень быстро. Машины с такими вариаторами пойдут в серию в 2024 году», — рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков со ссылкой на президента АВТОВАЗа Максима Соколова.

Напомним, что ранее на автомобилях Lada уже применялись вариаторы — тогда это были японские Jatco в союзе с мотором Nissan, устанавливавшиеся на Vesta и XRAY Cross. Приобретение АВТОВАЗом нового китайского вариатора тоже подразумевает применение на нескольких моделях — можно предположить, что помимо Vesta NG коробку поставят на Гранту и, вероятно, на Ларгус. Кроссовер на платформе Весты сразу проектируется под использование этого вариатора.

В дальнейшем у АВТОВАЗа есть намерение локализовать такую коробку в России или странах СНГ, менее подверженных санкционному давлению, но это не ближайшая перспектива.

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Фото: «За рулем»