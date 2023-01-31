В России появилась новая «рабочая лошадка» для города — журнал За рулем

В России появилась новая «рабочая лошадка» для города

Соболь пропустил поколение Next и вышел сразу в версии NN, спустя год с небольшим после появления Газели NN.

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Соболь NN поступил в продажу в двух версиях.

Цельнометаллический фургон стоит 2 695 000 рублей, комби с двухрядной кабиной оценили в 2 905 000 рублей. Как и раньше, ключевое отличие Соболя — в односкатной задней ошиновке, меньшей длине, колесной базе и грузоподъемности.

В России появилась новая «рабочая лошадка» для городаВ перспективе более 20 модификаций
В перспективе более 20 модификаций

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ГАЗель на тестах иностранных журналистов

В перспективе гамму составят больше 20 разных модификаций, включая полноприводные. Пока доступны машины только со средней высотой крыши и длиной 5110 мм. Фургон вмещает до 7,8 куб. м, в комби входит до 5,1 куб. м. Грузоподъемность Соболя NN в таком исполнении — 800 кг.

В комплектацию входят, среди прочего, подрессоренное сиденье водителя с регулировкой по 18 направлениям, медиасистема с 9‑дюймовым дисплеем, кнопочный запуск двигателя, электромеханический привод ручника, обогрев сидений и лобового стекла, предпусковой подогреватель.

В России появилась новая «рабочая лошадка» для города

В России появилась новая «рабочая лошадка» для города

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Смотрите, новый Соболь NN  уже у дилеров! (видео)

Двигатель пока один — отлично знакомый газелистам Cummins 2.8 мощностью 149 сил в тандеме с новой 6‑ступенчатой механикой разработки ГАЗа. Вскоре компанию (или замену) ему должен составить дизель объемом 2,5 л аналогичной мощности. Это совместный продукт нижегородцев и китайской компании Foton, он получил индекс GAZ G21A. По имеющейся информации, как минимум один из дилеров получил Газель с этим мотором и прошивкой под второй экологический класс. С какой целью — неизвестно, в прайс-листах такая версия пока отсутствует. Вероятно, появление машин с новым двигателем в продаже состоится уже скоро.

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В России появилась новая «рабочая лошадка» для города

Соболь пропустил поколение Next и вышел сразу в версии NN, спустя год с небольшим после появления Газели NN.

В России появилась новая «рабочая лошадка» для города — фото 1386509В России появилась новая «рабочая лошадка» для города — фото 1386508В России появилась новая «рабочая лошадка» для города — фото 1386507В России появилась новая «рабочая лошадка» для города
В России появилась новая «рабочая лошадка» для города

Соболь пропустил поколение Next и вышел сразу в версии NN, спустя год с небольшим после появления Газели NN.

В России появилась новая «рабочая лошадка» для города — фото 1386507В России появилась новая «рабочая лошадка» для города — фото 1386509В России появилась новая «рабочая лошадка» для города — фото 1386508В России появилась новая «рабочая лошадка» для города
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)

ГАЗ 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. — меняю масло, 20–25 тыс — топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по...

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