Выбираем автомобиль для семьи из четырех человек и собаки. Что нового для поездок на дачу есть на рынке? И как получить хорошую скидку? Ответили на все вопросы.

Двое взрослых, двое детей, есть дача и большая собака — значит, нужен полноприводный кроссовер или даже внедорожник. Но в любом случае автомобиль должен быть вместительным.

Что выбрать? Вариантов немало. И информации для размышлений достаточно.

Hyundai Santa Fe

Популярный корейский кроссовер — №1 в этом кастинге. Можно было бы рассмотреть и Palisade, но даже официальные цены на эту модель начинаются с 5 269 000 рублей. А дилерские, с учетом допоборудования, еще выше.

Santa Fe по официальному прайс-листу стоит от 3 969 000 рублей (комплектация Family), но найти такую машину в продаже вряд ли удастся из-за высокого спроса.

Немало предлагается Santa Fe в средней комплектации Lifestyle, как с бензиновым 2.5 мощностью 180 л.с., так и с дизелем 2.2 мощностью 199 л.с. Стоит такой кроссовер от 4 119 000 рублей (дизельный дороже). С пакетом опций Smart Sense потянет на 4,5 миллиона — но и то, если вы сдадите старую машину в трейд-ин и возьмете кредит.

Скорее всего, вам предложат версию Hight-tech или Caligraphy в варианте на 5 либо 7 мест. В самой «американской» конфигурации, с бензиновым V6 объемом 3,5 литра и 8-ступенчатым автоматом, такой автомобиль приблизится по цене к старшему кроссоверу в линейке Hyundai — Palisade.

Cамый подходящий вариант — Prestige с бензиновым двигателем 2.5, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. За него просят 5,1 миллиона.

Совет «За рулем»: торгуйтесь! Машин 2023 года в продаже еще нет, а дилеры цепко держатся за каждого покупателя (автомобиль за 5 миллионов — это не массовый сегмент). И лучше всего торговаться с менеджером автосалона в конце месяца: когда у него «горит план», он готов на максимальные уступки.

Как сэкономить? Советы эксперта

— Машина за 5 млн — это уже премиум-сегмент. В ее стоимость вложена маржа — чистая прибыль дилера. У машин такого класса она может достигать 10%, но точно будет варьироваться от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В пределах этой суммы вы можете получить скидку. Наибольшую — если воспользуетесь специальными программами. У каждого дилера они свои, но есть и общие: трейд-ин, кредитные программы с низким процентом, акции на авто в наличии…

Достаточно большую скидку дают и те, чьи машины «в наличии» уже застоялись, имеют незначительные повреждения (царапины, сколы, помятый салон).

Выбирая неликвидные варианты, также можете рассчитывать на скидку. Например, в автосалоне есть машина красного цвета. Скажите менеджеру, что хотите черную — и он предложит красную со скидкой.

Покупайте авто «не в сезон» — с декабря по февраль наиболее велика вероятность получить скидку даже на востребованные модели .

Обязательно посетите несколько салонов и соберите разные предложения. Не стесняйтесь говорить в салоне, что ищете самый выгодный вариант и общаетесь с несколькими менеджерами разных салонов — конкуренция поможет, и вам предложат хороший вариант.

Kia Sorento

Этот автомобиль базируется на одной платформе с Hyundai Santa Fe: и характеристики, и цены на них очень похожи. Официальный прайс-лист начинается с 3 789 000 рублей за автомобиль в комплектации Classic выпуска 2022 года. Силовой агрегат — 2.5, трансмиссия автоматическая. Но привод передний.

Полный привод сразу добавляет к ценнику 160 000 рублей. Если хотите дизельную машину с 4WD, готовьтесь платить не меньше 4 269 900 рублей. А за Sorento с 249-сильным 3.5 MPI и 8-ступенчатым автоматом — от 4 409 900 рублей. Топовые комплектации Premium+ и Premium + (Brown) даже по официальному прайс-листу уходят за 5 миллионов. А дальше начинаются «допы»: защита картера за 9316 рублей, коврики за 4807 рублей и так далее. Одни только 20-дюймовые легкосплавные диски обойдутся в 38 270 рублей. А к ним еще и шины нужны… В общем, 5 миллионов — это комплектация Prestige или даже Luxe (с небольшим запасом).

Есть ли автомобили у дилеров? Да, как новые, так и с мизерными пробегами, ничем не отличающиеся от новых, кроме числа на одометре. Прямо сейчас в продаже у столичных дилеров около 200 таких автомобилей. Выбор есть.

Совет «За рулем»: не пытайтесь торговаться по телефону! В этом случае менеджер если и предложит скидку, то лишь минимальную. Лучше вести разговор в автосалоне очно, спокойно и уверенно «выбивая» максимальную выгоду. В некоторых автосалонах вам готовы предложить бесплатное техобслуживание на полгода, комплект зимних шин в подарок — и даже отдых на море и другие «бонусы». Соглашаться или нет — решать вам.

Продолжение — на следующей странице.