Самобытный дизайн и букет революционных технологий — такого пикапа мы еще не видели!

Материалы по теме Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Концерн Stellantis оказался в роли догоняющих на поприще полноразмерных электрических пикапов. Конкуренты уже запустили такие машины в серию: Ford — F‑150 Lightning, GM — Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV. А Ram только сейчас показал свой вариант, и то в статусе прототипа.

Похоже, задержка того стоила.

Концепция знакома по конкурентам: рама и полный привод силами двух моторов. Премиальный статус подчеркивают пневмоподвеска, полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес до 15 градусов, 24‑дюймовые колеса.

Концептуальный пикап Ram 800 базируется на собственной платформе концерна Stellantis — STLA Frame.

Электросистема у пикапа Ram 800‑вольтовая, поддерживается зарядка мощностью до 350 кВт. Увы, других характеристик электрической части пока нет. За исключением известия о том, что в качестве аксессуара предложат беспроводную зарядку.

Ах, какие фишечки!..

Материалы по теме Очень необычный «китаец»: одних доработок на миллион!

Технологий на концепте показали огромное количество.

Например, Ram умеет ехать на минимальной скорости в «режиме тени» — повторяя траекторию идущего впереди владельца. То есть машине можно в буквальном смысле показать новое парковочное место, если оно расположено совсем недалеко.

Стеклянная крыша объединена с лобовым стеклом и снабжена электрохромным покрытием.

Один из двух сенсорных дисплеев на передней панели можно снять и использовать, например, как пульт управления для встроенного за ветровым стеклом проектора, устроив кинотеатр на стене дома или гаража.

Сидений в кабине четыре.

Есть невиданный для пикапов третий ряд сидений. По умолчанию он сложен, и для его подъема придется потесниться сидящим на втором ряду и сложить перегородку между кузовом и кабиной.

Пол грузового отсека можно сдвинуть назад, причем у него всё равно останется задний ограничительный борт.

Материалы по теме Очень редкий Chevrolet: цена вас удивит

Спереди тоже есть багажник. И вот тут самое интересное. Пол в кабине абсолютно плоский (накладную консоль можно вынуть из салона), есть лючок в передний багажник и опускающаяся задняя стенка. Благодаря такой «сквозной» компоновке владелец может перевезти длинномер до 5,5 м, и он не вылезет за габариты пикапа.

В продаже пикап появится только в 2024 году.

Отличные пикапы не дороже 1,5 млн рублей (не Китай!) мы собрали тут.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Stellantis