Концерн Stellantis оказался в роли догоняющих на поприще полноразмерных электрических пикапов. Конкуренты уже запустили такие машины в серию: Ford — F‑150 Lightning, GM — Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV. А Ram только сейчас показал свой вариант, и то в статусе прототипа.
Похоже, задержка того стоила.
Концепция знакома по конкурентам: рама и полный привод силами двух моторов. Премиальный статус подчеркивают пневмоподвеска, полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес до 15 градусов, 24‑дюймовые колеса.
Электросистема у пикапа Ram 800‑вольтовая, поддерживается зарядка мощностью до 350 кВт. Увы, других характеристик электрической части пока нет. За исключением известия о том, что в качестве аксессуара предложат беспроводную зарядку.
Ах, какие фишечки!..
Технологий на концепте показали огромное количество.
Например, Ram умеет ехать на минимальной скорости в «режиме тени» — повторяя траекторию идущего впереди владельца. То есть машине можно в буквальном смысле показать новое парковочное место, если оно расположено совсем недалеко.
Стеклянная крыша объединена с лобовым стеклом и снабжена электрохромным покрытием.
Один из двух сенсорных дисплеев на передней панели можно снять и использовать, например, как пульт управления для встроенного за ветровым стеклом проектора, устроив кинотеатр на стене дома или гаража.
Есть невиданный для пикапов третий ряд сидений. По умолчанию он сложен, и для его подъема придется потесниться сидящим на втором ряду и сложить перегородку между кузовом и кабиной.
Спереди тоже есть багажник. И вот тут самое интересное. Пол в кабине абсолютно плоский (накладную консоль можно вынуть из салона), есть лючок в передний багажник и опускающаяся задняя стенка. Благодаря такой «сквозной» компоновке владелец может перевезти длинномер до 5,5 м, и он не вылезет за габариты пикапа.
В продаже пикап появится только в 2024 году.
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Фото: Stellantis