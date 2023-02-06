Как в 2023-м получить бумажный ПТС вместо электронного — журнал За рулем

Как в 2023-м получить бумажный ПТС вместо электронного

Читательница «За рулем» задала нестандартный вопрос. Вот ответ ГИБДД.

На рынке сейчас много машин с пробегом, привезенных из-за рубежа. На них оформлены электронные ПТС. Если купить такую машину, можно ли будет получить бумажный ПТС? И как это сделать?

Курносенко, г. Элиста

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Материалы по теме
Поставить авто на учет в ГИБДД на двоих — разве так можно?

В соответствии с решением Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан) с 1 ноября 2020 года на территории Российской Федерации бумажные паспорта транспортных средств больше не выдаются. Таким образом, получить бумажный вариант документа вы не сможете. В то же время у вас есть возможность получения выписки из электронного паспорта транспортного средства. Для этого можно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или на портал системы электронных паспортов (portal.elpts.ru). Эта услуга платная.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров46
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: