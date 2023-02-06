Как в 2023-м получить бумажный ПТС вместо электронного

На рынке сейчас много машин с пробегом, привезенных из-за рубежа. На них оформлены электронные ПТС. Если купить такую машину, можно ли будет получить бумажный ПТС? И как это сделать?
Курносенко, г. Элиста
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с решением Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан) с 1 ноября 2020 года на территории Российской Федерации бумажные паспорта транспортных средств больше не выдаются. Таким образом, получить бумажный вариант документа вы не сможете. В то же время у вас есть возможность получения выписки из электронного паспорта транспортного средства. Для этого можно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или на портал системы электронных паспортов (portal.elpts.ru). Эта услуга платная.
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