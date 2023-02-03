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Мы рассказывали о результатах испытаний аккумулятора торговой марки Forse. Сегодня мы тестируем аккумуляторную батарею Dominator класса стандарт, произведенную курским аккумуляторным заводом.

Батареи этого класса отличаются улучшенными токовыми характеристиками и предназначены для автомобилей с повышенным энергопотреблением. Например, с установленным дополнительным электрооборудованием. Тесты проводились на профессиональном оборудовании в испытательной лаборатории Курского аккумуляторного завода. АКБ Dominator были проверены на реальную емкость и величину тока холодной прокрутки (пускового тока) при —18 ºC и —30 ºC.

В ходе испытаний батарей, мы также проверили работу популярного портативного тестера Midtronics EXP1000.

Реальная емкость

Методика проверки номинальной емкости регламентируется ГОСТ Р 53165 — 2020. Новую и полностью заряженную аккумуляторную батарею погружаются в термостатическую водяную ванну при температуре 25±2°C. АКБ емкостью 60 А·ч разряжают постоянным током 3 Ампера до напряжения 10,5 В, контролируя время разряда. Норматив — 20 часов. Если продолжительность разряда составила менее 20 часов, это означает что фактическая емкость аккумулятора ниже заявленной. Если батарея выдержала более 20 часов (как было у АКБ марки Forse), значит фактическая емкость выше заявленной.

Батареи в термостатической ванне с водой при испытании на номинальную емкость

Проверку фактической емкости Dominator выдержал без проблем — время разряда составило немногим более 20 часов, то есть фактическая емкость батареи чуть выше указанных на этикетке 60 А·ч.

Зарядно-разрядный стенд для электрических испытаний батарей. На дисплее прибора отражены: заданный и фактический ток разряда 3,00 (2,99) А, продолжительность разряда 019:59:59, напряжение при данной продолжительности разряда 11,16 В и напряжение окончания испытания —10,50 В.

Определяем фактический ток при температуре —18°C

После определения фактической емкости тестовые батареи были вновь полностью заряжены, выдержаны в климатической камере в течение суток при температуре —18 ±1°C и отправлены на испытания током холодной прокрутки.

Выгрузка АКБ из климатической камеры

Тест АКБ Dominator проводился по методике ГОСТ Р 53165 — 2020. Напомним, что батарея Forse испытывалась по европейскому стандарту EN50342–1. Отличия этих методов в том, что по ГОСТу контролируется напряжение в течение 30 секунд разряда током холодной прокрутки. После паузы снижают ток и контролируют общее время разряда до 6 В. Вторая стадия необязательна, она используется для сравнительных тестов и исследовательских целей. По европейской методике контролируют напряжение через 10 сек разряда, делают паузу, снижают ток и определяют время разряда до 6 Вольт.

Подготовка аккумулятора к разряду. Температура электролита — минус 18 °C.

Испытание током холодной прокрутки 600 А при —18°C батарея марки Dominator завершила успешно. Через 10 сек разряда было зафиксировано напряжение — 7,7 В, через 30 сек — 7,3 В.

Разряд током 600 Ампер. На фото присутствуют электронные токовые клещи. Они используются только для наглядности, чтобы читателю была видна величина разрядного тока с погрешностью около 3%.

Разрядный испытательный стенд, на котором проводят испытания, оборудован вольтметром и амперметром, а величина разрядного тока выставляется с помощью технических таблиц и шунтов.

После десятисекундной паузы разряд был продолжен током 384 А до конечного напряжения 6,0 В. Продолжительность разряда составила 92 сек, что на 2 сек выше требуемого значения. Общее время разряда до 6 В составило 122 сек.

Электронные токовые клещи показывают ток с 3% погрешностью — 392 А.

Определяем ток при минус 30оС

Определение тока холодной прокрутки при —30°C не обязательно, и такие испытания проводят только для батарей, предназначенных для эксплуатации в холодных климатических условиях.

Методика испытаний схожа с описанной выше, но температура в климатической камере должна быть минус 29 ± 1°C, а величина тока, которым разряжается аккумулятор, устанавливается изготовителем батареи. Была задана сила тока разряда 400 А. Напряжение через 10 сек составило 7,9 В, а через 30 сек — 7,5 В. Общее время разряда до 6 В — 92 сек.

Что показал портативный тестер?

Можно ли проверить «холодные» характеристики аккумулятора с помощью портативного тестера? Чтобы ответить на этот вопрос мы провели параллельные замеры прибором Midtronics EXP1000 аккумуляторов с температурой электролита +22°C, —18°C и —30°C.

При положительной температуре прибор показал значение тока 618 А (при фактических 600 А)

Проверка портативным тестером при температуре +22°C.

При температуре минус 18°C он ожидаемо выдал значительную погрешность и некорректно определил температуру (+2°C вместо —18°C). При —30 °C, температура была определена как —3°C.

Портативными тестерами можно пользоваться в теплую погоду или внутри помещения при температурах электролита 20–25°C градусов. При низких температурах прибор пересчитывает значение тока по своему внутреннему алгоритму и выдает заниженные показания. Поэтому портативные тестеры бесполезны зимой на открытом воздухе или при проверке «холодных» аккумуляторов.

Реальные значения параметров аккумулятора с высокой точностью может показать только лабораторное профессиональное оборудование.

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