Батареи этого класса отличаются улучшенными токовыми характеристиками и предназначены для автомобилей с повышенным энергопотреблением. Например, с установленным дополнительным электрооборудованием. Тесты проводились на профессиональном оборудовании в испытательной лаборатории Курского аккумуляторного завода. АКБ Dominator были проверены на реальную емкость и величину тока холодной прокрутки (пускового тока) при —18 ºC и —30 ºC.
В ходе испытаний батарей, мы также проверили работу популярного портативного тестера Midtronics EXP1000.
Реальная емкость
Методика проверки номинальной емкости регламентируется ГОСТ Р 53165 — 2020. Новую и полностью заряженную аккумуляторную батарею погружаются в термостатическую водяную ванну при температуре 25±2°C. АКБ емкостью 60 А·ч разряжают постоянным током 3 Ампера до напряжения 10,5 В, контролируя время разряда. Норматив — 20 часов. Если продолжительность разряда составила менее 20 часов, это означает что фактическая емкость аккумулятора ниже заявленной. Если батарея выдержала более 20 часов (как было у АКБ марки Forse), значит фактическая емкость выше заявленной.
Проверку фактической емкости Dominator выдержал без проблем — время разряда составило немногим более 20 часов, то есть фактическая емкость батареи чуть выше указанных на этикетке 60 А·ч.
Определяем фактический ток при температуре —18°C
После определения фактической емкости тестовые батареи были вновь полностью заряжены, выдержаны в климатической камере в течение суток при температуре —18 ±1°C и отправлены на испытания током холодной прокрутки.
Тест АКБ Dominator проводился по методике ГОСТ Р 53165 — 2020. Напомним, что батарея Forse испытывалась по европейскому стандарту EN50342–1. Отличия этих методов в том, что по ГОСТу контролируется напряжение в течение 30 секунд разряда током холодной прокрутки. После паузы снижают ток и контролируют общее время разряда до 6 В. Вторая стадия необязательна, она используется для сравнительных тестов и исследовательских целей. По европейской методике контролируют напряжение через 10 сек разряда, делают паузу, снижают ток и определяют время разряда до 6 Вольт.
Испытание током холодной прокрутки 600 А при —18°C батарея марки Dominator завершила успешно. Через 10 сек разряда было зафиксировано напряжение — 7,7 В, через 30 сек — 7,3 В.
После десятисекундной паузы разряд был продолжен током 384 А до конечного напряжения 6,0 В. Продолжительность разряда составила 92 сек, что на 2 сек выше требуемого значения. Общее время разряда до 6 В составило 122 сек.
Определяем ток при минус 30оС
Определение тока холодной прокрутки при —30°C не обязательно, и такие испытания проводят только для батарей, предназначенных для эксплуатации в холодных климатических условиях.
Методика испытаний схожа с описанной выше, но температура в климатической камере должна быть минус 29 ± 1°C, а величина тока, которым разряжается аккумулятор, устанавливается изготовителем батареи. Была задана сила тока разряда 400 А. Напряжение через 10 сек составило 7,9 В, а через 30 сек — 7,5 В. Общее время разряда до 6 В — 92 сек.
Что показал портативный тестер?
Можно ли проверить «холодные» характеристики аккумулятора с помощью портативного тестера? Чтобы ответить на этот вопрос мы провели параллельные замеры прибором Midtronics EXP1000 аккумуляторов с температурой электролита +22°C, —18°C и —30°C.
При положительной температуре прибор показал значение тока 618 А (при фактических 600 А)
При температуре минус 18°C он ожидаемо выдал значительную погрешность и некорректно определил температуру (+2°C вместо —18°C). При —30 °C, температура была определена как —3°C.
Портативными тестерами можно пользоваться в теплую погоду или внутри помещения при температурах электролита 20–25°C градусов. При низких температурах прибор пересчитывает значение тока по своему внутреннему алгоритму и выдает заниженные показания. Поэтому портативные тестеры бесполезны зимой на открытом воздухе или при проверке «холодных» аккумуляторов.
Реальные значения параметров аккумулятора с высокой точностью может показать только лабораторное профессиональное оборудование.
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