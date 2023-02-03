Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)

Новинка не нова
Прообраз серийной СХ-4 в виде концепта Mazda Koeru показали осенью 2015 года на автосалоне во Франкфурте.
В апреле 2016-го финальный вариант дебютировал на мотор-шоу в Пекине.
Все ждали, что первое кросс-купе Мазды станет глобальной моделью. Но автомобиль сделали эксклюзивом для китайского рынка.
Несмотря на семилетний модельный возраст, СХ-4 и сейчас выглядит отменно.
Это до сих пор одно из немногих кросс-купе от массовых брендов. У нас из таких официально продавали только Renault Arkana.
Не похожа на «китайцев»
Китайское происхождение машины выдают только эмблемы FAW рядом с маздовскими на стеклах (это партнер японцев в Поднебесной) да иероглифы на этикетках комплектующих.
Снаружи эта Mazda не выделяется ни необычными шильдиками, ни обилием хрома, ни общим дизайном. В таком виде она органично смотрелась бы на любом рынке мира.
Больше, чем СХ-5
Пропорции по снимкам определить сложно. Отлично знакомый нам кроссовер Mazda СХ-5 аж на 87 мм короче. Колесная база у них с «четверкой» одинаковая — 2700 мм.
Правда, по высоте купе-кроссовер уступает целых 156 мм (1524 мм против 1680). Плюс обязательный для китайских машин люк. И потолок получается довольно низким.
Не боится грунтовок
В отличие от многих современных кроссоверов, у CX-4 внизу по периметру некрашеный пластик.
Просвет под пластиковой защитой двигателя — 210 мм. Отличный показатель! Правда, привод на всех ввезенных машинах только передний.
Чтобы получить версию 4х4, нужно частным порядком заказывать версию с мотором 2.5. Или ждать, пока такие автомобили привезет дилер.
Мотор и коробка — знакомые
Переднеприводная Mazda CX-4 оснащена мотором 2.0 и 6-ступенчатым автоматом. Эти агрегаты хорошо известны и владельцам, и сервисменам.
С ними уже много лет у нас продаются «шестерки» и CX-5. Поэтому с расходниками, обслуживанием и ремонтом проблем быть не должно.
Только по мощностным показателям китайская версия немного отличается — 158 л.с. и 202 Н·м вместо «наших» 150 л.с. и 210 Н·м.
Подвеска комфортная
СХ-4 не вызывает желания обруливать каждую выбоину и «шепотом» переезжать «лежачих полицейских». Этому способствуют и шины с высоким профилем (штатно стоят 225/65 R17).
Странные комплектации
Не подогреваются даже передние сиденья. Только зеркала и заднее стекло.
В «базе» установлены ручной кондиционер и простенькая магнитола вместо медиадисплея. Зато есть шесть подушек безопасности, ESP, сканер мертвых зон, люк, LED-фары и круиз-контроль.
Предлагают и машины побогаче: с мультимедийкой (есть Apple CarPlay, но нет Android Auto), двухзонным климат-контролем, передним парктроником и камерами кругового обзора. Но датчиков света и дождя всё равно нет. И руль не обтянут кожей.
Цена и гарантия
Mazda CX-4 стоит в России 3–3,5 млн рублей. Вдвое дороже, чем в Китае.
Дилер дает собственную гарантию — два года. Как она будет работать, пока неизвестно.
Однако атмосферник, классический автомат, распространенность Мазд в нашей стране и их надежность — хорошие аргументы в пользу покупки «серой» машины.
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