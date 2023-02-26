Что такое «подменная АКБ»?

Читателю отвечает эксперт «За рулем».

— Увидел в магазине «подменную АКБ». Что это?

— Когда покупатель предъявляет претензию по качеству приобретенной новой батареи, ее забирают на обследование, а взамен временно выдают свежую. Затем, когда вопрос закрывается, клиент возвращает АКБ, данную ему на время.

Такие батареи обычно пускают в продажу по сравнительно невысокой цене — их и называют подменными.

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