Что такое «подменная АКБ»?

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— Увидел в магазине «подменную АКБ». Что это?
— Когда покупатель предъявляет претензию по качеству приобретенной новой батареи, ее забирают на обследование, а взамен временно выдают свежую. Затем, когда вопрос закрывается, клиент возвращает АКБ, данную ему на время.
Такие батареи обычно пускают в продажу по сравнительно невысокой цене — их и называют подменными.
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