Еще два китайских автомобиля начали собирать в РФ (подробный обзор)

В Елабуге приступили к выпуску коммерческих автомобилей Соллерс Арго и Атлант. От китайских грузовичков JAC Sunray и N25/N35 их пока отличают только эмблемы.

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В нашем автопроме каждый месяц — новый бренд. За Эволютом и Москвичом последовал Соллерс. Известная компания впервые выступает не в качестве собственника завода или учредителя совместного предприятия, а как самостоятельная автомобильная марка.

Заводу в Елабуге достаточно оперативно нашли машины на замену ушедшему семейству Ford Transit. Теперь там производят Соллерс Арго и Соллерс Атлант. Ну, как производят? Собирают обратно пришедшие слегка разобранными из родного Китая грузовички JAC N25/N35 и фургончики JAC Sunray — и клеят на них другие эмблемы. Всё точно так же, как с Эволютами и Москвичами. Только машины совсем другие.

Наследник Портера

Арго — бескапотный грузовичок. В истории российского комтранса единственной популярной машиной такого формата был Hyundai Porter третьего поколения. Он давно не выпускается, однако на дорогах все еще не редкость. Доступ к двигателю у таких автомобилей — через подъемные подушки сидений. Кабина, в отличие от «взрослых» грузовиков, не откидывается.

Комплектация у Арго одна. Немногочисленные опции связаны с изменениями базовой бортовой платформы с тентом. А еще за 40 тысяч рублей можно заказать обтекатель на кабину. Две запаски подвешены пирамидкой в заднем свесе.

Спереди у Арго независимая подвеска на двух поперечных рычагах и торсионах. Сзади стоит традиционный для легкого комтранса мост на рессорах.

Снаружи выглядит симпатично и даже богато. Бампер окрашенный, в нем стоят противотуманки, колеса — с колпаками, имитирующими литые диски. Машина небольшая по меркам LCV (5300 мм в длину при базе 2640 мм), с легковым диаметром разворота — 11,5 м. В городе — самое то! Зеркала отменные: большие, с панорамными зонами, электроприводом и обогревом. А выносы у них такие, что можно поставить будку гораздо шире штатной.

Негатив в эксплуатации будет от разноразмерных колес. Спереди стоят 15‑дюймовые, сзади — двускатные на 13 дюймов. Это позволило уменьшить погрузочную высоту. У Арго она составляет 785 мм. Но и запасок нужно две. По счастью, завод не скупится и подвешивает под кузов два колеса. Только от лишних напрягов с заменой и покупкой зимних шин это не избавляет.

Рамы обеих моделей характеризуются как «повышенной жесткости». Вот только вопрос, делают ли их китайцы с расчетом на российские традиции перегруза? Газель и УАЗ сдюжат. А Соллерсы?

Как и JAC, собранный у нас Соллерс Арго можно купить с полной массой 2,5 и 3,5 т. Технических отличий между ними ноль, но первый вариант на 170 тысяч рублей дешевле и не попадает ни под какие столичные ограничения. Пока в прайс-листе только версия с 2,0-литровым дизелем на 130 сил и 6‑ступенчатой механикой. Типичный для такой модели агрегат, что еще нужно? Однако «Соллерс» предложит еще два варианта.

Чуть позже появится сочетание бензинового мотора 2.0 мощностью 147 «лошадей» с 5‑скоростной коробкой. Для России выглядит логично: такие моторы есть и у Газели Next, и у УАЗа Профи. Да и зимы холодные.

Представители Соллерса уверяли, что в Атланте должна быть регулировка рулевой колонки по углу наклона. И очень удивлялись, что ни на одной из десятка показанных машин ее нет. По фотографиям салон выглядит дороже, чем есть на самом деле. Решения архаичные: ни одного подстаканника, полки над стеклом и мест для бумаг нет, вместо розетки — настоящий прикуриватель. Дверь далеко, на нее не облокотиться.

На некоторых показанных Атлантах был климат-контроль вместо кондиционера. При наличии спроса его включат в список опций. Штатно стоит простая магнитола, но есть место под полноценную медиасистему.

Далеко не факт, что владельцы станут обязательно ставить газобаллонное оборудование, хотя «Соллерс» его наверняка предложит. Во‑первых, вряд ли китайский мотор окажется прожорливее российских. Во‑вторых, разница в цене литра АИ‑92 (уж если китайские «турбы» его переваривают, коммерческий атмосферник тоже не откажется) и солярки в Москве и области достигла 10 рублей. Тут еще надо посчитать, на чем ездить выгоднее.

Оба мотора соответствуют пятому экологическому классу. У дизеля привод ГРМ цепью, рассчитанной на весь срок службы. Бензиновый агрегат оснащен ремнем, для которого мне назвали интервал замены 90 тысяч км.

А еще позже, в 2024 году, обещают электрический 175‑сильный Арго. Вот на что будет интересно взглянуть!

У бензинового (слева) и дизельного двигателей Арго одинаковый объем (2,0 л) и конфигурация (четыре цилиндра в ряд). Оба соответствуют пятому экоклассу. Только в дизеле 130 сил и цепной привод ГРМ, а у бензинки — 147 «лошадей» и ремень.

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Посадка в кабину требует ловкости. Подножка вынесена далеко вперед, и без ручек на передних стойках было бы совсем плохо. Зато, как окажешься под крышей, устраиваешься вполне комфортно. Кабина — на удивление — позволяет далеко отодвинуться и поставить спинку отлого. И это при моем росте 186 см! Окончательно подогнать посадку позволяет регулировка руля по углу наклона. Закрытая дверь поджимает — с другой стороны, удобно облокотиться. Кстати, позже предложат Арго с двухрядной кабиной.



Соллерс Арго 2.5Т (3.5Т) Длина / ширина / высота / база 5300 /1800 / 2650 / 2640 мм Количество мест 3 Объем грузового отсека — Внутренние длина/ ширина грузовой платформы 3140/1740 мм Полная масса 2495 (3490) кг Погрузочная высота 785 мм Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 95 кВт / 130 л. с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2200–2600 об/мин Трансмиссия задний привод; М6

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