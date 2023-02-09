Еще два китайских автомобиля начали собирать в РФ (подробный обзор)

В нашем автопроме каждый месяц — новый бренд. За Эволютом и Москвичом последовал Соллерс. Известная компания впервые выступает не в качестве собственника завода или учредителя совместного предприятия, а как самостоятельная автомобильная марка.
Заводу в Елабуге достаточно оперативно нашли машины на замену ушедшему семейству Ford Transit. Теперь там производят Соллерс Арго и Соллерс Атлант. Ну, как производят? Собирают обратно пришедшие слегка разобранными из родного Китая грузовички JAC N25/N35 и фургончики JAC Sunray — и клеят на них другие эмблемы. Всё точно так же, как с Эволютами и Москвичами. Только машины совсем другие.
Наследник Портера
Арго — бескапотный грузовичок. В истории российского комтранса единственной популярной машиной такого формата был Hyundai Porter третьего поколения. Он давно не выпускается, однако на дорогах все еще не редкость. Доступ к двигателю у таких автомобилей — через подъемные подушки сидений. Кабина, в отличие от «взрослых» грузовиков, не откидывается.
Снаружи выглядит симпатично и даже богато. Бампер окрашенный, в нем стоят противотуманки, колеса — с колпаками, имитирующими литые диски. Машина небольшая по меркам LCV (5300 мм в длину при базе 2640 мм), с легковым диаметром разворота — 11,5 м. В городе — самое то! Зеркала отменные: большие, с панорамными зонами, электроприводом и обогревом. А выносы у них такие, что можно поставить будку гораздо шире штатной.
Негатив в эксплуатации будет от разноразмерных колес. Спереди стоят 15‑дюймовые, сзади — двускатные на 13 дюймов. Это позволило уменьшить погрузочную высоту. У Арго она составляет 785 мм. Но и запасок нужно две. По счастью, завод не скупится и подвешивает под кузов два колеса. Только от лишних напрягов с заменой и покупкой зимних шин это не избавляет.
Как и JAC, собранный у нас Соллерс Арго можно купить с полной массой 2,5 и 3,5 т. Технических отличий между ними ноль, но первый вариант на 170 тысяч рублей дешевле и не попадает ни под какие столичные ограничения. Пока в прайс-листе только версия с 2,0-литровым дизелем на 130 сил и 6‑ступенчатой механикой. Типичный для такой модели агрегат, что еще нужно? Однако «Соллерс» предложит еще два варианта.
Чуть позже появится сочетание бензинового мотора 2.0 мощностью 147 «лошадей» с 5‑скоростной коробкой. Для России выглядит логично: такие моторы есть и у Газели Next, и у УАЗа Профи. Да и зимы холодные.
Далеко не факт, что владельцы станут обязательно ставить газобаллонное оборудование, хотя «Соллерс» его наверняка предложит. Во‑первых, вряд ли китайский мотор окажется прожорливее российских. Во‑вторых, разница в цене литра АИ‑92 (уж если китайские «турбы» его переваривают, коммерческий атмосферник тоже не откажется) и солярки в Москве и области достигла 10 рублей. Тут еще надо посчитать, на чем ездить выгоднее.
Оба мотора соответствуют пятому экологическому классу. У дизеля привод ГРМ цепью, рассчитанной на весь срок службы. Бензиновый агрегат оснащен ремнем, для которого мне назвали интервал замены 90 тысяч км.
А еще позже, в 2024 году, обещают электрический 175‑сильный Арго. Вот на что будет интересно взглянуть!
Посадка в кабину требует ловкости. Подножка вынесена далеко вперед, и без ручек на передних стойках было бы совсем плохо. Зато, как окажешься под крышей, устраиваешься вполне комфортно. Кабина — на удивление — позволяет далеко отодвинуться и поставить спинку отлого. И это при моем росте 186 см! Окончательно подогнать посадку позволяет регулировка руля по углу наклона. Закрытая дверь поджимает — с другой стороны, удобно облокотиться. Кстати, позже предложат Арго с двухрядной кабиной.
|
|
Соллерс Арго 2.5Т (3.5Т)
|
Длина / ширина / высота / база
|
5300 /1800 / 2650 / 2640 мм
|
Количество мест
|
3
|
Объем грузового отсека
|
—
|
Внутренние длина/ ширина грузовой платформы
|
3140/1740 мм
|
Полная масса
|
2495 (3490) кг
|
Погрузочная высота
|
785 мм
|
Двигатель
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 95 кВт / 130 л. с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2200–2600 об/мин
|
Трансмиссия
|
задний привод; М6
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