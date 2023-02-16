Как зародилась самая известная автомобильная премия в России

Одной из заметных вех в 95-летней истории «За рулем» стало учреждение в 1994 году Гран-при — автомобильного «Оскара». Золотых Пегасов вручали на Московском международном мотор-шоу (МИМС).

В 1992 году в Москве, на ВДНХ провели первую в новой истории крупную автомобильную выставку — Moscow International Motor Show, сокращенно MIMS.

В 1993 году первый Московский международный автосалон собрал в «Экспоцентре» на Красной Пресне 200 компаний из 26 стран.

Это было время, когда в стране и за рубежом активно учреждали разные премии. В 1987 году появилась кинематографическая «Ника», в 1991-м — «балетный Оскар» «Бенуа де ла Данс» и литературный «Триумф», в 1992-м — театральная премия Станиславского и кинопремия «Золотой овен», в 1993-м — «Золотая маска»...

Вес Пегаса

На обложке «За рулем» Золотой Пегас впервые появился в августе 1994 года (№8) — в окружении десяти претендентов.

Накануне очередной Международной автомобильной выставки в Москве, 1994 года, редакция «За рулем» под руководством главного редактора Петра Меньших учредила Гран-при «За рулем» . Во время мотор-шоу решили проводить вечер, на котором в торжественной обстановке вручали бы награды за самые значительные премьеры автомобильного мира.

Автором приза, получившего название «Золотой Пегас», стал скульптор Евгений Верещагин из подмосковного города Жуковский. Сегодня его работы украшают российские и зарубежные коллекции. В 2018 году он получил звание Почетного члена Российской академии художеств.

Пегас символизирует полет фантазии и скорость. Художник придал своей скульптуре еще и стилистические элементы, характерные для классических и современных автомобилей. Фигурку из полированной бронзы установил на постамент из темного мрамора. Державшие Пегаса в руках (теперь многие) знают его солидный вес — как в прямом, так и в переносном смысле.

Кто может, пусть сделает лучше

В статье, начинавшейся на 12-й полосе № 8 за 1994 год, редколлегия обещала определить лучший автомобиль из числа экспонатов МИМС (300 автомобилей из 32 стран). Читателю напоминали, что еще в царской России, на автомобильных выставках с 1903 по 1907 годы, лучшие машины отмечали золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и дипломами.

«Зарулевцы» предлагали отмечать технически совершенные, конструктивно оригинальные и технологически рациональные автомобили, легковые и грузовые, даже гоночные и специализированные, только из числа представленных в нашей стране.

«Важно, чтобы машина по конструкции являлась передовой».

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Девизом выбрали латинское выражение Feci quod potui faciat meloria potentes, которое переводят на русский «Я сделал, что мог, пусть те, кто могут, сделают лучше». Вторую часть крылатой фразы нанесли на пьедестал приза.

Кроме автомобиля-чемпиона редакция обещала отмечать и двух призеров — дипломами журнала.

Золотой Пегас на обложке августовского номера 1994 года стоял в окружении десяти автомобилей того времени: «Опель-Омега» (тогда названия иномарок «За рулем» еще писал кириллицей), «Феррари-548», «Форд-Мондео», «Ниссан-200SX», «Ситроен-Эвазьон», «Рено-Лагуна», «Додж-Неон», «Пежо-306-Кабрио», «ФИАТ-Пунто» и «Форд-Маверик». В статье скрывалась интрига: может быть, Гран-при дадут одному из этих автомобилей. Или нет.

Наши призеры

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Первый Золотой Пегас достался BMW 7-й серии (точнее, 740i в кузове E38). Претендент подкупил жюри «обширным набором передовых технических решений». Автомобиль оказался достойным: до 2001 года баварцы выпустили уже 328 000 экземпляров Е38 — при всей своей дороговизне «семерка» пользовалась неизменным спросом.

Специальным призом «За рулем» (фарфоровым кубком) была отмечена и другая премьера — грузовик «ГАЗель», новая полуторка. Представьте, тогда, в 1994-м, далеко не все принимали эту новинку всерьез. Но мы разглядели огромный потенциал этого семейства. Аналогичный приз получила Volvo — за хорошую приспособленность к российским условиям.

Отчет о МИМС-94 и Гран-при «За рулем» разместили в № 11 за 1994 год. Автор текста — патриарх отечественной автожурналистики Лев Шугуров.

К 2010 году редакция вручила уже 49 Золотых Пегасов, разлетевшихся по свету. Мы отмечали: Mercedes—Benz E—класса, Hyundai Sonata, Toyota Corolla, Volvo S80, Nissan Primera, Volkswagen Passat W8, Mitsubishi Lancer, Hyundai Tucson и так далее... А в 2002 году выборы в номинации «Лучший автомобиль» закончились неожиданно: Гран-при решили не вручать. Претендентов было немало, но все «недотянули». Золотые Пегасы достались «Форд Мотор компани» (номинация «Прорыв года») и «Лукойлу» («Доверие потребителя»).

С 2001 года Гран-gри «За рулем» присуждался в трех разных номинациях: кроме «Лучшего автомобиля» это «Прорыв года» и «Доверие потребителя».

Это ваш выбор

Гран-при «За рулем» стал престижной премией в автомобильном мире. Обладатели премии всегда отмечают ее в своих портфолио.

А упрекнуть наше жюри в предвзятости невозможно, так как это всё вы, наши читатели. Мы просим вас называть лучшие автомобильные новинки в анкетах. Последние несколько лет голосование проходит онлайн. Мы же, в свою очередь, разыгрываем среди читателей, принявших участие в голосовании, автомобили!

В этом году это три модели Lada: Niva Travel, Niva Legend и Granta Cross.

И прямо сейчас идет голосование на Гран-при 2023 года. Примите участие, и не исключено, что именно вам достанется призовая Лада! Анкета для голосования находится здесь. Заполнить ее нужно до 28 февраля 2023 года. Генератор случайных чисел выберет победителей среди наших читателей в прямом эфире, который состоится 15 марта 2023 года.

И еще: весь этот год мы продолжим рассказывать о самых ярких эпизодах в нашей большой истории. Ведь «За рулем» в этом году исполняется 95 лет!

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.