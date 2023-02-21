Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор

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Есть мнение, что чем проще, тем надежнее.

Зима — время повышенного риска для любого типа аккумулятора. Подзарядка требуется автомобильной аккумуляторной батарее (АКБ) примерно раз в три месяца. Даже если вы регулярно за рулем своего авто, зарядка от генератора для избежания повреждения батареи и выкипания электролита немного недозаряжает АКБ. Особенно недозаряд присутствует в зимний период, так как пониженные температуры существенно снижают эффективность зарядки.

Ну а если аккумулятор сел «в ноль», лучшее, что вы можете сделать, — не «прикурить», а выполнять полноценную зарядку при помощи зарядного устройства (ЗУ). Какое лучше? Технические специалисты АО «НИИПП», работающие в области электронной промышленности, отмечают зарядное устройство «Кедр-Авто» как максимально надежное и с оптимальным набором полезных функций («зарядка от нуля», десульфатация, ускоренная зарядка, автоматическое отключение и другие).

Какому автомобилю подойдет «Кедр-Авто»?

«Кедры» подходят для аккумуляторов легковых автомобилей, эти зарядные устройства заряжают 6- и 12-вольтовые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи емкостью до 60 Ач (линейка «Кедр-Авто» состоит из четырех видов устройств в зависимости от функционала, с ними можно ознакомиться на сайте). Подходит для зарядки автомобильных аккумуляторов, а также аккумуляторов мототехники, детских электромобилей, снегоходов.

Зарядное устройство имеет главную цель — восполнение энергии в батарее до максимального значения. И если стоит вопрос о том, какое ЗУ выбрать — компактного размера и малого веса или максимально надежное, которое прослужит долгие годы, — выбор будет в пользу «Кедр-Авто».

Преимущества «Кедр-Авто»:

Надежность и долговечность (минимум элементов, отсутствие электролитических конденсаторов с ограниченным сроком службы). У «Кедра» своя ниша, прямого аналога ему среди импортных зарядников нет. Вообще трансформаторных зарядных устройств на рынке не так много. Их преимущество — надежность и долговечность за счет простоты конструкции и минимального количества элементов в схеме. «Кедром» пользуются уже три поколения: он настолько надежен, что бесперебойно служит многие годы.

Наличие режима «Цикл» для восстановления емкости аккумуляторной батареи. При длительной работе в режиме недозаряда (например, при низких температурах на улице, при частых, но кратковременных поездках) на электродах батареи образуются плохорастворимые кристаллы сульфата свинца, которые уменьшают емкость и пусковые токи аккумулятора (так называемая сульфатация АКБ) — батарея хуже принимает заряд. Регулярный заряд «Кедром» при комнатной температуре снижает сульфатацию электродов батареи, что существенно продлевает срок службы аккумулятора.

Автоматическое отключение — надежная защита от переполюсовки/перезаряда батареи (для этого в устройствах «Кедр-Авто» предусмотрен режим «АВТОМАТ» ). Современные аккумуляторы стали более надежны и функциональны, но это не значит, что они могут работать в любых условиях без соблюдения правил безопасности. Перезаряд так же вреден, как и недозаряд, и может вывести аккумулятор (автомобиля, мотоцикла или другого устройства) из строя. В режиме «АВТОМАТ» зарядное устройство подбирает и контролирует необходимый ток заряда, при достижении напряжения на батареи 14,8 ± 0, 4В происходит автоматическое отключение зарядки. Если зарядное устройство остается подключенным к аккумулятору, оно переходит в режим поддержания заряда и при саморазряде батареи происходит компенсация заряда, подзарядка аккумулятора до необходимого напряжения. И при перегрузке, и при переполюсовке устройство отключается без риска повреждения.

Возможность безопасной зарядки глубоко разряженных аккумуляторов (от 0 до 7 В) малым током. «Кедр» способен «оживить» изношенные АКБ, на которых многие автоматические приборы отключаются, не распознав нагрузку.

Режим «Предпуск» позволяет ускорить зарядку батареи повышенным током до 10А в экстренных случаях, когда требуется срочно ехать, а аккумулятор разряжен.

«Кедр-Авто» имеет защиту от неправильного подключения и короткого замыкания зажимов аккумуляторного шнура.

Качество сборки и добротность материалов от надежного производителя.

Простота в эксплуатации.

Индикация состояний (в зависимости от модели). Цифровой индикатор для контроля значения тока заряда и напряжения батареи; светодиодные индикаторы отображают режим работы устройства.

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Гарантия производителя — 2 года.

Отличный выбор для себя и в качестве подарка отцу и другу.

Для рядового автомобилиста «Кедр-Авто» — максимально надежное зарядное устройство, без наворотов и с жизненно необходимым набором функций — всегда выручит, если с аккумулятором что-то случится.

Зарядит ли «Кедр-Авто» аккумулятор на морозе?

Химия процесса зарядки очень медленно работает при отрицательных температурах, и АКБ при минусовых температурах плохо принимает заряд. Поэтому для качественной зарядки АКБ нужно, прежде всего, отогреть.

Может ли «Кедр-Авто» заряжать АКБ кальций-кальций?

Кальциевые батареи часто выпускают как необслуживаемые (у них нет возможности долива воды для корректировки уровня электролита). При зарядке АКБ «Кедром» на конечном этапе присутствует небольшое газообразование, что со временем приводит к понижению уровня электролита. Если у батареи нет возможности долива воды, то для регулярной зарядки таких аккумуляторов «Кедр» — не оптимальное решение. Если же доступ для долива воды есть, то для таких батарей «Кедр-Авто» применять можно.

Кто производитель?

«Кедр-Авто» производят на одном из ведущих предприятий электронной промышленности России — АО «НИИПП» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). Открытый в 1964 году, НИИПП имеет большой опыт научных разработок, в том числе в сфере высоких технологий, и их реализации в производстве. Основа работы НИИПП — замкнутый цикл «исследование — разработка — выпуск готовых изделий». Многоступенчатый контроль процесса производства и сертификация продукции обеспечивается собственным аккредитованным испытательным центром.

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