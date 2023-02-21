Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор — журнал За рулем

Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор

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Есть мнение, что чем проще, тем надежнее.

Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор

Зима — время повышенного риска для любого типа аккумулятора. Подзарядка требуется автомобильной аккумуляторной батарее (АКБ) примерно раз в три месяца. Даже если вы регулярно за рулем своего авто, зарядка от генератора для избежания повреждения батареи и выкипания электролита немного недозаряжает АКБ. Особенно недозаряд присутствует в зимний период, так как пониженные температуры существенно снижают эффективность зарядки.

Ну а если аккумулятор сел «в ноль», лучшее, что вы можете сделать, — не «прикурить», а выполнять полноценную зарядку при помощи зарядного устройства (ЗУ). Какое лучше? Технические специалисты АО «НИИПП», работающие в области электронной промышленности, отмечают зарядное устройство «Кедр-Авто» как максимально надежное и с оптимальным набором полезных функций («зарядка от нуля», десульфатация, ускоренная зарядка, автоматическое отключение и другие).

Какому автомобилю подойдет «Кедр-Авто»?

«Кедры» подходят для аккумуляторов легковых автомобилей, эти зарядные устройства заряжают 6- и 12-вольтовые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи емкостью до 60 Ач (линейка «Кедр-Авто» состоит из четырех видов устройств в зависимости от функционала, с ними можно ознакомиться на сайте). Подходит для зарядки автомобильных аккумуляторов, а также аккумуляторов мототехники, детских электромобилей, снегоходов.

Зарядное устройство имеет главную цель — восполнение энергии в батарее до максимального значения. И если стоит вопрос о том, какое ЗУ выбрать — компактного размера и малого веса или максимально надежное, которое прослужит долгие годы, — выбор будет в пользу «Кедр-Авто».

Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор

Преимущества «Кедр-Авто»:

  • Надежность и долговечность (минимум элементов, отсутствие электролитических конденсаторов с ограниченным сроком службы). У «Кедра» своя ниша, прямого аналога ему среди импортных зарядников нет. Вообще трансформаторных зарядных устройств на рынке не так много. Их преимущество — надежность и долговечность за счет простоты конструкции и минимального количества элементов в схеме. «Кедром» пользуются уже три поколения: он настолько надежен, что бесперебойно служит многие годы.

  • Наличие режима «Цикл» для восстановления емкости аккумуляторной батареи. При длительной работе в режиме недозаряда (например, при низких температурах на улице, при частых, но кратковременных поездках) на электродах батареи образуются плохорастворимые кристаллы сульфата свинца, которые уменьшают емкость и пусковые токи аккумулятора (так называемая сульфатация АКБ) — батарея хуже принимает заряд. Регулярный заряд «Кедром» при комнатной температуре снижает сульфатацию электродов батареи, что существенно продлевает срок службы аккумулятора.

  • Автоматическое отключение — надежная защита от переполюсовки/перезаряда батареи (для этого в устройствах «Кедр-Авто» предусмотрен режим «АВТОМАТ»). Современные аккумуляторы стали более надежны и функциональны, но это не значит, что они могут работать в любых условиях без соблюдения правил безопасности. Перезаряд так же вреден, как и недозаряд, и может вывести аккумулятор (автомобиля, мотоцикла или другого устройства) из строя. В режиме «АВТОМАТ» зарядное устройство подбирает и контролирует необходимый ток заряда, при достижении напряжения на батареи 14,8 ± 0, 4В происходит автоматическое отключение зарядки. Если зарядное устройство остается подключенным к аккумулятору, оно переходит в режим поддержания заряда и при саморазряде батареи происходит компенсация заряда, подзарядка аккумулятора до необходимого напряжения. И при перегрузке, и при переполюсовке устройство отключается без риска повреждения.

  • Возможность безопасной зарядки глубоко разряженных аккумуляторов (от 0 до 7 В) малым током. «Кедр» способен «оживить» изношенные АКБ, на которых многие автоматические приборы отключаются, не распознав нагрузку.

  • Режим «Предпуск» позволяет ускорить зарядку батареи повышенным током до 10А в экстренных случаях, когда требуется срочно ехать, а аккумулятор разряжен.

  • «Кедр-Авто» имеет защиту от неправильного подключения и короткого замыкания зажимов аккумуляторного шнура.

  • Качество сборки и добротность материалов от надежного производителя.

  • Простота в эксплуатации.

  • Индикация состояний (в зависимости от модели). Цифровой индикатор для контроля значения тока заряда и напряжения батареи; светодиодные индикаторы отображают режим работы устройства.

  • Невысокая цена (в силу простоты устройства). Посмотреть цену и купить «Кедр» можно по ссылке с бесплатной доставкой по России

  • Гарантия производителя — 2 года.

  • Отличный выбор для себя и в качестве подарка отцу и другу.

  • Для рядового автомобилиста «Кедр-Авто» — максимально надежное зарядное устройство, без наворотов и с жизненно необходимым набором функций — всегда выручит, если с аккумулятором что-то случится.

Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор

Зарядит ли «Кедр-Авто» аккумулятор на морозе?

Химия процесса зарядки очень медленно работает при отрицательных температурах, и АКБ при минусовых температурах плохо принимает заряд. Поэтому для качественной зарядки АКБ нужно, прежде всего, отогреть.

Может ли «Кедр-Авто» заряжать АКБ кальций-кальций?

Кальциевые батареи часто выпускают как необслуживаемые (у них нет возможности долива воды для корректировки уровня электролита). При зарядке АКБ «Кедром» на конечном этапе присутствует небольшое газообразование, что со временем приводит к понижению уровня электролита. Если у батареи нет возможности долива воды, то для регулярной зарядки таких аккумуляторов «Кедр» — не оптимальное решение. Если же доступ для долива воды есть, то для таких батарей «Кедр-Авто» применять можно.

Кто производитель?

«Кедр-Авто» производят на одном из ведущих предприятий электронной промышленности России — АО «НИИПП» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). Открытый в 1964 году, НИИПП имеет большой опыт научных разработок, в том числе в сфере высоких технологий, и их реализации в производстве. Основа работы НИИПП — замкнутый цикл «исследование — разработка — выпуск готовых изделий». Многоступенчатый контроль процесса производства и сертификация продукции обеспечивается собственным аккредитованным испытательным центром.

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Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор

Есть мнение, что чем проще, тем надежнее.

Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор — фото 1390919Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор — фото 1390921Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор — фото 1390920Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор
Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор

Есть мнение, что чем проще, тем надежнее.

Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор — фото 1390919Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор — фото 1390921Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор — фото 1390920Каким должен быть зарядник, чтобы не убить аккумулятор
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