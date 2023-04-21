#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Чтобы подвеска жила дольше — гаражный лайфхак

Опытом по сбережению опорных подшипников поделился читатель «За рулем».

За РулемКак не потерять брызговик? Простое и мгновенное решение

На своем автомобиле Nissan Tiida для защиты опорных подшипников амортизаторных стоек от попадания воды применил большие заглушки блок-фар от Приоры. По диаметру подходят отлично, садятся туго и держатся крепко.

Решение пригодно и для других автомобилей – важно подобрать диаметр ­резинового колпака.

М. Иванов, Волгоградская область

За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Приз автору совета – пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: М. Иванов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 11084
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0