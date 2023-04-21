Чтобы подвеска жила дольше — гаражный лайфхак
На своем автомобиле Nissan Tiida для защиты опорных подшипников амортизаторных стоек от попадания воды применил большие заглушки блок-фар от Приоры. По диаметру подходят отлично, садятся туго и держатся крепко.
Решение пригодно и для других автомобилей – важно подобрать диаметр резинового колпака.
М. Иванов, Волгоградская область
Приз автору совета – пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.
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Фото: М. Иванов
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