Водительская хитрость при подкачке шин: проблема решена за один раз — журнал За рулем

Водительская хитрость при подкачке шин: проблема решена за один раз

Своим лайфхаком, здорово ускорившим процесс, поделился читатель «За рулем».

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Купил подержанный автомобиль. Колесные колпаки при подкачке шин приходилось снимать, поскольку быстросъем насоса не лез в отверстие колпака.

Для устранения проблемы я нагрел на газовой плите канцелярский нож и срезал излишки пластика.

Теперь не нужно каждый раз снимать колпак и разрезать пластиковые хомуты, которые дополнительно удерживают его.

Р. Шакиров, Кировская область

Водительская хитрость при подкачке шин: проблема решена за один раз

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: Р. Шакиров

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