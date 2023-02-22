Водительская хитрость при подкачке шин: проблема решена за один раз

Своим лайфхаком, здорово ускорившим процесс, поделился читатель «За рулем».

Материалы по теме Вы неправильно накачиваете колеса! Есть секрет!

Купил подержанный автомобиль. Колесные колпаки при подкачке шин приходилось снимать, поскольку быстросъем насоса не лез в отверстие колпака.

Для устранения проблемы я нагрел на газовой плите канцелярский нож и срезал излишки пластика.

Теперь не нужно каждый раз снимать колпак и разрезать пластиковые хомуты, которые дополнительно удерживают его.

Р. Шакиров, Кировская область

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Материалы по теме Как не прозевать прокол — 3 способа спасти шину

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Дельный лайфхак для тех, кто хранит машину в гараже, вы найдете тут.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Р. Шакиров