Лайфхак для тех, кто хранит машину в гараже

При заезде или выезде из гаража можно задеть зеркалом за металлический или кирпичный косяк ворот и поцарапать корпус зеркала.
Для предупреждения этого нужно заехать в гараж до положения, когда зеркало будет находиться напротив косяка ворот и отметить высоту положения зеркала.
Такие же отметки ставим на противоположном косяке. На обоих косяках приклеиваем полосы пенофола высотой больше высоты корпусов зеркал. Пенофол толщиной 4–6 мм лучше взять фольгированный и приклеить фольгой наружу. Теперь при случайном касании корпусом зеркала за косяк мягкий материал защитит его от царапин.
М. Поляков, г. Углич
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