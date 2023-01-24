Лайфхак для тех, кто хранит машину в гараже — журнал За рулем

Лайфхак для тех, кто хранит машину в гараже

Приобретя новый автомобиль, владелец порой сталкивается с тем, что ширина въездных ворот своего гаража лишь чуть-чуть больше ширины раскрытых зеркал заднего вида. Читатель «За рулем» рассказал, что нужно сделать, чтобы не поцарапать зеркала.

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При заезде или выезде из гаража можно задеть зеркалом за металлический или кирпичный косяк ворот и поцарапать корпус зеркала.

Для предупреждения этого нужно заехать в гараж до положения, когда зеркало будет находиться напротив косяка ворот и отметить высоту положения зеркала.

Лайфхак для тех, кто хранит машину в гараже

Такие же отметки ставим на противоположном косяке. На обоих косяках приклеиваем полосы пенофола высотой больше высоты корпусов зеркал. Пенофол толщиной 4–6 мм лучше взять фольгированный и приклеить фольгой наружу. Теперь при случайном касании корпусом зеркала за косяк мягкий материал защитит его от царапин.

М. Поляков, г. Углич

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