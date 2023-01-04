Гараж «Наташа»: как хранят автомобили в Якутии в —50

Еще каких-то лет 10 назад количество автомобилей на дорогах Якутии зимой заметно уменьшалось, что и понятно: в такие морозы завести машину с утра задача не из легких.
Но все поменялось, когда в Якутию пришли «Наташи» — портативные гаражи, которыми накрывают машины. Кто и почему назвал их именно так, никто уже не помнит, но имя это ушло в народ да так и закрепилось.
Стоит гараж от 10 до 25 тысяч рублей. Состоит из нескольких слоев: синтепон, холлофайбер, шерстипон, аналог пуха, мембранная ткань, бамбуковое волокно, материал «Оксфорд» — во что горазд производитель. Есть автоодеяла с допопциями: специальными «ушками» для боковых зеркал и нижней «юбкой».
Но даже с такой морозостойкой защитой водителю все равно приходится заводить авто пару раз ночью и один раз утром.
Процесс «снять-надеть» занимает минут 10, потом его надо сложить и возить с собой в багажнике или на крыше авто.
Основная проблема — «Наташ» иногда воруют. Поэтому местная полиция даже инструкцию специальную выпустила для обладателей автоодеял, в которой рекомендуется написать госномер автомобиля несмываемой краской, оставлять авто в зоне действия камер, вшить в ткань визитки или другие предметы владельца для облегчения процедуры идентификации имущества, придавить край портативного гаража передними колесами.
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Источник: АиФ
Фото: Unsplash, «За рулем»