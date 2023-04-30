Загадка: сколько лет шлагбауму в России?

Не спешите с ответом!

До Петра Первого на Руси шлагбаумов не было – вместо них предки использовали деревянные «препоны» или «рогатки», внешне напоминающие собой противотанковые ежи.

Но три столетия назад появилась новинка, не претерпевшая особых изменений до наших дней.

Шлагбаумы обычно ставили в конце улиц и опускали их на ночь – так боролись с преступниками. Поднять шлагбаум мог только ночной караул, чтобы пропустить, скажем, доктора или посыльного. Остальным добропорядочным гражданам в темное время предписывалось сидеть дома – для их же спокойствия.

Позднее, с появлением железных дорог, шлагбаумы начали ­устанавливать и у переездов.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?

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Фото: из архива автора