Загадка: сколько лет шлагбауму в России?
До Петра Первого на Руси шлагбаумов не было – вместо них предки использовали деревянные «препоны» или «рогатки», внешне напоминающие собой противотанковые ежи.
Но три столетия назад появилась новинка, не претерпевшая особых изменений до наших дней.
Шлагбаумы обычно ставили в конце улиц и опускали их на ночь – так боролись с преступниками. Поднять шлагбаум мог только ночной караул, чтобы пропустить, скажем, доктора или посыльного. Остальным добропорядочным гражданам в темное время предписывалось сидеть дома – для их же спокойствия.
Позднее, с появлением железных дорог, шлагбаумы начали устанавливать и у переездов.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?
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Фото: из архива автора
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