Кому придет повышенный налог на авто в 2023 году?
— Автомобили подорожали на глазах. А изменился ли критерий, согласно которому налоговики относят их к роскошным?
— Критерий один – рыночная стоимость. Но для машин, купленных после 1 января 2022 года, действует новая система расчета налога. Повышенному налогообложению подлежат только автомобили стоимостью от 10 млн рублей (было – 3 млн). Повышающий коэффициент транспортного налога – 3. Все остальные градации отменили.
Минпромторг по мере сил корректирует перечень моделей, считающихся роскошными. Однако в разных комплектациях и при разных пробегах одна и та же модель может стоить и менее, и более 10 млн. Так что ФНС ведет расчеты от суммы, прописанной в договоре купли-продажи.
Есть нюанс: машины, приобретенные до 1 января 2022 года, продолжат обсчитывать по старой схеме – в соответствии с редакцией статьи 362 НК РФ, действовавшей до 2022 года.
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- В обновленном списке Минпромторга 449 моделей автомобилей.
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