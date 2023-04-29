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Кому придет повышенный налог на авто в 2023 году?

Об изменениях в налоговом законодательстве рассказывает эксперт «За рулем».

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— Автомобили подорожали на глазах. А изменился ли критерий, согласно которому налоговики относят их к роскошным?

— Критерий один – рыночная стоимость. Но для машин, купленных после 1 января 2022 года, действует новая система расчета налога. Повышенному налогообложению подлежат только автомобили стоимостью от 10 млн рублей (было – 3 млн). Повышающий коэффициент транспортного налога – 3. Все остальные градации отменили.

Минпромторг по мере сил корректирует перечень моделей, считающихся роскошными. Однако в разных комплектациях и при разных пробегах одна и та же модель может стоить и менее, и более 10 млн. Так что ФНС ведет расчеты от суммы, прописанной в договоре купли-продажи.

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Есть нюанс: машины, приобретенные до 1 января 2022 года, продолжат обсчитывать по старой схеме – в соответствии с редакцией статьи 362 НК РФ, действовавшей до 2022 года.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемЗиновьев Сергей
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