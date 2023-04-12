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Новая Lada X-Cross 5: какой мотор, коробка, привод?

Машина уже известна в России под именем FAW Bestune T77.

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12 апреля в Сочи состоялась дилерская конференция АВТОВАЗа, на которой официально был представлен кроссовер Lada X-Cross 5. Как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, цифра в названии условно обозначает размер машины, и позже будет представлен более крупный кроссовер.

Пока же перед нами Lada X-Cross 5, и это не что иное, как FAW Bestune T77 (кстати, именно ему полтора года назад некие выдумщики прочили переименование в ЗАЗ Одесса), и он узнается даже в решетке радиатора.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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На ней красуется огромная ладья в овале, а за ней – турбомотор 1.5, в оригинале выдающий 160 л.с.. Для России мощность, скорее всего, «уронят», чтобы попасть в ставку налога, полагающуюся для мощности до 150 л.с.

Движок работает в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

В июне модель начнут собирать по методу крупноузловой сборки на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Оригинальный FAW Bestune T77 стоит в России от 2 169 000 рублей.

Фото: Telegram / Я за рулем Maxim Kadakov

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За РулемИннокентий Кишкурно
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