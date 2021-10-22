Кроссовер ЗАЗ Одесса: быть или не быть? — журнал За рулем

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Кроссовер ЗАЗ Одесса: быть или не быть?

Построенный на агрегатной базе FAW T77 украинский кроссовер оказался выдумкой.

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В середине октября во многих украинских и российских автомобильных СМИ появились сообщения о новом кроссовере ЗАЗ Одесса, копии китайского FAW T77. Новинок под собственным брендом, пусть и полученных путем стандартного бейдж-инжиниринга, у Запорожского автозавода давно не было, поэтому эта неофициальная информация обрела широкую огласку.

Однако реальных планов по выпуску такого автомобиля нет, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу корпорации «УкрАвто», в которую ныне входит ЗАЗ. Как заявил представитель «УкрАвто», корпорация не ведет никаких переговоров с FAW Group и не планирует запуск в производство автомобиля, использующего агрегатную базу паркетника FAW T77.

Кроссовер ЗАЗ Одесса: быть или не быть?Шильдик «ЗАЗ Одесса» на корме FAW T77 оказался лишь фантазией из соцсетей
Шильдик «ЗАЗ Одесса» на корме FAW T77 оказался лишь фантазией из соцсетей

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Также в компании напомнили, что сейчас ЗАЗ официально сотрудничает с компаниями Groupe Renault и Kia, и потому уже ведет на своих мощностях сборку автомобилей двух брендов — Lada и Kia. Таким образом, ранее поступавшие сведения о сборке кроссовера ЗАЗ Одесса не соответствуют действительности.

Бренд FAW присутствует в Украине самостоятельно и вполне официально, продавая не территории страны кроссоверы X40 и X80 и три модели малотоннажных грузовиков. Представлен бренд и в России, причем появление оригинального FAW T77 здесь ожидают с 2020 года, но сроки уже несколько раз сдвигались.

Фото: «Китайские автомобили»

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