Автодизайнер, конструктор, брат поэта... – кем был первый художник «За рулем»

15-летним юнцом Юрий Долматовский принес в только что созданную редакцию журнала «За рулем» свои рисунки-заставки. Маститые журналисты и редакторы посмотрели и… взяли!

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Юрий Долматовский, как человек с хорошим чувством юмора, часто представлялся так: «Я – брат поэта Долматовского».

И опять-таки в шутку называл себя «неудачником в семье Долматовских». Но в этой шутке была и доля правды.

Ведь гениальный конструктор и автодизайнер, признанный мастер в своей области, не мог сравниться по популярности с автором песен, которые знала вся страна.

Имена конструкторов редко остаются на слуху. А о существовании дизайнеров в советское время знали разве что специалисты. Автомобиль должен двигаться, перевозить пассажиров и груз – при чем тут дизайн? Но Долматовского все время тянуло именно к тому, чего как бы нет – к дизайну.

Юрий Аронович всегда разрывался между графикой и автомобилестроением. Компромисс сложился сам собой. С третьего курса Московского полиграфического института студент Долматовский перешел в Московский автомеханический институт.

Позднее занимал различные должности (от рядового конструктора до заведующего отделом) в НАМИ, на ЗИЛе (тогда ещё ЗИСе), во ВНИИТЭ и в НИИАТе, сотрудничая почти со всеми отечественными автозаводами.

Юрий Аронович Долматовский, 1913 – 1999 годы.

Борьба против аэродинамики

Долматовский все время предлагал необыкновенные проекты и выдвигал идеи, порой казавшиеся сумасшедшими. В частности, он скептически отзывался об улучшении аэродинамики легковых автомобилей путем уменьшения их высоты, ухудшения посадки и высадки, а также увеличения занимаемой ими площади на дороге.

Долматовский, наоборот, ратовал за увеличение высоты кузова «при условии, что обеспечивается необходимая устойчивость, обтекаемость и красивый внешний вид автомобиля». В своих работах он отмечал, что аэродинамика «заметно сказывается лишь на высоких скоростях, используемых в действительности самое большее на 5-10% общего пробега».

На Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) в 1954 году решили наладить производство машины, которая стала бы вдвое дешевле серийного «Москвича». Но, к сожалению, не сложилось. На фото – опытный образец ИМЗ-НАМИ-А50 «Белка».

Долматовский всегда пропагандировал вагонную компоновку. Такие проекты, макеты и образцы, как НАМИ-013, НАМИ-050 «Белка», перспективное такси ВНИИТЭ-ПТ, стали событиями в автодизайне. Идеи Долматовского отражены в его кандидатской диссертации «Исследование и опыт применения вагонной компоновки на легковых автомобилях». По сути, это была первая отечественная научная работа о перспективах развития как автомобиля, так и автодизайна.

Эскиз легкового автомобиля вагонного типа НАМИ-013 (1950 – 1953 годы), нарисованный Ю.А. Долматовским. Опытный образец автомобиля-такси ВНИИТЭ-ПТ (1963 – 1966 гг) в течение месяца действительно работал в московском такси. Планировали даже выпустить опытную партию машин на Ереванском автозаводе. Но производство так и не наладили.

Автодизайнер на все руки

Юрий Долматовский разрабатывал не только автомобили. Фигурка на капотах Ярославских грузовиков ЯАЗ – тоже творение его рук.

Знаменитый ярославский медведь является даже большим раритетом, чем известнейший горьковский олень.

Медведь должен был сочетать в себе силу и миролюбие, вызывать симпатию, а не страх. Поэтому зверь застыл на бегу, причем пасть закрыта, а когтей не видно. И если верить легендам, путевку в жизнь медведю Долматовского дал сам Сталин.

ЯАЗ‑200 стал первым советским грузовиком, у которого на капоте появилась роскошная фигурка. Это был медведь, символ Ярославля, где выпускали эти машины. Автор дизайна – Юрий Долматовский. Для праздничных демонстраций медведь Долматовского увеличивался.

Юрий Долматовский занимался тем, что любил и в чем хорошо разбирался. Жизнь, хоть и была насыщенной, но никогда его не баловала. Его смелые проекты одобряли, опытные образцы автомобилей рекомендовали к производству, но в последнюю секунду находились причины ставить на поток что-то более привычное.

Обложки книг, написанные Ю.А. Долматовским. Варианты грузового автомобиля УльЗИС-НАМИ. Рисунок Ю.А. Долматовского (1944 год).

В ответ Долматовский создавал новые проекты, писал статьи и книги. Его выступления жадно слушали в Клубе художественного конструирования МАМИ, где Юрий Аронович вел в 80-е годы курс лекций. Автоконструктор, ученый и художник – он заслуженно был признан классиком при жизни.

Классиком, утвердившим в нашем автопроме понятие дизайна.

Фото: из архива «За рулем»