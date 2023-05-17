Автодизайнер, конструктор, брат поэта... – кем был первый художник «За рулем»
Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».
Юрий Долматовский, как человек с хорошим чувством юмора, часто представлялся так: «Я – брат поэта Долматовского».
И опять-таки в шутку называл себя «неудачником в семье Долматовских». Но в этой шутке была и доля правды.
Ведь гениальный конструктор и автодизайнер, признанный мастер в своей области, не мог сравниться по популярности с автором песен, которые знала вся страна.
Имена конструкторов редко остаются на слуху. А о существовании дизайнеров в советское время знали разве что специалисты. Автомобиль должен двигаться, перевозить пассажиров и груз – при чем тут дизайн? Но Долматовского все время тянуло именно к тому, чего как бы нет – к дизайну.
Юрий Аронович всегда разрывался между графикой и автомобилестроением. Компромисс сложился сам собой. С третьего курса Московского полиграфического института студент Долматовский перешел в Московский автомеханический институт.
Позднее занимал различные должности (от рядового конструктора до заведующего отделом) в НАМИ, на ЗИЛе (тогда ещё ЗИСе), во ВНИИТЭ и в НИИАТе, сотрудничая почти со всеми отечественными автозаводами.
Борьба против аэродинамики
Долматовский все время предлагал необыкновенные проекты и выдвигал идеи, порой казавшиеся сумасшедшими. В частности, он скептически отзывался об улучшении аэродинамики легковых автомобилей путем уменьшения их высоты, ухудшения посадки и высадки, а также увеличения занимаемой ими площади на дороге.
Долматовский, наоборот, ратовал за увеличение высоты кузова «при условии, что обеспечивается необходимая устойчивость, обтекаемость и красивый внешний вид автомобиля». В своих работах он отмечал, что аэродинамика «заметно сказывается лишь на высоких скоростях, используемых в действительности самое большее на 5-10% общего пробега».
Долматовский всегда пропагандировал вагонную компоновку. Такие проекты, макеты и образцы, как НАМИ-013, НАМИ-050 «Белка», перспективное такси ВНИИТЭ-ПТ, стали событиями в автодизайне. Идеи Долматовского отражены в его кандидатской диссертации «Исследование и опыт применения вагонной компоновки на легковых автомобилях». По сути, это была первая отечественная научная работа о перспективах развития как автомобиля, так и автодизайна.
Автодизайнер на все руки
Юрий Долматовский разрабатывал не только автомобили. Фигурка на капотах Ярославских грузовиков ЯАЗ – тоже творение его рук.
Знаменитый ярославский медведь является даже большим раритетом, чем известнейший горьковский олень.
Медведь должен был сочетать в себе силу и миролюбие, вызывать симпатию, а не страх. Поэтому зверь застыл на бегу, причем пасть закрыта, а когтей не видно. И если верить легендам, путевку в жизнь медведю Долматовского дал сам Сталин.
Юрий Долматовский занимался тем, что любил и в чем хорошо разбирался. Жизнь, хоть и была насыщенной, но никогда его не баловала. Его смелые проекты одобряли, опытные образцы автомобилей рекомендовали к производству, но в последнюю секунду находились причины ставить на поток что-то более привычное.
В ответ Долматовский создавал новые проекты, писал статьи и книги. Его выступления жадно слушали в Клубе художественного конструирования МАМИ, где Юрий Аронович вел в 80-е годы курс лекций. Автоконструктор, ученый и художник – он заслуженно был признан классиком при жизни.
Классиком, утвердившим в нашем автопроме понятие дизайна.
- Все публикации из цикла «95 лет «За рулем»»
- Архив журнала «За рулем»
Фото: из архива «За рулем»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен