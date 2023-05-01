Конкурс с призом! — задачка про пропажу масла
ЗАДАЧА № 182
Где масло?
После возвращения по горной грунтовке с дачи в сильную грозу Степаныч, житель города Туапсе, поставил свой пятилетний Renault Logan на стоянку. Утром в понедельник дождь продолжал лить, и Степаныч, немного прогрев машину, начал движение. И тут, о ужас, загорелась лампа недостаточного давления масла в моторе. Проверил уровень – нету масла!
Как такое могло быть, почему контрольная лампа сразу не предупредила?
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 февраля.
В задаче читателям нужно было объяснить, как с помощью газа посадить на место втулки клапанов. Часть наших читателей ответила правильно, но слишком кратко. Например, «охладили втулки газом» – и всё. А победитель описал процесс развернуто и интересно.
Одним из способов взаимной фиксации деталей является посадка с натягом, когда вставляемая деталь больше отверстия в охватывающем элементе. В результате после сборки сопрягаемые поверхности, благодаря упругим и пластическим деформациям, принимают один и тот же размер, образуя условно неразборное соединение. Запрессовка осуществляется на различном оборудовании и с разными усилиями в зависимости от материалов деталей, их пластичности, качества поверхности и величины натяга.
Временно ослабить натяг и провести сборку с меньшими усилиями позволяет метод температурного деформирования (или горячая посадка). В его основе лежит физическое явление расширения тел при нагреве и сжатия при охлаждении. В результате между сопрягаемыми элементами временно образуется зазор, облегчающий их взаимное перемещение. В отличие от запрессовки данный метод обеспечивает большую прочность соединения, поскольку позволяет избежать срезания отдельных неровностей и образования задиров на поверхностях, а также уменьшает вредные остаточные напряжения в материале.
Разница температур деталей сначала обеспечивалась нагревом охватывающего элемента, например, в горне кузницы. Именно таким образом слесарь из задачи собирает ступичный узел с поворотным кулаком автомобиля Ford Focus. Кулак равномерно нагревают паяльной лампой, и подшипник со ступицей свободно заходит на место.
Зачастую нагрев крупногабаритных предметов затруднителен. Когда охватываемая деталь имеет небольшие размеры, разность температур бывает удобнее обеспечить за счет ее охлаждения – например, при помощи жидкого азота или жидкого воздуха, обеспечивающих температуру минус 180–195 °C, или «сухого льда».
В продаже есть и охлаждающие спреи для термопосадки узлов и деталей. В частности, Liqui Moly выпускает препарат Kalte-Spray. Быстро испаряясь и поглощая тепло, он способен понизить температуру детали до минус 45 °C. Astrohim предлагает смазку с эффектом заморозки «Термоключ», охлаждающую до минус 42 °C.
Альтернативой может стать углекислотный огнетушитель. Температура углекислоты в момент выхода составляет минус 70 °C (поэтому не надо дотрагиваться до раструба без перчаток во избежание обморожения).
Народные умельцы освоили и способ охлаждения деталей с помощью сжиженного пропан-бутана – из бытового газового баллона или установленного на машине газобаллонного оборудования. При выходе в атмосферу такой газ в результате резкого падения давления активно переходит из жидкой фазы в газообразную – «кипит». Процесс сопровождается интенсивным поглощением тепла, обеспечивая охлаждение до минусовых температур. Температура кипения пропана составляет минус 42 °C.
Можно расположить охлаждаемую деталь в струе газа из приоткрытого баллона, а можно, для более сильной заморозки, стравить газ в какую-то емкость (ведро) и поместить деталь туда.
При любом способе надо соблюдать правила техники безопасности – не прикасаться к охлажденным деталям голыми руками и не допускать попадания охлаждающего вещества на одежду и части тела во избежание обморожения. И обязательно помнить про огнеопасность/взрывоопасность газа!
Владимира Короткова поздравляем с победой!
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