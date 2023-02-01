За ответ на задачу из ноябрьского выпуска «За рулем» Виктор Жуков из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования.

ЗАДАЧА № 179

Газовые чудеса

— Побывал я в автосервисе у своего приятеля, - рассказывает Иван. - У меня-то проблемка была пустяковая, зато такого насмотрелся… Там слесарь втулки клапанов газом сажает на место, а еще рассказывает, что у Фокуса таким же образом подшипник ступичный менял.

Что за способ такой, и где такое же физическое явление еще в автомобиле применяется?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 ноября.

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В очередной задаче читателям нужно было рассказать, какого «боевого конька» вспоминал автолюбитель. Ему очень импонировало, что на двигателе можно было поменять поршень и поршневые кольца, не особо разбирая агрегат, и даже не залезая надолго под автомобиль. Часть читателей ограничилась просто названием автомобиля и двигателя, а потому не могут претендовать на победу.

Всё же правильно ветераны говорят, что ремонтопригодность старых автомобилей была выше. Машин с такими агрегатами было целых три. Это Запорожцы с моторами воздушного охлаждения, Москвичи с двигателями производства Уфимского моторного завода и, конечно, моторы Волги.

Блок цилиндров двигателя УЗАМ‑412 с установленными «мокрыми» гильзами. Некоторые мотористы называют такую конструкцию словом «дартон» — по названию одной из фирм-производителей гильз.

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О ремонте двигателей ЗМЗ‑24Д и рассказал победитель нашего конкурса:

«В 80‑е годы я работал на Первом автокомбинате (легковом) на Киевской улице в Москве. Там замена поршневой без снятия поддона была обычным делом.

Машины были ГАЗ‑24. Двигатель на них стоял верхнеклапанный, среднефорсированный. При интенсивной езде, когда резко нажимают на газ, появляются детонационные стуки. При этом 93‑й бензин, бывало, мешали с 76‑м. Детонация разрушала поршневую группу, кольца в канавках поршней закисали, пропадала компрессия. Машин у нас было много, а ям мало. Поэтому моторист разбирал двигатель на площадке, не снимая поддона.

Слив охлаждающую жидкость, он отсоединял выпускной коллектор и впускной трубопровод, снимал клапанную крышку, демонтировал ось коромысел и штанги. После демонтажа головки блока цилиндров моторист осушал и очищал ветошью дно блока цилиндров, чтобы при снятии гильз ржавчина не попала в поддон.

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Затем вынимали гильзы, поддев двумя монтажными лопатками. Из канавок поршней удаляли стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Дальше нужна была «выколотка» — полоска металла толщиной 4–6 мм, шириной 30–40 мм с приваренным к ней под углом 90 градусов пальцем меньшего диаметра, чем поршневой. Этой выколоткой из четвертого поршня нужно было выбить палец и снять сам поршень. А дальше — остальные поршни.

Водитель получал на складе поршни, кольца, гильзы. С нижней стороны гильз в токарном цехе снимали фаски, чтобы они легко надевались на поршни с кольцами. Поршневой палец вставлялся в одну бобышку поршня, а затем через верхнюю головку шатуна легкими ударами молотка досылался до упора в стопорное кольцо. Оставалось установить другое кольцо.

Остальная сборка проходила в обратном порядке. Обязательно ставили новые прокладки. Если мотор начинали делать в 8 утра, то к полудню он урчал. Такой ремонт не идеален, но время — деньги. Однажды моторист на спор поменял поршневую за 2 часа, - я свидетель. Были мастера! После ремонта «при лихой езде» двигатель пробегал 40 тысяч км — это год работы».

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Практически по той же технологии можно было отремонтировать двигатель УЗАМ‑412, также имевший открытый алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. О такой работе журнал «За рулем» рассказал в октябрьском номере за 1985 год. Ну а на моторе МеМЗ-965 и его потомках сам Бог велел при среднем ремонте снимать цилиндры в моторном отсеке. Ведь при этом даже антифриз сливать не надо — охлаждение-то воздушное.

А ненадолго «нырнуть» под автомобиль во всех трех случаях нужно было, чтобы заменить моторное масло, в которое при таком способе ремонта неизбежно попадали посторонние частицы.

Виктора Жукова поздравляем с победой!

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Фото: фирмы-производители, «За рулем» и depositphotos