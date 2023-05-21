Самое странное название на карте России: вы о таком слышали?

На самом деле надпись «Шагомъ» когда-то служила не названием, а предупреждающим знаком для «водителей кобыл».

Чудом сохранившаяся надпись ШАГОМЪ – визитная карточка моста-плотины через речку Сокурку в поселке Сокур Татищевского района близ Саратова.

Мост был построен в начале прошлого столетия под личным контролем графа Татищева. Что до надписи, то она говорит о том, что кучеру следует пустить лошадей шагом, а не рысью, чтобы не пришлось лично познакомиться с явлением резонанса.

Нынешнее состояние мостика такое, что маршировать по нему точно никому не захочется.

Любопытно, что сегодня надпись воспринимается как название моста: в навигаторах так и написано – Мост «Шагомъ».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Мост через Иртыш, открытый в 2004 году в Ханты-Мансийске, обрел персональное имя — «Красный дракон».

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Фото: из архива автора