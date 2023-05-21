#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три самых странных автобуса СССРТри самых странных автобуса СССР
У всех этих машин были интересные особенности.
Возможно, самый наглый пассажир такси, которого вы виделиВозможно, самый наглый пассажир такси, которого вы видели
Иногда хамство и наглость бывают столь...
У BMW есть секретный туннель, и вот для чегоУ BMW есть секретный туннель, и вот для чего
Никто и никогда не жаловался на свет фар машин...

Самое странное название на карте России: вы о таком слышали?

На самом деле надпись «Шагомъ» когда-то служила не названием, а предупреждающим знаком для «водителей кобыл».

За РулемПридумано и сделано в СССР: уникальный маршрут и крутой троллейбус

Чудом сохранившаяся надпись ШАГОМЪ – визитная карточка моста-плотины через речку Сокурку в поселке Сокур Татищевского района близ Саратова.

Мост был построен в начале прошлого столетия под личным контролем графа Татищева. Что до надписи, то она говорит о том, что кучеру следует пустить лошадей шагом, а не рысью, чтобы не пришлось лично познакомиться с явлением резонанса.

Нынешнее состояние мостика такое, что маршировать по нему точно никому не захочется.

За Рулем
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемВечный мост — его строят в России

Любопытно, что сегодня надпись воспринимается как название моста: в навигаторах так и написано – Мост «Шагомъ».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

  • Мост через Иртыш, открытый в 2004 году в Ханты-Мансийске, обрел персональное имя — «Красный дракон».

Фото: из архива автора

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКолодочкин Михаил
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0