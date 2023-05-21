Самое странное название на карте России: вы о таком слышали?
Чудом сохранившаяся надпись ШАГОМЪ – визитная карточка моста-плотины через речку Сокурку в поселке Сокур Татищевского района близ Саратова.
Мост был построен в начале прошлого столетия под личным контролем графа Татищева. Что до надписи, то она говорит о том, что кучеру следует пустить лошадей шагом, а не рысью, чтобы не пришлось лично познакомиться с явлением резонанса.
Нынешнее состояние мостика такое, что маршировать по нему точно никому не захочется.
Любопытно, что сегодня надпись воспринимается как название моста: в навигаторах так и написано – Мост «Шагомъ».
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Мост через Иртыш, открытый в 2004 году в Ханты-Мансийске, обрел персональное имя — «Красный дракон».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: из архива автора
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен