Батарейка для дворника: что с ней не так?

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За РулемЗагадка: кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

В ходе доводки опытной подметально-уборочной машины Т‑4 для летней уборки тротуаров, созданной в 50–60‑х годах КБ Управления благоустройства города Москвы, было решено применить вместо 8‑сильного двигателя от мотороллера Т‑200 электромотор.

Так на свет появилась электрическая модификация Т‑5Э, главным отличием которой был электропривод ходового и рабочего оборудования. Источник питания – 40‑вольтовая аккумуляторная батарея.

Однако это лишь добавило недостатков: тяжелая батарея требовала подзарядки каждые два часа работы.

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В итоге электрический «метельщик» так и остался опытным образцом – как, впрочем, и сама Т‑4.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то у нас в стране выпускали трактор-троллейбус?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Фото: из архива автора

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За РулемКолодочкин Михаил
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