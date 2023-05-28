Батарейка для дворника: что с ней не так?

Облегчить нелегкий труд коммунальщиков пробовали еще в середине прошлого века.

В ходе доводки опытной подметально-уборочной машины Т‑4 для летней уборки тротуаров, созданной в 50–60‑х годах КБ Управления благоустройства города Москвы, было решено применить вместо 8‑сильного двигателя от мотороллера Т‑200 электромотор.

Так на свет появилась электрическая модификация Т‑5Э, главным отличием которой был электропривод ходового и рабочего оборудования. Источник питания – 40‑вольтовая аккумуляторная батарея.

Однако это лишь добавило недостатков: тяжелая батарея требовала подзарядки каждые два часа работы.

В итоге электрический «метельщик» так и остался опытным образцом – как, впрочем, и сама Т‑4.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то у нас в стране выпускали трактор-троллейбус?

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Уникальный электрический трактор отечественной разработки выпускали 55 лет.

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Фото: из архива автора