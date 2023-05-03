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Нужно перевезти цемент в легковушке? Есть хитрость

Секретом, благодаря которому салон не запылится, поделился читатель «За рулем».

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Если нужно перевезти в автомобиле пылящий груз, например, цемент или сухую смесь, то я делаю из полиэтиленовой пленки своеобразный контейнер.

Куски достаточно толстого полиэтилена склеиваю скотчем и им же закрепляю резиновые кольца. При снятой полке багажника этими кольцами закрепляю контейнер за подголовники и корпуса кнопок фиксации спинки.

Коврик багажника помещаю внутрь – он защищает полиэтилен от повреждений и одновременно фиксирует внизу.

Поверх полки в средней и задней части, также при помощи резиновых колец, обеспечиваю необходимый натяг боковых стенок. От повреждений порог защищен несколькими слоями пленки.

После погрузки полка опускается, и верхний лист заправляется под коврик.

В. Кривошеев, г. Самара

За Рулем

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Фото: В. Кривошеев

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За РулемРевин Алексей
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