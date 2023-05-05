Самый невезучий автомобиль СССР: кто его сглазил?

НАМИ‑086 имел отличные инженерные и стилистические задатки, но серийным не стал.

Конец 1950‑х и самое начало 1960‑х – время бурного подъема отечественного автопрома. В том числе – рождения нескольких интересных прототипов, созданных в НАМИ.

Часть разработок воплотили в серийные модели – в частности, в ЗАЗ‑965.

Но микролитражке НАМИ‑086 с собственным именем Спутник не повезло. А ведь конструкция была весьма неординарной.

Компактный (длина 3100 мм, колесная база 1900 мм) заднемоторный автомобиль – первый в СССР с поперечно расположенным двигателем. Благодаря этому в моторный отсек уместили и запасное колесо. Машину посадочной формулой 2+2 проектировали для Серпуховского завода и планировали выпускать как с ручным, так и с обычным управлением. К слову, как и Оку, появившуюся через много лет. НАМИ‑086 снаряженной массой всего 590 кг имел максимальную скорость 72 км/ч. Считали, что для суперкомпактной городской машины этого вполне достаточно. Неким эталоном для всех послевоенных заднемоторных автомобилей был в те годы немецкий Volkswagen Käfer. «Жука» тщательно изучали и в СССР. Но кроме общей концепции – компактный заднемоторный автомобиль – у Спутника и немецкой машины с продольным оппозитным двигателем воздушного охлаждения нет почти ничего общего.

Дизайн НАМИ‑086 разработали Эдуард Молчанов и Валентин Ростков. Машина получилась оригинальной, современной и выглядела, кстати, куда элегантней большинства зарубежных одноклассников – мотоколясок начала 1960–х годов. Как и во многих автомобилях тех лет, в стилистике Спутника читаются, конечно, американские мотивы. В частности – в заостренных «килях» над задними ­крыльями и круглых фонарях.

Забавно, что стилистически корма НАМИ‑086 немного перекликается, например, с роскошным французским автомобилем Facel Vega. Но это говорит лишь о том, что обе машины не избежали заокеанского влияния.

В 1950‑х годах продольные торсионы ставили на автомобили концерна Chrysler. Но и эта конструкция не имеет отношения к той, что создали для НАМИ‑086. Коробку передач создали на основе коробки ЗАЗ‑965 (3,73/2,29/1,39/0,897), используя ее картер, блок шестерен и иные детали. Помимо стандартного сцепления, предусматривали автоматическое электромагнитное порошковое. Такое позднее ставили на часть Запорожцев с ручным управлением.

Компактный двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения при рабочем объеме 0,5 л (72×61 мм) развивал 14 л. с. при 4000 об/мин и 30 Н·м при 2500 об/мин. Мотор НАМИ‑086 являл собой «половинку» опытного еще двигателя ЗАЗ‑966 в варианте объемом 1 л (72×61 мм), развивавшего 34 л. с.

Спутник отличала оригинальная передняя подвеска на продольных торсионах и поперечных рычагах на пластиковых втулках, не требующих смазки. Задняя подвеска на поперечном торсионе концептуально была близка к той, что применяли на Фольксвагене, но по геометрии и деталям – иная. Не самую распространенную схему с продольными торсионами одной из первых применила еще в 1930‑х годах фирма Citroen на автомобилях серии Traction Avant. Но схема подвески на переднеприводном французском автомобиле совершенно другая.

Специально для НАМИ‑086 сделали оригинальную и даже элегантную панель приборов в стиле более «взрослых» автомобилей. Двигатель Спутника работал с четырехступенчатой коробкой передач (3,88/2,29/1,39/1,07).

Читая фэнтези

Два прототипа НАМИ‑086 – с ручным и обычным управлением – изготовили в 1962 году.

Пресса писала об автомобиле как об уже предсерийной модели. Но Серпуховский завод был не способен делать машины сложнее мотоколясок. Да и мотоколяски из-за большого объема ручного труда имели слишком высокую себестоимость.

О первом Спутнике вскоре забыли. До сверхкомпактной Оки оставалось три с лишним десятилетия...

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Фото: из архива «За рулем»