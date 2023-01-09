Уникальный внедорожник СССР и его зарубежные аналоги: что он взял у немцев?

ЛуАЗ-969 — один из самых необычных отечественных автомобилей.

Материалы по теме Ретротест ЛуАЗ-969 — самого крутого внедорожника СССР

Внедорожники из Луцка — далеко не самые массовые и известные автомобили СССР. Зато ЛуАЗ, отличающийся очень необычной конструкцией, — первый в Союзе внедорожник, который продавали частникам.

На создание гражданского ЛуАЗ‑969 и армейской амфибии ЛуАЗ‑967 и подготовку их производства ушло почти полтора десятилетия.

Зарубежных аналогов у этих машин было совсем немного.. Но тем интереснее понять, как конструкция ЛуАЗа смотрелась на фоне иномарок.

ЛуАЗ‑969 — компактный внедорожник с колесной базой всего 1900 мм. Кузов — несущий. Снаряженная масса — 820 кг, у более поздней версии ЛуАЗ‑969М (на фото) — 920 кг. Автомобиль имел подключаемый задний привод, основной — передний. Выпуск начали в 1967 году. Первые машины из-за производственных проблем делали переднеприводными. Концепция компактного внедорожника возникла еще в 1957 году. В прототип НАМИ‑032 были заложены основные конструктивные принципы, в частности, подключаемый задний привод. Но НАМИ‑032 имел стеклопластиковый кузов с интегрированной стальной рамой.

Дизайн ЛуАЗ‑969 складывался постепенно. Но общий принцип был заложен уже в первом прототипе (еще ЗАЗ‑969) 1965 года. Простые прямые панели, откидывающееся вперед стекло, брезентовый верх, но полноценные металлические двери. Серийный ЛуАЗ‑969 по дизайну передка еще проще и технологичней прототипа.

Первый массовый автомобиль этого класса — Volkswagen (сначала KDF) 166, который выпускали в 1942–1944 годах. На его конструкцию в большой мере ориентировались все послевоенные инженеры. Машину с колесной базой 2000 мм сделали на основе заднемоторного и заднеприводного KDF 82 — прямого родственника Volkswagen Käfer. В основе полноприводной амфибии снаряженной массой 800 кг, как и базовой машины, — несущее днище с интегрированными в него усилителями. Передний привод работал только на первой («внедорожной») и задней передачах. DKW F91 Munga тоже сделали по принципу «как можно проще и дешевле». Ведь автомобиль, в первую очередь, адресовали военным. У немецкого внедорожника двери брезентовые, легко­съемные.

Прямой аналог ЛуАЗа — немецкий DKW F91 Munga выпускали с 1956 года. Автомобиль с базой 2000 мм был значительно тяжелее ЛуАЗа — снаряженная масса DKW составляла 1085 кг, поскольку он имел классическую раму. В основе конструкции — еще предвоенные переднеприводные микролитражки DKW. Munga поначалу тоже имела подключаемый задний привод. Но в 1962 году для упрощения перешли на постоянный полный привод.

Полностью независимые торсионные подвески ЛуАЗа концептуально похожи на те, что были у Фольксвагена. Но схема — иная. На DKW стояли поперечные рессоры, на Штейере — пружины.

Австрийский заднемоторный Steyr Puch Haflinger производили с 1959 года. Машина на трубчатой раме — самая компактная в классе (база 1500 мм) и самая легкая (635 кг). Основным был задний привод, передний — ­подключаемый. Интересно, что концептуально и по компоновке Steyr похож на опытный ИМЗ-НАМИ-А50 1955 года. Заднемоторная машина — упрощенный вариант НАМИ‑050 Белка — имела, правда, только задний привод.

Производство амфибии ЛуАЗ‑967 начали в 1973 году. Машина с колесной базой 1900 мм и снаряженной массой 920 кг по «начинке» и конструкции идентична ЛуАЗ‑969. Кузов — герметичный цельнометаллической с интегрированной рамой.

Двигатели воздушного охлаждения ЛуАЗ наследовал от Запорожца. Мотор V4 — оригинальная разработка НАМИ под влиянием мотора Tatra. На ЛуАЗы ставили моторы объемом 0,9 л (30 л. с.), позднее — 1,2 л, (39 л. с.). На ЛуАЗ‑969 М — 42 л. с. На Фольксвагене — оппозитный четырехцилиндровый мотор объемом 1,1 л, мощностью 25 л. с. Steyr Puch заимствовал двухцилиндровый воздушник FIAT рабочим объемом 0,63 л, мощностью 22–27 л. с. У DKW мотор — с жидкостным охлаждением — трехцилиндровый, 0,9 л, 38 л. с., позднее — 1 л, 44 л. с. Коробка передач ЛуАЗа — пятиступенчатая (7,19/3,8/2,12/1,4/0,96), первая передача — внедорожная. Аналогичная конструкция с первой пониженной передачей была и у машины Steyr (6,83/3,74/1,84/1,12/0,71). Такую же пятиступенчатую коробку еще раньше применили на Volkswagen (5,86/3,80/2,07/1,25/0,9). На DKW трансмиссия классическая: четырехступенчатая коробка (4,82/2,41/1,48/0,92) и раздатка с понижающей передачей 1,68.

Steyr Puch Haflinger — простейшая платформа с брезентовым верхом и брезентовыми дверями. Более поздние машины получили стальные двери. Плавающий Volkswagen 166 имел обтекаемый кузов с высокими бортами и брезентовым верхом.

Кузов амфибии ЛуАЗ‑967 — так называемого транспортера переднего края (ТПК) — простейшая «ванна» с высокими бортами.

Плоды просвещения

Типичная для советского автопрома история: когда появились первые прототипы ЛуАЗа, они представляли собой очень интересную и даже передовую конструкцию. Но компактные внедорожники с минимальным комфортом и слабыми моторами были, по сути, спецмашинами, спрос на которые во всём мире падал.

Конечно, при дефиците полноприводных машин в СССР к луцким автомобилям с их прекрасной проходимостью покупатели еще долго сохраняли интерес. Но сравнивать их с большинством аналогов конца 1970‑х, тем более, 1980‑х годов уже не было смысла.

Феноменальный транспортер АТ-Л (еще один советский уникум) в деле смотрите тут.

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