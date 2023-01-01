Почему инспекторы ГИБДД терпеть не могут эти 6 фраз водителя

Часто после общения с инспектором ДПС многие водители задаются вопросом: «И зачем только я это ляпнул?». Бывало с вами такое? Памятка, составленная юристом, поможет навсегда избавиться от фраз-паразитов и никогда их больше не произносить.

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Фраза №1. «Давайте ваш протокол… или постановление... что у вас там»

Такой фразой вы обозначаете инспектору, что не разбираетесь в элементарных юридических моментах. Понимать, чем отличается протокол от постановления, нужно еще и для того, чтобы знать порядок обжалования штрафов и уметь защитить свои права. Не у всех имеется юридическое образование, но минимальные знания всегда пригодятся.

Итак, протокол — документ, заполняемый сотрудником ГИБДД в том случае, если он усмотрел в действиях водителя правонарушение. Протокол не является доказательством вины (по сути, это изложение точки зрения инспектора. — Прим. ред.), он служит основанием для вынесения постановления. Подготовленный протокол направляется судье или другому должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях. После рассмотрения протокола уполномоченным лицом выносится постановление, своего рода вердикт — виновен водитель или нет. Обжаловать вам необходимо постановление, поскольку оно является финальной точкой в споре с инспектором.

Фраза №2. «Да вы вообще знаете, кого остановили?»

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Это выражение давно стало крылатым. Однако, даже имея солидные связи, кичиться этим и общаться на повышенных тонах ― в высшей степени некультурно. Нужно учесть, что инспектору подобное приходится слышать иногда по нескольку раз на дню. По манере произношения этой фразы он вполне способен определить, действительно ли вы тот, за кого себя выдаете. Попытка надавить на сотрудника ГИБДД своим авторитетом неизбежно приведет к полной проверке автомобиля и его владельца.

Мнение юриста

юрист Правового центра «Человек и закон»:

— Наверное, каждый сотрудник ГИБДД за время работы хотя бы раз слышал эту фразу. Важно понимать: останавливая транспортное средство, инспектор не может предугадать, кто в нем находится. Но у него есть права и обязанности, установленные законодательством. Поэтому не стоит отвечать грубо и резко — инспектор просто выполняет свою работу.

Сложно предугадать, какими будут последствия подобного агрессивного поведения водителя. В худшем случае вас, несмотря на все «связи», могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и поместить в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Фраза №3. «Поймите, я очень спешу...»

Продолжение у этой фразы может быть разным. Например: «Мне нужно срочно на работу/на совещание/в аэропорт встречать супругу/ребенка забирать из школы.». Сути это не меняет. Эту фразу произносят в надежде, что сотрудник ГИБДД войдет в ваше положение. Инспектор тоже человек, у него также, возможно, имеется семья и дети. Но расчет водителя чаще всего будет неверным: инспектор сразу поймет, что вы не желаете тратить на него время. Чем это может обернуться для вас? Если попадется нечестный инспектор ГИБДД, он может обернуть ситуацию в свою пользу. Вам, к примеру, могут предложить подписать отказ от прохождения медосвидетельствования. А это уже не просто крупный штраф. Можно и водительского удостоверения лишиться.

Юрист рекомендует: самое правильное поведение в данной ситуации — всем своим видом выражать готовность соблюсти все предусмотренные законом формальности.

И еще. В случае, если вам кажется, что инспектор ГИБДД выходит за рамки своих полномочий, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов. И подобных случаев с каждым годом становится все меньше.

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