Понять и простить: автомобилистам предложили «зимнюю амнистию»

В Госдуме выступили с предложением освободить автомобилистов от штрафов за нарушение разметки и парковки в период аномальных погодных условий.
Соответствующее письмо депутат Госдумы Василий Власов направил в адрес ГИБДД МВД России.
В нем, в частности, отмечается, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады, вследствие чего у водителей возникли проблемы с соблюдением ряда требований ПДД.
«Прошу Вас оценить целесообразность объявления „зимней амнистии“, предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», — пишет парламентарий.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: RT
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»