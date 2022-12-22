Понять и простить: автомобилистам предложили «зимнюю амнистию»

Из-за аномальных снегопадов соблюдение ПДД становится проблематичным.

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В Госдуме выступили с предложением освободить автомобилистов от штрафов за нарушение разметки и парковки в период аномальных погодных условий.

Соответствующее письмо депутат Госдумы Василий Власов направил в адрес ГИБДД МВД России.

В нем, в частности, отмечается, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады, вследствие чего у водителей возникли проблемы с соблюдением ряда требований ПДД.

«Прошу Вас оценить целесообразность объявления „зимней амнистии“, предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», — пишет парламентарий.

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Источник: RT

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»