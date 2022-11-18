Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — журнал За рулем

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее

Многие автозаводы СССР выпускали особые версии своих массовых моделей.

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Эти авто для некоторых наших граждан оказывались единственно доступным средством передвижения.

О том, как появилась первая в Советском Союзе мотоколяска для инвалидов К1В, как в Серпухове поставили на конвейер С1Л и какую эволюцию претерпел этот вид транспорта, мы рассказали тут.

Но серпуховская машина не была единственной в своем роде: более или менее удачные решения автомобилей с ручным управлением родились на других заводах СССР.

Сделано в Запорожье

Одновременно со стандартным ЗАЗ‑965 сразу проектировали и испытывали версии для инвалидов. Выпускали машины как с полностью ручным управлением, дублирующим педали, так и с одной педалью сцепления под правую или левую ногу.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееОрганы управления ЗАЗ‑966Р с электромагнитным сцеплением.
Органы управления ЗАЗ‑966Р с электромагнитным сцеплением.



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Существовали модификации с электромагнитным сцеплением — прообраз современного робота.

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Подобные конструкции в Германии делали в 50‑х годах. Передачи переключали без выжима сцепления. Такие Запорожцы, в частности, ЗАЗ‑966Р и 968Р, оснащали коробкой без четвертой передачи и ограничителем, не позволявшим набрать более 60 км/ч.

Между ведущим и ведомым магнитопроводами был ферромагнитный порошок, под воздействием которого при намагничивании и срабатывало сцепление. А для управления служила П‑образная вилка, в которую водитель вкладывал бедренную часть поврежденной ноги. Для включения первой — второй передач ногу смещали вправо‑влево, а для перехода на третью еще и нажимали кольцо, расположенное на рукоятке, закрепленной на руле.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееОрганы управления ЗАЗ‑965АБ с рычагами, дублирующими педали газа и тормоза.
Органы управления ЗАЗ‑965АБ с рычагами, дублирующими педали газа и тормоза.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееВ ЗАЗ‑968МБ с ручным управлением оставались педали сцепления и тормоза.
В ЗАЗ‑968МБ с ручным управлением оставались педали сцепления и тормоза.

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Конечно, это экзотическое устройство не могло сравниться с нормальным автоматом. Но автоматов в СССР не было и на более дорогих автомобилях. Запорожцы бесплатно не выдавали, а продавали. Тем, кому была положена мотоколяска и у кого не было противопоказаний к управлению более скоростной машиной — со скидкой, равной стоимости мотоколяски. \

До 1991 года сделали более 900 тысяч Запорожцев для инвалидов.

ЗАЗ‑1102 Таврия тоже имела аналогичные модификации. Причем для нее делали уже электропневматическое сцепление, которое, как и на аналогичной Оке, срабатывало при отпущенной педали газа от касания рычага коробки. Устройство можно было установить и на стандартный автомобиль, а не только с ручным управлением. Таврий для инвалидов выпустили не очень много.

А как Ока?

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееОдна из версий Оки с ручным управлением.
Одна из версий Оки с ручным управлением.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееПоворотные сиденья для СеАЗ‑11113 предлагали в качестве дополнительного оборудования.
Поворотные сиденья для СеАЗ‑11113 предлагали в качестве дополнительного оборудования.

Серпуховской завод сразу выбрали для выпуска именно инвалидных версий ВАЗ‑1111 Ока, хотя позднее он делал и обычные.

Производили несколько модификаций, в том числе и с электровакуумным сцеплением, включающимся без нажатия на педаль — от касания рычага коробки и при полностью отпущенной педали газа.

Такая машина в версии для здоровых водителей была у нас в редакции. Работало сцепление, конечно, замедленно, но достаточно надежно. Завод показывал и даже предлагал под заказ версию с поворотным водительским сиденьем.

Производство Оки в Серпухове окончательно свернули в 2008 году.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееПоследние мотоколяски в Серпухове собирали уже параллельно с Окой.
Последние мотоколяски в Серпухове собирали уже параллельно с Окой.

Слово столице

Первый полноценный автомобиль с ручным управлением сделали еще в 1949 году в Москве.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееСалон Москвича‑21403 с ручным управлением, который выпускали в небольших объемах с 1980 по 1987 год.
Салон Москвича‑21403 с ручным управлением, который выпускали в небольших объемах с 1980 по 1987 год.

По заказу московских властей спроектировали (конструктор Борис Ефремов) и построили восемь Москвичей‑401 Б‑420.

Серийное производство фактически не начали. В 1954 году изготовили 20, а годом позже — 40 таких машин.

С тех пор официально Москвичи всех моделей имели версии с ручным управлением. Но делали их немного: слишком они были дороги для тех, кому их предназначали.

Автомат и полмотора

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееДвухдверный ГАЗ‑18 для инвалидов — в заводском музее.
Двухдверный ГАЗ‑18 для инвалидов — в заводском музее.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общееПосадочный макет будущего ГАЗ‑18.
Посадочный макет будущего ГАЗ‑18.

В марте 1955 года к 10‑летию Победы группа харьковских инвалидов войны написала в ЦК компартии письмо с просьбой сделать, наконец, нормальный автомобиль с ручным управлением. В Горьком за это взялся Николай Юшманов. Посадочный макет даже опробовали те, кому машину предназначали. Но построили лишь два опытных ГАЗ‑18.

Симпатичную машину оснастили четырехтактным двухцилиндровым двигателем — «половинкой» мотора Москвич‑402 и даже коробкой с автоматическим переключением передач!

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Но перегруженный плановой работой ГАЗ подготовить производство не мог, а серпуховской завод — тем более.

Один образец отправили в Серпухов (сейчас эта машина в музее ГАЗа), а на втором долго ездил начальник экспериментального цеха ГАЗа Борис Котельников, ранее отморозивший ноги на испытаниях. Следы этой машины затерялись.

  • Подробную историю ГАЗ-18 — «героя не своего времени» — читайте тут.
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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: из архива «За рулем»

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее

Многие автозаводы СССР выпускали особые версии своих массовых моделей.

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Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее

Многие автозаводы СССР выпускали особые версии своих массовых моделей.

Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369921Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369919Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369922Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369918Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369920Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369915Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369923Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369924Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее — фото 1369925Москвич, Запорожец, Ока... — у этих советских машин было кое-что общее
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