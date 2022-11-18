Эти авто для некоторых наших граждан оказывались единственно доступным средством передвижения.
О том, как появилась первая в Советском Союзе мотоколяска для инвалидов К1В, как в Серпухове поставили на конвейер С1Л и какую эволюцию претерпел этот вид транспорта, мы рассказали тут.
Но серпуховская машина не была единственной в своем роде: более или менее удачные решения автомобилей с ручным управлением родились на других заводах СССР.
Сделано в Запорожье
Одновременно со стандартным ЗАЗ‑965 сразу проектировали и испытывали версии для инвалидов. Выпускали машины как с полностью ручным управлением, дублирующим педали, так и с одной педалью сцепления под правую или левую ногу.
Существовали модификации с электромагнитным сцеплением — прообраз современного робота.
Подобные конструкции в Германии делали в 50‑х годах. Передачи переключали без выжима сцепления. Такие Запорожцы, в частности, ЗАЗ‑966Р и 968Р, оснащали коробкой без четвертой передачи и ограничителем, не позволявшим набрать более 60 км/ч.
Между ведущим и ведомым магнитопроводами был ферромагнитный порошок, под воздействием которого при намагничивании и срабатывало сцепление. А для управления служила П‑образная вилка, в которую водитель вкладывал бедренную часть поврежденной ноги. Для включения первой — второй передач ногу смещали вправо‑влево, а для перехода на третью еще и нажимали кольцо, расположенное на рукоятке, закрепленной на руле.
Конечно, это экзотическое устройство не могло сравниться с нормальным автоматом. Но автоматов в СССР не было и на более дорогих автомобилях. Запорожцы бесплатно не выдавали, а продавали. Тем, кому была положена мотоколяска и у кого не было противопоказаний к управлению более скоростной машиной — со скидкой, равной стоимости мотоколяски. \
До 1991 года сделали более 900 тысяч Запорожцев для инвалидов.
ЗАЗ‑1102 Таврия тоже имела аналогичные модификации. Причем для нее делали уже электропневматическое сцепление, которое, как и на аналогичной Оке, срабатывало при отпущенной педали газа от касания рычага коробки. Устройство можно было установить и на стандартный автомобиль, а не только с ручным управлением. Таврий для инвалидов выпустили не очень много.
А как Ока?
Серпуховской завод сразу выбрали для выпуска именно инвалидных версий ВАЗ‑1111 Ока, хотя позднее он делал и обычные.
Производили несколько модификаций, в том числе и с электровакуумным сцеплением, включающимся без нажатия на педаль — от касания рычага коробки и при полностью отпущенной педали газа.
Такая машина в версии для здоровых водителей была у нас в редакции. Работало сцепление, конечно, замедленно, но достаточно надежно. Завод показывал и даже предлагал под заказ версию с поворотным водительским сиденьем.
Производство Оки в Серпухове окончательно свернули в 2008 году.
Слово столице
Первый полноценный автомобиль с ручным управлением сделали еще в 1949 году в Москве.
По заказу московских властей спроектировали (конструктор Борис Ефремов) и построили восемь Москвичей‑401 Б‑420.
Серийное производство фактически не начали. В 1954 году изготовили 20, а годом позже — 40 таких машин.
С тех пор официально Москвичи всех моделей имели версии с ручным управлением. Но делали их немного: слишком они были дороги для тех, кому их предназначали.
Автомат и полмотора
В марте 1955 года к 10‑летию Победы группа харьковских инвалидов войны написала в ЦК компартии письмо с просьбой сделать, наконец, нормальный автомобиль с ручным управлением. В Горьком за это взялся Николай Юшманов. Посадочный макет даже опробовали те, кому машину предназначали. Но построили лишь два опытных ГАЗ‑18.
Симпатичную машину оснастили четырехтактным двухцилиндровым двигателем — «половинкой» мотора Москвич‑402 и даже коробкой с автоматическим переключением передач!
Но перегруженный плановой работой ГАЗ подготовить производство не мог, а серпуховской завод — тем более.
Один образец отправили в Серпухов (сейчас эта машина в музее ГАЗа), а на втором долго ездил начальник экспериментального цеха ГАЗа Борис Котельников, ранее отморозивший ноги на испытаниях. Следы этой машины затерялись.
- Подробную историю ГАЗ-18 — «героя не своего времени» — читайте тут.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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Фото: из архива «За рулем»