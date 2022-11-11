Эти советские машины ГАИ никогда не останавливала

Для многих людей такие автомобили — с маломощным двигателем и максималкой в 30 км/ч — были единственным доступным транспортом. Причем бесплатным.

В списке самых человечных поступков Советской власти по отношению к своим гражданам далеко не последнее место занимали «инвалидки». Правда, мотоколяски были далеки от вершин автомобильного прогресса почти так же, как биплан У‑2 от современного истребителя. Но главное — они были!

Все началось на бывшем бронетанковом в Киеве

После Великой Отечественной в стране по официальной статистике было более двух с половиной миллионов инвалидов. Часто — молодых людей, пытающихся по возможности вести активный образ жизни. А ведь вместо современных инвалидных колясок у них были лишь самодельные, сколоченные из досок площадки на подшипниках. Поэтому появление первой в стране мотоколяски по имени Киев, производство которой в 1947 году наладили на Бронетанковом заводе, перепрофилированном в Киевский мотоциклетный, стало событием.

К 1В сделали на основе немецкого мотоцикла Wanderer. Передачи переключали рычагом на бензобаке.

Автомобилем это устройство, конечно, не было. Трехколесная повозка без дверей и даже крыши представляла собой вариацию на тему немецкого мотоцикла Wanderer 15P, оборудование для производства которого вывезли из Саксонии.

К1В оснащали одноцилиндровым мотором объемом 0,98 л и мощностью всего 2,3 л.с. при 4000 об/мин. Машиной управляли с помощью одной ручки, а двухступенчатой коробкой передач — рычагом на бензобаке.

Ехало устройство массой 116 кг, мягко говоря, так себе. А пробег до капитального ремонта составлял 6000–7000 км. Но это все-таки лучше, чем ничего.

В 1949 году на машину поставили двигатель помощнее (3,3 л.с.). Делали киевские мотоколяски тысячами: например, в 1951 году собрали больше 7000 машин. Но это была капля в море. Вскоре киевский завод стал делать только мотоциклы, а выпуск мотоколясок перевели в Серпухов.

В Серпухове — вместо подков

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Назвать заводом то, куда отправили нехитрое оборудование, было сложно.

Перед Первой мировой войной серпуховский фабрикант Коншин построил для престарелых рабочих богадельню. После революции вместо нее организовали колонию для несовершеннолетних, а при ней — мастерские.

Перед Великой Отечественной в Серпухов планировали перевести производство мотоциклов из Подольска, но наладить удалось лишь выпуск запчастей. А во время войны завод делал ложки, подковы и иные немудреные изделия. Сюда и отправили производство мотоколясок. Тем не менее, почти сразу местные инженеры взялись за модернизацию машины — хотя своего КБ на заводе еще не было.

С1Л — первая серийная машина серпуховского завода, которая пошла в производство в 1953 году.

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Серпуховская машина с ручным управлением (без педалей) обрела некое подобие кузова с дверями и тентом. Создать кузов помогли специалисты завода ЗИС. На производство одного кузова, который жестянщик и сварщик собирали на трубчатом каркасе, уходило четыре-пять дней. Варили электросваркой, поэтому регулярно прожигали листовой металл. Лишь к концу 1952 года серпуховской мотозавод (СМЗ) получил более-менее приличное сварочное оборудование, а к 1 мая 1953 года собрали, наконец, 30 товарных моторных колясок С1Л.

Машина получила двигатель от мотоцикла Москва, прозванного в народе Макакой — одноцилиндровый двухтактный, воздушного охлаждения. Его установили сзади — впервые в СССР. При рабочем объеме 0,123 л мотор развивал 3,6 л.с. при 4500 об/мин, а позднее — даже 4,15 л.с.

Вместо мотоциклетных колес со спицами применили дисковые с шинами 4,50–9. Механические тормоза машины с колесной базой 1600 мм и массой 255 кг действовали лишь на задние колеса. Задняя подвеска была пружинной, независимой — и даже с фрикционными ­амортизаторами.

В С1Л руль мотоциклетный, всё управление — ручное.

Коляска с ручным управлением, одной фарой спереди, одним фонарем сзади и с мотоциклетным рулем на автомобиль походила, конечно, мало. Но ведь ездила! Пусть и с максимальной скоростью 30 км/ч (допустимой в инструкции называли и вовсе 20 км/ч). В Серпухове быстро наладили выпуск модификаций для управления одной рукой и одной ногой — левыми или правыми.

Опытный образец модернизированной мотоколяски С2Л.

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Уже в 1955 году построили опытные образцы С2Л с 6‑сильным мотором и фарой, расположенной повыше. Сделали даже образец с жесткой крышей. Но такой вариант остался несбыточной мечтой и заводчан, и потребителей. Однако 6‑сильный мотор ИЖ‑49 (позднее мощность подняли до 7.3 л. с.) с 1956 года на версию С3Л все-таки ставили. Появился и электростартер от Москвича, хотя ручной пусковой рычаг на всякий случай сохранили.

Собрав более 48 тысяч трехколесных машин, завод в Серпухове наконец-то перевернул эту страницу истории.

Продолжение — на следующей странице.