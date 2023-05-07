Как проехать по песку? Есть секрет!

«Зубастая» резина— не лучший вариант, предупреждает шинный эксперт «За рулем».

Нивоводам на заметку: если соберетесь подъехать по песчаному берегу к воде, шоссейные шины с мягкой боковиной – лучший вариант. Достаточно снизить давление на 0,5–1 бар, и машина поползет по песку гораздо увереннее.

Имейте в виду: чем «злее» протектор, тем больше шансов зарыться в песок по самые уши. Ведь такие шины даже при незначительной пробуксовке сдвигают верхний слой песка, теряют тягу и, как шестеренки, начинают закапываться. К тому же у таких шин боковина, как правило, весьма жесткая, а потому снижение давления мало помогает.

Всё это можно взять на заметку и водителям других полноприводников и даже «недоприводников».

На песке снижайте давление до единицы, если длина участка метров тридцать и более, либо если впереди подъем. При этом не забудьте про неведущие колеса – у приспущенных шин снизится сопротивление качению.

Главное – не забыть привести давление в норму после того, как выберетесь из песчаной ловушки.

Манипулирование давлением эффективно лишь на шинах с высокой боковиной. Резерв низкопрофильной «изоленты» для увеличения пятна контакта за счет снижения давления ничтожно мал.

Как ведут себя на песке шины разных типов? Ответ вы найдете в свежем, майском, выпуске журнала «За рулем», а скоро тест будет опубликован и на нашем сайте. Заходите почаще!