Как сэкономить при замене шин? Ответ эксперта

— Как лучше менять шины? Комплектом, или переставляя их по осям? Или, купив пару новых, поставить их сзади, а хорошо сохранившиеся — спереди?
— Самый верный вариант — купить все четыре новые шины, а еще лучше пять (одну про запас).
Но в бюджетном варианте (при покупке только двух новых колес) вы, с точки зрения безопасности, предложили лучшее решение.
Новые задние шины обеспечат чуть лучшее сцепление, чем передние изношенные. А это предохранит ваш автомобиль от срыва в занос в сомнительных дорожных ситуациях.
Говоря инженерным языком, поможет обеспечить ему легкую недостаточную поворачиваемость.
Но не стоит забывать, что уменьшенная глубина протектора передних колес понизит сопротивление аквапланированию. Перед лужами придется сбрасывать скорость. Если вы проживаете в дождливом регионе, рекомендую вернуться к возможности покупки всех новых шин.
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