Как сэкономить при замене шин? Ответ эксперта — журнал За рулем

Как сэкономить при замене шин? Ответ эксперта

Есть бюджетное решение, оптимальное с точки зрения безопасности.

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— Как лучше менять шины? Комплектом, или переставляя их по осям? Или, купив пару новых, поставить их сзади, а хорошо сохранившиеся — спереди?

Самый верный вариант — купить все четыре новые шины, а еще лучше пять (одну про запас).

Но в бюджетном варианте (при покупке только двух новых колес) вы, с точки зрения безопасности, предложили лучшее решение.

Новые задние шины обеспечат чуть лучшее сцепление, чем передние изношенные. А это предохранит ваш автомобиль от срыва в занос в сомнительных дорожных ситуациях.

Говоря инженерным языком, поможет обеспечить ему легкую недостаточную поворачиваемость.

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Но не стоит забывать, что уменьшенная глубина протектора передних колес понизит сопротивление аквапланированию. Перед лужами придется сбрасывать скорость. Если вы проживаете в дождливом регионе, рекомендую вернуться к возможности покупки всех новых шин.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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