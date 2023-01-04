Зимняя запаска точно нужна? А если шины направленные?... — журнал За рулем

Зимняя запаска точно нужна? А если шины направленные?...

Шинный эксперт «За рулем» ответил на все вопросы.

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— Есть ли смысл покупать зимнюю запаску? С учетом того, что направленная запаска подойдет только на одну сторону?

— В наших условиях от какой-нибудь железки на дороге — и вырванной ею боковины покрышки — не застрахован никто. Я без запаски никуда не езжу даже летом. А уж для зимних условий это особенно важно, поскольку не заметить препятствие в снегу шансов гораздо больше.

Так что всегда приобретаю новых пять колес, а не четыре, и вам советую.

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С какой стороны монтировать запаску, если шины направленные?

Конечно, на правую, поскольку ближе к обочине вероятность «найти проблему» выше, чем по центру дорожного полотна. Но в крайнем случае запаску можно поставить на левую сторону и аккуратно доехать до ближайшего шиномонтажа. А там перемонтировать.

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